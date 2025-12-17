インターコンチネンタルカップ決勝はどこで見れる？テレビ放送・ネット配信予定

インターコンチネンタルカップは、各大陸王者が集う国際大会として注目を集めてきた。その頂点を決める決勝戦は、世界のクラブサッカーの現在地を映し出す一戦となる。

本記事では、インターコンチネンタルカップ決勝のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

インターコンチネンタルカップ決勝の日程は？

Getty Images

世界王者を決める一戦の日程が確定した。FIFAインターコンチネンタルカップ2025の決勝は、欧州王者と南米王者が激突するビッグマッチとして開催される。

決勝は日本時間で2025年12月18日(木)午前2:00キックオフ予定。対戦カードはパリ・サンジェルマン(PSG)対フラメンゴで、舞台はカタール・ライヤーンのアフメド・ビン＝アリー・スタジアムとなる。

深夜帯での開催となるため、リアルタイム観戦を予定している場合は、事前にスケジュールを確認しておきたい。

項目 内容 大会名 FIFAインターコンチネンタルカップ2025 試合 決勝 対戦カード パリ・サンジェルマン(PSG) vs フラメンゴ 試合日時(日本時間) 2025年12月18日(木) 午前2:00キックオフ 試合日時(現地時間) 2025年12月17日(水) 20:00キックオフ(AST) 会場 アフメド・ビン＝アリー・スタジアム(カタール・ライヤーン)

インターコンチネンタルカップ決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

インターコンチネンタルカップ決勝は、動画配信サービスのDAZNでライブ配信が予定されている。クラブ世界一を決める一戦を、日本国内からリアルタイムで視聴できる。

また、大会を主催する国際サッカー連盟(FIFA)の公式プラットフォーム「FIFA+」でも無料ライブ配信が行われる予定だ。視聴環境に応じて選択肢が用意されている。

なお、地上波およびBS/CSでのテレビ放送は実施されない見込み。他の動画配信サービスでの中継予定もなく、ネット配信に限られる点は押さえておきたい。

視聴方法 配信/放送状況 ネット配信 DAZN

FIFA+ 地上波 なし BS/CS なし

インターコンチネンタルカップ決勝の視聴方法

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可