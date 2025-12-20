バレー世界クラブ選手権準決勝はいつ？何時から？日程・放送/配信予定まとめ

世界のトップクラブが集うバレー世界クラブ選手権はいよいよ佳境を迎える。決勝進出を懸けた準決勝は、大会の流れを左右する重要な一戦だ。

本記事では、バレー世界クラブ選手権準決勝の開催日程、開始時間、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

バレー世界クラブ選手権準決勝はいつ？試合開始時間は？

バレー世界クラブ選手権の準決勝は、日本時間で12月21日(日)に開催される。予選ラウンドを突破した4クラブが決勝進出を懸けて激突する。

第1試合は21日(日)午前3:00開始。日本代表として出場している大阪ブルテオン(プールB 2位)が、ポーランドの強豪アルロン・CMC・ヴァルタ・ザビエルチェ(ポーランド/プールA 1位)と対戦する。

続く第2試合は同日午前6:30開始。石川祐希が所属するペルージャ(イタリア/プールB 1位)は、ヴォレイ・レナタ(ブラジル/プールA 2位)クラブと決勝進出を争う。

なお、開催地ブラジル・ベレンの現地時間では、第1試合が12月20日(土)15:00、第2試合が同日18:30のキックオフ予定となっている。

試合 日本時間 対戦カード 準決勝 第1試合 12月21日(日)午前3:00 大阪ブルテオン(プールB 2位) vs ザビエルチェ(ポーランド/プールA 1位) 準決勝 第2試合 12月21日(日)午前6:30 ペルージャ(イタリア/プールB 1位) vs ヴォレイ・レナタ(ブラジル/プールA 2位)

バレー世界クラブ選手権準決勝の放送・配信予定

世界クラブ選手権2025男子は、ネット配信がFOD、テレビ放送はCSのフジテレビONE/NEXTで行われる。地上波での中継予定はない。

放送・配信はいずれも、日本代表の石川祐希が所属するペルージャ(イタリア)と、西田有志が所属する大阪ブルテオン(日本)の試合を軸に編成されている。準決勝と決勝については、両クラブのいずれかが勝ち上がった場合に限り、生中継が実施される見込みだ。

また、FODの一部コンテンツはAmazon Prime Video内のFODチャンネルでも視聴できる。FODおよびFODチャンネルでは、2026年1月6日までの期間限定キャンペーンとして、初月月額200円(税込)で利用可能となっており、世界クラブ選手権2025男子を低コストで楽しめる。

区分 放送/配信サービス 内容 ネット配信 FOD

FODチャンネル(Amazon) ペルージャ、大阪ブルテオンの試合を中心に配信。準決勝・決勝は両クラブの進出時のみ生配信 テレビ放送 フジテレビONE/NEXT(CS) 日本人所属クラブの試合を中心に生中継。地上波放送はなし キャンペーン FOD/FODチャンネル 2026年1月6日まで初月月額200円(税込)

バレー世界クラブ選手権準決勝の視聴方法

前述のとおり、バレー世界クラブ選手権準決勝はFODがネット配信を行う。『FOD』およびAmazon Prime Video『FODチャンネル』では、2026年1月6日まで初月の月額が200円(税込)となるキャンペーンを実施している。

以下にAmazon Prime Video内のFODの登録方法を紹介する。

登録方法

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。