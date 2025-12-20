バレー世界クラブ選手権準決勝はいつ？何時から？日程・放送/配信予定まとめ

世界のトップクラブが集うバレー世界クラブ選手権はいよいよ佳境を迎える。決勝進出を懸けた準決勝は、大会の流れを左右する重要な一戦だ。
本記事では、バレー世界クラブ選手権準決勝の開催日程、開始時間、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
バレー世界クラブ選手権準決勝はいつ？試合開始時間は？
バレー世界クラブ選手権の準決勝は、日本時間で12月21日(日)に開催される。予選ラウンドを突破した4クラブが決勝進出を懸けて激突する。
第1試合は21日(日)午前3:00開始。日本代表として出場している大阪ブルテオン(プールB 2位)が、ポーランドの強豪アルロン・CMC・ヴァルタ・ザビエルチェ(ポーランド/プールA 1位)と対戦する。
続く第2試合は同日午前6:30開始。石川祐希が所属するペルージャ(イタリア/プールB 1位)は、ヴォレイ・レナタ(ブラジル/プールA 2位)クラブと決勝進出を争う。
なお、開催地ブラジル・ベレンの現地時間では、第1試合が12月20日(土)15:00、第2試合が同日18:30のキックオフ予定となっている。
|試合
|日本時間
|対戦カード
|準決勝 第1試合
|12月21日(日)午前3:00
|大阪ブルテオン(プールB 2位) vs ザビエルチェ(ポーランド/プールA 1位)
|準決勝 第2試合
|12月21日(日)午前6:30
|ペルージャ(イタリア/プールB 1位) vs ヴォレイ・レナタ(ブラジル/プールA 2位)
バレー世界クラブ選手権準決勝の放送・配信予定
世界クラブ選手権2025男子は、ネット配信がFOD、テレビ放送はCSのフジテレビONE/NEXTで行われる。地上波での中継予定はない。
放送・配信はいずれも、日本代表の石川祐希が所属するペルージャ(イタリア)と、西田有志が所属する大阪ブルテオン(日本)の試合を軸に編成されている。準決勝と決勝については、両クラブのいずれかが勝ち上がった場合に限り、生中継が実施される見込みだ。
また、FODの一部コンテンツはAmazon Prime Video内のFODチャンネルでも視聴できる。FODおよびFODチャンネルでは、2026年1月6日までの期間限定キャンペーンとして、初月月額200円(税込)で利用可能となっており、世界クラブ選手権2025男子を低コストで楽しめる。
|区分
|放送/配信サービス
|内容
|ネット配信
|FOD
FODチャンネル(Amazon)
|ペルージャ、大阪ブルテオンの試合を中心に配信。準決勝・決勝は両クラブの進出時のみ生配信
|テレビ放送
|フジテレビONE/NEXT(CS)
|日本人所属クラブの試合を中心に生中継。地上波放送はなし
|キャンペーン
|FOD/FODチャンネル
|2026年1月6日まで初月月額200円(税込)
バレー世界クラブ選手権準決勝の視聴方法
前述のとおり、バレー世界クラブ選手権準決勝はFODがネット配信を行う。『FOD』およびAmazon Prime Video『FODチャンネル』では、2026年1月6日まで初月の月額が200円(税込)となるキャンペーンを実施している。
以下にAmazon Prime Video内のFODの登録方法を紹介する。
登録方法
- Amazon「FOD」にアクセス
- 「詳細を見る」を選択
- 「登録を開始する」を選択
- 決済情報を入力して登録完了
Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。