バルセロナ対レアル・マドリーはいつ？スーペルコパ決勝の日程・放送・配信予定まとめ

スペイン屈指のライバル同士が、タイトルを懸けて再び激突する。スーペルコパ決勝では、FCバルセロナとレアル・マドリーによる“エル・クラシコ”が実現。国内外のサッカーファンから大きな注目を集める一戦だ。

本記事では、バルセロナ対レアル・マドリーのスーペルコパ決勝の日程について紹介する

バルセロナ対レアル・マドリーはいつ？│スーペルコパ決勝

スーペルコパ決勝でバルセロナとレアル・マドリーが激突する。舞台はサウジアラビア・ジッダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ。日本時間2026年1月12日(月)に開催され、キックオフは午前4:00が予定されている。

2025-26シーズンは準決勝でバルセロナがアトレティック・クルブ、レアル・マドリーがアトレティコ・マドリーをそれぞれ下し、伝統の一戦“エル・クラシコ”がファイナルで実現した。バルセロナは連覇、レアル・マドリーは2年ぶりの戴冠を懸ける。

項目 内容 対戦カード バルセロナ対レアル・マドリー 大会 スーペルコパ決勝(2025-26シーズン) 日程(日本時間) 2026年1月12日(月) キックオフ(日本時間) 4:00予定 会場 キング・アブドゥッラー・スポーツシティ(サウジアラビア/ジッダ)

バルセロナ対レアル・マドリーのテレビ放送/ネット配信予定は？│スーペルコパ決勝

スーペルコパ決勝で行われるバルセロナ対レアル・マドリーは、ネット『U-NEXT』が「サッカーパック」プランで独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームやテレビ局での中継は予定されていない。

スーペルコパ決勝｜エル・クラシコのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、2025-26シーズンのスーペルコパ・デ・エスパーニャは『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。

スーペルコパの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。