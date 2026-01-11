【2026年1月】楽天お買い物マラソンで一番ポイントが溜まる日はいつ？キャンペーン・還元率まとめ

楽天お買い物マラソンで効率よくポイントを貯めるには、「何を買うか」だけでなく「いつ買うか」が重要になる。開催期間中は日によってポイント還元率が変動し、条件が重なるタイミングを狙うことで、同じ買い物でも獲得できるポイントに大きな差が生まれる。

本記事では、2026年1月の楽天お買い物マラソンで一番ポイントが溜まる日について紹介する。

2026年1月の楽天お買い物マラソンはいつから？

2026年1月に開催される楽天お買い物マラソンは、現時点で初回スケジュールが公式に明らかになっている。第1回は2026年1月9日(金)20:00に始まり、1月16日(金)01:59まで実施される予定だ。

また、1月下旬には2回目の開催が行われる可能性もある。こちらは確定情報ではないものの、過去の開催実績を踏まえると、2026年1月23日(金)または1月24日(土)にスタートし、1月29日(木)01:59まで続く日程が有力視されている。

第1回：2026年1月9日(金)20:00〜1月16日(金)01:59(確定/公式発表)

第2回：2026年1月23日(金)または1月24日(土)〜1月29日(木)01:59(予想/例年傾向)

楽天お買い物マラソンで一番ポイントが溜まる日は？

2026年1月の楽天お買い物マラソンで、最もポイント還元を伸ばしやすいのは1月10日(土)と1月15日(木)の2日間だ。いずれも第1回お買い物マラソン期間(1月9日〜16日)に含まれており、複数のポイントアップ施策が重なるタイミングとなっている。

1月10日(土)は「5と0のつく日」と重なるうえ、39キャンペーンやゲリラ的に実施されるエントリー2倍キャンペーンが加わる可能性がある。買い回り特典(最大+9倍)と合わせることで、特典分だけでも最大+12倍が見込まれ、通常ポイント1倍を含めると高い還元率を狙える日だ。

1月15日(木)も同様に「5と0のつく日」と39キャンペーンが重なり、買い回り特典を最大限活用できる。加えて、この日はプレミアムカードデーが設定されることがあり、対象カードを保有していればさらにポイントが上乗せされる点が特徴となる。

いずれの日も、エントリーが必要なキャンペーンが多く、条件を満たさなければ還元は反映されない。高額商品やまとめ買いはこれらの狙い目日に集中させ、日用品などは買い回り数を稼ぐ目的で分散させることで、1月のお買い物マラソンを効率よく攻略できる。

1月10日(土)：買い回り+5と0のつく日+39キャンペーン+ゲリラ施策が重なる可能性

1月15日(木)：買い回り+5と0のつく日+39キャンペーン+プレミアムカードデー

高額商品はポイント施策が集中する日を優先

各キャンペーンは事前エントリーが必須

楽天お買い物マラソンのキャンペーン内容は？

Rakuten

楽天お買い物マラソンは、複数のポイント施策を組み合わせることで実質的な還元率を引き上げられるキャンペーンだ。中心となるのはショップ買いまわりで、期間中に税込1,000円以上の購入を行ったショップ数に応じて倍率が加算される。利用ショップが10以上になると、買いまわり特典は最大10倍まで拡大する。

この買いまわりに加え、フリマアプリのラクマを活用することで還元をさらに上積みできる。ラクマで税込1,000円以上の買い物をすると+1倍が付与され、買いまわり分と合わせて最大11倍を狙える点が特徴だ。加えて、ショップごとに設定される独自のポイントアップ施策を利用すれば、ショップ特典として最大19倍が付くケースもある。

さらに還元率を伸ばす要素がSPU(スーパーポイントアッププログラム)だ。楽天モバイルをはじめとする対象サービスの条件を満たすことで倍率が段階的に加算され、SPUだけで最大17倍に到達する。買いまわりやショップ特典と組み合わせた場合、条件次第ではポイント最大47倍に届く可能性もある。

一方で、すべての特典が自動適用されるわけではない点には注意したい。キャンペーンごとにエントリーが必要な場合や、達成条件が細かく設定されているケースも多い。高還元を狙うなら、買い回り数だけで判断せず、SPUの達成状況や各ショップのポイント設定を事前に確認しておくことが重要となる。

ポイント倍率以外の施策も見逃せない。マラソン開始直後にはスタート2時間限定クーポンが配布され、対象ショップの商品を最大50%OFFで購入できる可能性がある。期間中は「お買い物マラソンスロット」も実施され、最大5,000ポイントや期間中の買い物ポイント2倍といった特典が当たることもある。加えて39キャンペーンでは、3,980円(税込)以上の購入でポイント2倍が付与され、条件が重なれば還元効率をさらに高められる。