カウコン2025はどこで見れる？無料配信は？視聴方法まとめ

年末恒例の一大イベント「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE(カウコン2025)」が今年も開催される。

本記事では、カウコン2025の視聴方法、無料配信の有無について紹介する。

カウコン2025はいつ？

年末恒例のカウントダウンイベントは、2025年12月31日(水)に開催される。生配信の開始時刻は日本時間22:30を予定しており、リアルタイムで年越しの瞬間を迎えられるスケジュールとなっている。

会場は例年どおり東京ドーム。現地公演とあわせて配信も実施されるため、会場に足を運べない場合でも、自宅からカウントダウンの熱気を体感することが可能だ。年末の予定を立てるうえで、視聴時間は事前に押さえておきたい。

カウコン2025の無料配信はある？

2025年のカウコンは、無料で視聴する手段は用意されていない。COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVEは地上波でのテレビ中継が予定されておらず、配信を含めてすべて有料での視聴となる。

過去にはフジテレビ系列で無料の地上波中継が行われていたが、今回はテレビ放送そのものが実施されない。年越しの瞬間をリアルタイムで楽しむには、公式に案内されている配信サービスを利用する必要がある。

視聴を検討している場合は、当日になって慌てないよう、あらかじめ配信方法やチケット購入の流れを確認しておきたい。

カウコン2025のテレビ放送・ネット配信予定は？

カウコン2025は、2025年12月31日(水)22:30から東京ドームで実施される。年越しの瞬間を含む公演は、STARTO ENTERTAINMENTが提供する公式配信サービスFAMILY CLUB onlineを通じてライブ配信される予定だ。

ライブ配信を視聴するには、専用の配信チケットを事前に購入する必要がある。料金はファミリークラブ会員が3,900円(税込)、一般視聴者が4,400円(税込)に設定されている。

なお、ライブ配信はリアルタイム視聴のみの対応となり、配信開始時刻以前の映像にさかのぼって再生することはできない点には注意したい。

区分 配信・放送形態 視聴方法 日時 料金 ライブ配信 ネット配信 FAMILY CLUB online 2025年12月31日(水)22:30〜 会員3,900円／一般4,400円 アーカイブ ネット配信 Netflix 2026年1月7日(水)22:00〜 月額料金のみ メイキング映像 ネット配信 Netflix 2026年1月30日(金)22:00〜 月額料金のみ テレビ放送 地上波／BS／CS 予定なし — —

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は？

「爆アゲセレクション」経由の『Netflix』加入方法はシンプルだが、新規加入か切り替え(Netflix既存会員)かで手順が異なる。とはいえ、切り替えの場合でも一度解約を挟むなどの手間はかからない。

【新規加入の場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

【切り替えの場合】

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 Netflixに加入中のメールアドレスを用いてドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。