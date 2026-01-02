ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦はいつ？日程・対戦相手・中継予定まとめ

日本柔道界を代表する金メダリストが、ついに新たなリングへと足を踏み入れる。ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦が正式に決定し、格闘技・プロレスファンの注目を一身に集めている。

本記事では、ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦はいつ？日程・対戦相手・中継予定を紹介する。

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦はいつ？

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦は、2026年1月4日(日)に開催される『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』で行われる。新日本プロレス最大級のビッグイベントとして知られる通称「イッテンヨン」の舞台で、柔道界の金メダリストがプロレスラーとして第一歩を踏み出す。

毎年1月4日に東京ドームで開催されるWRESTLE KINGDOMは、新日本プロレスの年間スケジュールの中でも象徴的な大会だ。その大舞台でのデビューは、ウルフ・アロンにとって異競技転向の象徴的瞬間であり、プロレス界にとっても大きな注目トピックとなる。

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦の対戦相手は？

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦で対峙するのは、EVILだ。新日本プロレス屈指のヒールとして知られるEVILは、極悪ユニット「HOUSE OF TORTURE」を率いるリーダーであり、「キング・オブ・ダークネス」の異名を持つ実力者。キャリア初戦から、これ以上ない難敵が立ちはだかる形となった。

しかもこの一戦は、単なるデビュー戦ではない。EVILが保持するNEVER無差別級王座を懸けたタイトルマッチとして実施される。プロレス初試合でいきなり王座に挑むという異例のシチュエーションは、新日本プロレスの長い歴史を見ても極めて異質だ。

カード決定の背景には明確な因縁がある。練習生としてリングサイドに姿を見せていたウルフ・アロンが、大会後に暴挙を働くHOUSE OF TORTUREのメンバーを制止し、投げ飛ばしたことで事態は一変。これに激怒したEVILが「デビュー戦をタイトルマッチにしてやる」と挑発し、前代未聞の王座戦が正式決定した。

柔道界の頂点から、プロレス界最凶クラスのヒールへ。デビュー戦にして試されるのは、技術だけでなく覚悟と対応力だ。ウルフ・アロンがこの大舞台でどのような一歩を刻むのか、注目は避けられない。

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦の中継予定は？

ウルフ・アロンのプロレスデビュー戦が行われる『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』は、CS放送、インターネット配信、地上波テレビと複数の視聴手段が用意されている。リアルタイムで試合を追いたい場合は生中継・生配信、後から振り返りたい場合は地上波の録画放送という形で視聴スタイルを選ぶことが可能だ。

大会当日の模様を最初から最後までリアルタイムで楽しむには、CS放送またはインターネット配信を利用する。CSでは「CSテレ朝チャンネル2」が生中継を担当し、インターネットでは新日本プロレス公式配信サービス「NJPW WORLD」が世界同時生配信を実施する。

一方、地上波ではテレビ朝日系列が大会当日夜に特別番組として放送予定。全国ネットでの放送は22年ぶり、プライム帯での新日本プロレス中継は24年ぶりとなる異例の編成で、ウルフ・アロンのデビュー戦と棚橋弘至の引退を軸に、大会のハイライトが届けられる。

放送・配信スケジュール一覧

視聴方法 放送・配信先 日時 内容 CS放送 CSテレ朝チャンネル2 2026年1月4日(日)16:00～ 生中継 ネット配信 NJPW WORLD 2026年1月4日(日)16:00～ 生配信 地上波 テレビ朝日系列 2026年1月4日(日)22:15～23:55 録画放送(特別番組)

WRESTLE KINGDOM 20をお得に視聴する方法

『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』をリアルタイムで楽しみたい場合、インターネット配信では「NJPW WORLD for Prime Video」を利用する方法がある。新日本プロレスの公式映像サービスがAmazonプライム・ビデオのチャンネルとして提供されており、スマートフォンやテレビなど、普段使っているデバイスでそのまま視聴できるのが特徴だ。

NJPW WORLD for Prime Videoでは、生中継を見逃してしまった場合でも、後から試合を視聴できるアーカイブ配信に対応。大会当日の熱気を、時間や場所を選ばずに楽しめる。

登録にはAmazonプライム会員であることが条件となるが、初回登録時には7日間の無料体験が用意されている。無料期間中に解約すれば追加料金は発生しないため、まずは試してみたいという人にも利用しやすい。

なお、無料体験終了後は月額888円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

