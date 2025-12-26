矢吹正道の次戦はいつ？試合日程とテレビ放送・ネット配信予定まとめ

世界の頂点を知る男、矢吹正道の次戦に注目が集まっている。

本記事では、SAIKOU×LUSH vol.4のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

矢吹正道の次戦はいつ？

矢吹正道の次戦は、2025年12月27日(土)に開催されるSAIKOU×LUSH vol.4 in JAPANだ。舞台は愛知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)。年末の大一番として注目を集める今大会で、矢吹はIBF世界フライ級タイトルマッチに臨む。

大会は13:00開始予定で、複数のカードを経て進行する。矢吹が登場するメインイベントは18:30ごろの開始が見込まれており、一日のクライマックスを飾る一戦となる。世界戦ならではの緊張感が、会場と視聴者を包み込むことになりそうだ。

大会名：SAIKOU×LUSH vol.4 in JAPAN

試合日程：2025年12月27日(土)

会場：愛知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)

開場時間：12:00予定

試合開始：13:00予定

矢吹正道の試合開始：18:30ごろ予定

試合形式：IBF世界フライ級タイトルマッチ

対戦カード：矢吹正道vsフェリックス・アルバラード

矢吹正道の次戦の対戦相手は？

矢吹正道の次戦の対戦相手は、フェリックス・アルバラード(ニカラグア)に決まった。この一戦は、2025年12月27日(土)に愛知県国際展示場(AICHI SKY EXPO)で開催されるSAIKOU×LUSH vol.4 in JAPANのメインイベントとして行われる。

アルバラードはIBF世界フライ級1位の指名挑戦者であり、元IBF世界ライトフライ級王者。42勝(35KO)4敗という戦績が示す通り、極めて高いKO率を誇るベテランファイターだ。パワーパンチを軸に前へ出続ける好戦的なスタイルに加え、試合運びの巧さも併せ持つ。過去には井岡一翔との対戦経験もあり、世界戦の舞台慣れという点でも侮れない存在だ。

この試合は、矢吹にとって今年3月に獲得したIBF世界フライ級王座の初防衛戦となる。矢吹自身はKO決着を示唆しており、強打者同士が真正面からぶつかる展開が予想される。海外オッズでは矢吹有利との見方が強いが、36歳のアルバラードも衰えを感じさせないコンディションを維持しており、序盤からの主導権争いが勝敗を左右するポイントになりそうだ。

矢吹正道の次戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

矢吹正道の次戦は、2025年12月27日(土)に開催されるSAIKOU×LUSH vol.4 in JAPANで行われる。この一戦はABEMAによる独占ライブ配信が予定されており、地上波やBS、CSでのテレビ中継は行われない。

配信開始は大会スタートと同じ13:00を予定。矢吹が登場するIBF世界フライ級タイトルマッチはメインイベントとして実施され、18:30ごろの開始が見込まれている。大会全体を通して全10試合が無料で生中継される。

追加料金なしで世界タイトルマッチを視聴できる点は大きな魅力だ。会場に足を運べないファンも、ABEMAを通じて矢吹の防衛戦をリアルタイムで追うことができる。

項目 内容 試合 IBF世界フライ級タイトルマッチ 大会名 SAIKOU×LUSH vol.4 in JAPAN 開催日 2025年12月27日(土) テレビ放送 地上波・BS・CSでの放送予定なし ネット配信 ABEMA 配信開始 2025年12月27日(土)13:00〜 配信形態 無料生中継 備考 矢吹正道の試合はメインイベントとして実施予定

「SAIKOU×LUSH vol.4」のおすすめ視聴方法

矢吹正道の次戦である「SAIKOU×LUSH vol.4」は『ABEMA』で無料ライブ配信されるが、月額1,080円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することで追っかけ再生や広告なし視聴など便利な機能を用いて、より快適に視聴することができる。ABEMAプレミアムにはスポーツだけでなく映画やドラマ、アニメといった多彩なジャンルの作品が見放題となるのでおすすめだ。

