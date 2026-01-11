バルセロナ対レアル・マドリーはいつ？スーペルコパ決勝の日程・放送・配信予定まとめ

スペイン屈指のライバル同士が、タイトルを懸けて再び激突する。スーペルコパ決勝では、FCバルセロナとレアル・マドリーによる“エル・クラシコ”が実現。国内外のサッカーファンから大きな注目を集める一戦だ。
本記事では、バルセロナ対レアル・マドリーのスーペルコパ決勝の日程について紹介する
バルセロナ対レアル・マドリーはいつ？│スーペルコパ決勝
スーペルコパ決勝でバルセロナとレアル・マドリーが激突する。舞台はサウジアラビア・ジッダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ。日本時間2026年1月12日(月)に開催され、キックオフは午前4:00が予定されている。
2025-26シーズンは準決勝でバルセロナがアトレティック・クルブ、レアル・マドリーがアトレティコ・マドリーをそれぞれ下し、伝統の一戦“エル・クラシコ”がファイナルで実現した。バルセロナは連覇、レアル・マドリーは2年ぶりの戴冠を懸ける。
|項目
|内容
|対戦カード
|バルセロナ対レアル・マドリー
|大会
|スーペルコパ決勝(2025-26シーズン)
|日程(日本時間)
|2026年1月12日(月)
|キックオフ(日本時間)
|4:00予定
|会場
|キング・アブドゥッラー・スポーツシティ(サウジアラビア/ジッダ)
バルセロナ対レアル・マドリーのテレビ放送/ネット配信予定は？│スーペルコパ決勝
スーペルコパ決勝で行われるバルセロナ対レアル・マドリーは、ネット『U-NEXT』が「サッカーパック」プランで独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームやテレビ局での中継は予定されていない。
スーペルコパ決勝｜エル・クラシコのおすすめ視聴方法U-NEXT
前述の通り、2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。
スーペルコパの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要。
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。
U-NEXTサッカーパックの登録手順
- 「U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
- 「サッカーパックを始める」をタップ
- 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
- 必要情報を入力して登録完了！
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。