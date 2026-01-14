Bリーグオールスター2026はいつ？試合日程・出場選手・中継予定まとめ

Bリーグオールスター2026は、国内トップ選手が一堂に会するBリーグ屈指のビッグイベントだ。リーグを代表するスターたちが集結し、普段とは異なるチーム編成や演出で、シーズン中盤の大きな見どころとなる。

本記事では、Bリーグオールスター2026の試合日程・出場選手・中継予定について紹介する。

Bリーグオールスター2026の試合日程は？

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、2026年1月16日から1月18日までの3日間にわたって開催される。舞台となるのは長崎県のHAPPINESS ARENA(ハピネスアリーナ)。オールスターゲームを中心に、世代や地域を横断したイベントが連日行われる。

初日のDAY1では、新設されたアジアクロストーナメントが実施。九州クラブ選抜やB2選抜、U24世代の若手、アジア特別枠選手が参加し、準決勝から決勝、3位決定戦までを一気に行うタイトなスケジュールが組まれている。

DAY2はオールスターならではの華やかなコンテストデー。スキルズチャレンジ、3ポイントコンテスト、ダンクコンテストが行われ、リーグ屈指の技巧派やエンターテイナーが集結する。

最終日のDAY3は、次世代を担うU18オールスターゲームに続き、メインイベントとなるりそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026が開催。B.BLACKとB.WHITEによる一戦は、オールスターウィークエンドのクライマックスとなる。

日程 開始時間 イベント 内容 1月16日(金)

DAY1 16:55〜 B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026 SEMIFINAL GAME1

KYUSHU UNITED vs B2 SELECTED



SEMIFINAL GAME2

RISING STARS vs ASIA ALL-STARS



3RD PLACE GAME

準決勝敗戦チーム同士



FINAL

準決勝勝利チーム同士 1月17日(土)

DAY2 16:30〜 B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2026 スキルズチャレンジ

3ポイントコンテスト

ダンクコンテスト 1月18日(日)

DAY3 11:30〜 インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026 U18選抜選手によるオールスターゲーム 1月18日(日)

DAY3 15:00〜 りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026 B.BLACK vs B.WHITE

オールスターウィークエンドのメインイベント

Bリーグオールスター2026の出場選手は？

2026年1月に開催されるりそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIには、リーグを代表するスター選手から次世代を担う若手まで、多彩な顔ぶれが集結する。メインゲームに加え、新設のアジアクロストーナメント、各種コンテスト、U18オールスターゲームが行われ、3日間を通してBリーグの現在地と未来を体感できる構成となっている。

メインイベントとなるオールスターゲームでは、ファン投票とリーグ推薦によって選出された26名がB.BLACKとB.WHITEに分かれて対戦。比江島慎が率いるB.BLACK、富樫勇樹がキャプテンを務めるB.WHITEともに、日本代表経験者やリーグ屈指の実力者が名を連ねる。

DAY1のアジアクロストーナメントでは、アジア特別枠選手、U24世代の若手、B2選抜、九州クラブ選抜が激突。DAY2のコンテストでは、スキルズチャレンジや3ポイント、ダンクといった種目にスター選手が登場する。さらにDAY3では、U18世代の選抜選手によるオールスターゲームが実施され、将来のBリーグを担う逸材たちが脚光を浴びる。

カテゴリ 主な出場選手 オールスターゲーム

(B.BLACK) 比江島慎、篠山竜青、吉井裕鷹、富永啓生、ギャビン・エドワーズ、安藤誓哉 ほか オールスターゲーム

(B.WHITE) 富樫勇樹、渡邊雄太、岸本隆一、ジョシュ・ホーキンソン、金丸晃輔、馬場雄大 ほか アジアクロストーナメント ドワイト・ラモス、イ・ヒョンジュン、湧川颯斗、金近廉、渡邉飛勇、八村阿蓮 ほか オールスターコンテスト 富樫勇樹、比江島慎、富永啓生、金丸晃輔、アンソニー・ゲインズ・ジュニア ほか U18オールスターゲーム 阿部真冴橙、若野瑛太、西村優真、梶原悠真 ほか

世代やカテゴリーを越えてスターが集まるBリーグオールスター2026は、単なるエキシビションにとどまらず、リーグの魅力と将来性を示す場となりそうだ。

Bリーグオールスター2026の放送・配信予定は？

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、テレビ放送とネット配信の両方で視聴可能だ。3日間にわたって開催されるオールスターウィークエンドの全イベントをライブで追えるのは『バスケットLIVE』のみとなっており、最も網羅的な視聴手段となる。

DAY1とDAY2は、アジアクロストーナメントや各種企画を含め、すべてバスケットLIVEで独占ライブ配信。DAY2に行われるオールスターコンテストについては、『BS10』でもテレビ放送が予定されており、地上波以外でも楽しめる。

視聴環境が大きく広がるのが最終日のDAY3だ。1月18日15:00開始予定のメインゲームは、『NHK BS』で生中継されるほか、『NHK総合』での深夜全国録画放送、開催地・長崎では『長崎国際テレビ』による地上波生中継が行われる。さらに『J SPORTS』ではスカパー！などを通じて生中継が予定されている。

ネット配信でも選択肢は豊富で、『J SPORTSオンデマンド』、『U-NEXT』、『DAZN(DMM×DAZNホーダイ含む)』、Prime Video内の『バスケットLIVE for Prime Video』などでメインゲームを視聴可能だ。

日程 内容 放送・配信 1月16日(金)

DAY1 アジアクロストーナメント バスケットLIVE(全コンテンツ独占ライブ配信) 1月17日(土)

DAY2 ピースゲーム

オールスターコンテスト バスケットLIVE(全コンテンツ)

BS10(オールスターコンテスト) 1月18日(日)

DAY3 U18オールスター

オールスターゲーム U-NEXT

バスケットLIVE(全コンテンツ)

NHK BS(生中継)

NHK総合(深夜録画放送)

長崎国際テレビ(地上波生中継)

J SPORTS

J SPORTSオンデマンド

DAZN(DMM×DAZNホーダイ含む)

Prime Video(バスケットLIVE)

※U18オールスターはバスケットLIVEのみ

Bリーグオールスター2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】31日間無料トライアルあり

U-NEXTでは、りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームをライブ配信予定だ。

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルが利用可能。無料期間中はオールスターゲームの視聴に加え、映画やドラマ、アニメなどの豊富なコンテンツも楽しめる。初めて利用する場合は、トライアル期間を活用することで実質無料でオールスターを視聴できる。

【Amazon Prime Videoチャンネル】7日間無料トライアルあり

Amazon Prime Videoチャンネルの『バスケットLIVE』では7日間の無料トライアルを利用できる。りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIでは、DAY3のイベントをライブ配信予定となっている。

「DMM×DAZNホーダイ」ならオールスターゲームもお得に視聴可能

Bリーグオールスター2026のメインゲームをネット配信で視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』も選択肢のひとつとなる。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を個別に契約した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。セット契約によりコストを抑えつつ、 B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームを含むDAZN配信コンテンツを楽しめる。

すでにDAZNを利用している場合でもプランの切り替えが可能となっているため、詳細は公式サイトで確認しておきたい。

