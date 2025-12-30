井岡一翔の最新試合はどこで見れる？Lemino・U-NEXT・ABEMAの配信予定まとめ

ボクシングイベント「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」に、井岡一翔が参戦する。

本記事では、井岡一翔の最新試合の視聴方法について紹介する。

井岡一翔の最新試合はいつ？

井岡一翔の最新試合は、2025年12月31日(水)に行われることが決まっている。舞台は東京・大田区総合体育館。これまで主戦場としてきたスーパーフライ級から1階級上げ、バンタム級転向初戦として臨む重要な一戦だ。

対戦相手は、ベネズエラ出身のマイケル・オールドスゴイティ。試合はWBA世界バンタム級挑戦者決定戦として実施され、勝者には世界王座挑戦への道が開かれる。

井岡の直近の試合は、2025年5月11日に行われたフェルナンド・マルティネスとのWBA世界スーパーフライ級タイトルマッチ。10回にはダウンを奪う場面もあったが、結果は0-3の判定負けとなり、王座奪還はならなかった。

その後、現役続行を表明した井岡は9月30日にバンタム級転向を正式発表。大晦日の挑戦者決定戦で勝利すれば、堤聖也とノニト・ドネアによるWBA世界バンタム級王座統一戦の勝者への挑戦権を獲得する見通しとなり、日本人男子初の5階級制覇へ向けた大きな節目となる。

試合日程 2025年12月31日(水) 会場 大田区総合体育館(東京) 対戦相手 マイケル・オールドスゴイティ(ベネズエラ) 試合形式 WBA世界バンタム級挑戦者決定戦

井岡一翔の最新試合の対戦相手は？

2025年12月31日に東京・大田区総合体育館で開催される「LifeTime Boxing Fights 30」で、井岡一翔が拳を交える相手は、ベネズエラ出身のマイケル・オールドスゴイティだ。この一戦はWBA世界バンタム級挑戦者決定戦として行われ、井岡にとっては階級転向初戦となる。

オールドスゴイティは24歳のベネズエラ同級王者。プロ戦績は15勝(14KO)1敗と、圧倒的なKO率を誇る強打者として知られている。構えは右のオーソドックスで、前に出ながら一撃で試合を終わらせる破壊力が最大の武器だ。

これまで唯一喫した黒星は、2025年4月にサウジアラビア・リヤドで行われたWBCグランプリのフェザー級戦での判定負けのみ。バンタム級では高い評価を受けており、世界挑戦を目前に控えた実力者と言える。

スーパーフライ級から1階級上げて臨む井岡にとって、この試合は日本人男子初の5階級制覇へ向けた重要な第一歩となる。勝利すれば、WBA世界バンタム級正規王者の堤聖也と暫定王者ノニト・ドネアによる王座統一戦の勝者への挑戦権を獲得する見通しで、キャリアの行方を左右する一戦となる。

井岡一翔の最新試合はどこで見れる？Lemino・U-NEXT・ABEMAは？

井岡一翔の最新試合は、動画配信サービスのLeminoプレミアムで独占生配信される。2025年12月31日(水)に東京・大田区総合体育館で行われる一戦は、地上波や他の配信サービスでの中継は予定されておらず、視聴手段はLeminoに限られる。

これまで井岡の試合はABEMAやU-NEXTで配信されたケースもあったが、今回の大晦日興行「LIFETIME BOXING FIGHTS 30」については、配信先がLeminoおよびひかりTVに切り替わっている点には注意が必要だ。

各主要配信サービスの対応状況は以下の通りとなっている。

Lemino:視聴可能。LIFETIME BOXING FIGHTS 30はLeminoプレミアムで独占生配信

ABEMA:配信予定なし。過去の試合は配信実績があるが、今回は対象外

U-NEXT:配信予定なし。別興行では中継実績があるものの、今大会はLeminoが独占

リアルタイムで井岡一翔の最新試合を観戦するには、Leminoプレミアムへの加入が必須となる。

【31日間無料トライアル】Leminoプレミアムのおすすめ視聴方法

『Leminoプレミアム』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」などの対象作品が見放題となる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※無料トライアル期間終了後は月額990円(税込)で自動更新。

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。