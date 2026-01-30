DREAM STAGEはどこで見れる？見逃し配信・無料視聴方法は？

2026年1月16日からTBS系の金曜ドラマ『DREAM STAGE』に注目が集まっている。本作は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界を舞台にした、「K-POP版“スポ根”ドラマ」と称される青春群像劇だ。

本記事では、『DREAM STAGE』の視聴方法、見逃し配信、無料視聴方法について紹介する。

ドラマ『DREAM STAGE』とは？あらすじを紹介

ドラマ『DREAM STAGE』は、挫折を経験した元天才プロデューサーと、行き場を失った練習生たちが、再起をかけて世界の頂点を目指すサクセスストーリーだ。K-POPの華やかな世界を舞台にしながらも、描かれるのは泥臭く、人間味あふれる“再生”の物語となっている。

主人公の吾妻潤は、かつて音楽業界で名を馳せた天才プロデューサーだった。しかし、ある不祥事をきっかけに業界から追放され、すべてを失う。人生のどん底にいた彼が再会したのが、韓国で弱小芸能事務所を経営する元恋人ナム・ハユンだ。

ハユンは50億ウォンという巨額の借金を背負い、ボーイズグループ結成による一発逆転を狙っていたが、精鋭メンバーを他事務所に引き抜かれてしまう。残されたのは「残り物」と呼ばれ、誰からも期待されていなかった7人の練習生だった。

当初、吾妻は彼らの実力不足を一蹴する。しかし、「バカでかい夢を見たい」というメンバーの切実な言葉に心を動かされ、彼らと共に夢を追う決意を固める。7人組グループ「NAZE」は、圧倒的な人気を誇るライバルグループや巨大事務所の圧力に立ち向かいながら、成長を重ねていく。

『DREAM STAGE』は、K-POP版“スポ根”とも言える熱量を持ち、夢を諦めかけたすべての人に再挑戦の勇気を与える作品だ。

ドラマ『DREAM STAGE』のテレビ放送/ネット配信予定は？

ドラマ『DREAM STAGE』は、TBS系の地上波放送に加え、複数の動画配信サービスでも視聴できる。リアルタイムで楽しみたい場合はテレビ放送、放送後に追いかけたい場合はネット配信を利用する形となる。

地上波では、2026年1月16日からTBS系「金曜ドラマ」枠で放送がスタートする予定だ。放送後には、TVerやTBS FREEで最新話の見逃し配信が行われるほか、U-NEXTでは全話見放題の独占配信が実施される。

区分 サービス 配信・放送開始 内容 備考 テレビ放送 TBS系 2026年1月16日(金)22:00〜 毎週放送 金曜ドラマ枠 見逃し配信(無料) TVer / TBS FREE 放送終了後〜1週間 最新話のみ 会員登録不要 見放題配信(独占) U-NEXT 地上波放送後すぐ 全話視聴可能 31日間無料トライアルあり

U-NEXTの視聴方法

『DREAM STAGE』は、見放題配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。