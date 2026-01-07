このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Aoi Fujimiya

AFC U23アジアカップはどこで見られる？放送・配信予定・無料視聴まとめ

AFC U23アジアカップはどこで見られる？放送・配信予定から無料配信の有無・視聴方法を紹介。

AFC U23アジアカップ2026

AFC U-23アジアカップ(U-23アジア杯)は、各国代表が激突するアジア屈指の若手国際大会だ。

本記事では、AFC U23アジアカップの視聴方法、無料配信の有無について紹介する。

AFC U23アジアカップの日程は？

AFC U-23アジアカップサウジアラビア2026は、2026年1月6日から1月24日まで開催(決勝は現地時間1月24日開催のため、日本時間では1月25日0:00予定)。大会はグループステージを経て、ノックアウトステージ(決勝トーナメント)へ進む。

U-23日本代表はグループBに入り、グループステージでシリア、UAE(アラブ首長国連邦)、カタールと対戦。以下、日程は日本時間で整理する。

区分日程(日本時間)内容
大会期間2026年1月6日(火)〜1月24日(土)(決勝は日本時間1月25日(日)0:00予定)サウジアラビア開催
グループステージ1月6日(火)〜1月15日(木)各組総当たり
準々決勝1月16日(金)〜1月18日(日)決勝トーナメント
準決勝1月20日(火)〜1月21日(水)ベスト4
3位決定戦1月24日(土)3位決定戦
決勝1月25日(日)0:00決勝(日本時間)
日本代表(グループB)日程(日本時間)対戦カード
第1戦1月7日(水)20:30日本vsシリア
第2戦1月10日(土)20:30日本vsUAE(アラブ首長国連邦)
第3戦1月14日(水)01:30日本vsカタール

会場はサウジアラビア国内(ジッダ、リヤド、またはターイフ)の複数スタジアムを使用予定。まずはグループステージ突破が最大の焦点となる。

AFC U23アジアカップの無料配信はある？

AFC U-23アジアカップサウジアラビア2026では、日本代表戦のうちグループステージ初戦のみ無料配信が実施される予定となっている。対象となるのはシリア代表との第1戦で、DAZNに未登録のユーザーでも視聴できる見込みだ。

一方で、大会全体の放送・配信体制はDAZNによる独占配信。日本戦を含む全試合がDAZNでライブ配信される予定で、地上波やBS・CSでのテレビ中継は行われない。無料で視聴できるのはあくまで初戦のみとなる点には注意したい。

区分内容
無料配信対象試合日本vsシリア(グループステージ第1戦)
無料視聴条件DAZN未登録でも視聴可能予定
大会全体の配信DAZN
テレビ放送地上波・BS・CSでの中継予定なし

AFC U23アジアカップの放送・配信予定は？

AFC U-23アジアカップサウジアラビア2026は、日本戦を含む全試合がDAZNで独占ライブ配信される。地上波テレビ(テレビ朝日など)やBS・CSでの放送予定はなく、視聴手段はDAZNに一本化されている。

例外となるのが、日本代表のグループステージ初戦。1月7日に行われるシリア戦に限り、DAZNに登録していないユーザーでも視聴可能な無料配信が実施される予定だ。大会全体で無料視聴が可能なのはこの一戦のみとなる。

なお、日本vsシリアのライブ配信では、解説に水沼貴史、ゲスト解説に濱田水輝、実況を福田浩大が務める予定。初戦から注目度の高いカードとなるだけに、視聴環境は事前に確認しておきたい。

項目内容
配信プラットフォームDAZN
配信形態全試合独占ライブ配信
無料配信日本vsシリア(グループステージ第1戦)のみ
無料視聴条件DAZN未登録でも視聴可能予定

AFC U23アジアカップのおすすめの視聴方法

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！最大1,650ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai banner

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

