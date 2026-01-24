楽天お買い物マラソンはいつ？開催日程・キャンペーン内容まとめ

楽天市場で定期的に開催される大型キャンペーン「お買い物マラソン」は、ショップ買いまわりによってポイント還元率が上がる仕組みが特徴だ。日用品から家電、ファッション、ふるさと納税まで対象ジャンルが幅広く、タイミング次第では実質的な割引率が大きく跳ね上がる。

本記事では、楽天お買い物マラソンの日程、キャンペーン内容について紹介する。

楽天お買い物マラソンの日程は？

楽天市場の「お買い物マラソン」は、ショップ買いまわりでポイント還元率が上がる大型キャンペーンだ。開催タイミングを把握しておくだけでも、日用品のまとめ買いや家電の買い替えなどで“実質の負担”を下げやすくなる。

直近(2026年1月開催)は、2026年1月24日(土)20:00から1月29日(木)01:59までの開催が決定。さらに、ポイントアップを狙うなら事前エントリーが前提となるため、エントリー開始日もあわせて押さえておきたい。

なお、1月前半分(1月9日〜1月16日)や楽天ブランドデー(1月18日〜19日)はすでに終了している。ここでは、直近の開催日程を整理する。

項目 日程 開催期間 2026年1月24日(土)20:00〜1月29日(木)01:59 事前エントリー期間 2026年1月22日(木)10:00〜

楽天お買い物マラソンのクーポン・キャンペーン内容は？

楽天お買い物マラソンでは、ショップ買いまわりによるポイント還元に加えて、複数の割引クーポンやゲーム型イベントが同時に展開される。これらをどう組み合わせるかによって、実質的な割引率は大きく変わってくる。

定番となっているのが、セール開始直後に配布される時間限定クーポンや、特定アイテムを対象にした割引クーポン。さらに、ゲーム感覚で参加できるキャンペーンも用意されており、うまく活用すれば購入金額を抑えつつポイントを積み上げられる。

また、お買い物マラソン期間中は「5と0のつく日」やSPUなど、他のポイント施策と併用できるケースが多い。事前エントリーが必要なものもあるため、買い物前に条件を整理しておきたい。

種類 内容 スタート2時間限定クーポン セール開始から2時間のみ利用可能。対象ショップ限定で最大50%OFF 対象アイテム限定クーポン 期間中、特定商品が最大半額になるクーポンを配布 間違い探しクーポン 30秒以内に間違いを見つけると100円OFFなどのクーポンを獲得できるゲーム企画 お買い物マラソンスロット ポイントやポイント2倍特典が当たる無料スロットが実施される場合あり 5と0のつく日 対象日(例:1月25日)にエントリーと楽天カード決済でポイントアップ 39キャンペーン 3,980円(税込)以上の購入でポイント+1倍になるゲリラ施策が同時開催される場合あり SPU 楽天カードや楽天モバイルなどの利用状況に応じた常設ポイントアップ。条件次第で高還元を狙える

楽天お買い物マラソンのショップ買い回りとは？

楽天お買い物マラソンの還元率を大きく左右するのが「ショップ買い回り」だ。期間中に複数のショップで買い物をすることで、購入ショップ数に応じてポイント倍率が段階的に加算されていく。

条件はシンプルで、1ショップあたり税込1,000円以上の購入が対象。2ショップで+1倍、3ショップで+2倍と増えていき、最大10ショップで+9倍まで到達する。通常ポイントと合算されるため、買い回りだけでも実質的な還元率は大きく跳ね上がる。

さらに、各ショップが個別に設定するポイントアップや、SPU(スーパーポイントアッププログラム)を組み合わせることで、全体のポイント倍率は一段と伸びる。楽天カードや楽天モバイルなどの条件を満たせば、SPUだけで最大+17倍が加算されるケースもある。

ショップ買い回り(+9倍)、ショップ個別ポイントアップ(最大+19倍)、SPU(+17倍)を組み合わせることで、条件次第では最大47倍のポイント還元を狙う構造になっている。日用品や食品、ふるさと納税などを活用すれば、無理なくショップ数を積み上げやすい。

なお、ショップ買い回りによるポイント付与にはキャンペーンへのエントリーが必須となる。買い物前にエントリーを済ませたうえで、購入計画を立てることが重要だ。