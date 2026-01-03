棚橋弘至引退試合はいつ？何時から？日程・対戦カード・中継予定

新日本プロレスの象徴として時代を築いてきた棚橋弘至が、ついに引退の時を迎える。

本記事では、棚橋弘至引退試合の日程・対戦カード・中継予定について紹介する。

棚橋弘至引退試合はいつ？

棚橋弘至の引退試合は、2026年1月4日(日)に行われる。舞台は新日本プロレスの歴史を象徴する東京ドーム。年始最大のビッグイベントの中で、エースのキャリアに幕が下ろされる。

大会の開始は16:00予定で、開場は14:30。大会名は「サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」となっており、WRESTLE KINGDOMの節目と棚橋弘至の引退が重なる特別な一日だ。

チケットはすでに全席種が完売。1998年に行われたアントニオ猪木引退試合以来となる“超満員札止め”が正式に発表されており、東京ドームが完全に埋まった状態でラストマッチが行われる。

大会名 サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退 開催日 2026年1月4日(日) 開始時間 16:00開始 開場時間 14:30 会場 東京ドーム チケット状況 全席種完売(超満員札止め)

棚橋弘至引退試合の対戦相手は？何時から？

棚橋弘至の引退試合の相手として選ばれたのは、かつて最大にして最高のライバルであるオカダ・カズチカだ。現在はアメリカのプロレス団体AEWに所属するオカダが、棚橋の現役最後の相手を務める。

この一戦は「サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退」のメインイベント(第7試合)として実施される。形式は60分1本勝負。2012年の“レインメーカーショック”以降、新日本プロレスの歴史をともに作ってきた両雄による、通算18度目にして最後のシングルマッチとなる。

対戦決定のきっかけは、2025年11月8日の愛知・東祥アリーナ安城大会。試合後のリングにオカダが電撃登場し、「2026年1月4日、よかったら僕がやりますよ」と棚橋の引退試合の相手に名乗りを上げた。翌日の会見で正式決定し、ドーム決戦が現実のものとなった。

過去のシングル対戦成績はオカダの9勝5敗3引き分け。数字以上に、時代の節目ごとに語られてきた両者の関係性が、この試合の重みを物語っている。棚橋自身も「後者にならないように最高のコンディションで臨みます」と語り、最後まで“エース”として戦い抜く覚悟を示している。

棚橋の引退試合は全7試合で構成される本戦のメインイベントに組まれているため、リングインの時間は大会終盤。進行次第では19:30〜20:00頃の開始が見込まれ、試合後には引退セレモニーも予定されている。

対戦カード 棚橋弘至 vs オカダ・カズチカ 大会名 サンセイアールアンドディ presents WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム 棚橋弘至引退 開催日 2026年1月4日(日) 大会開始時間 16:00開始 試合順 メインイベント(第7試合) 試合形式 60分1本勝負 試合開始予想 19:30〜20:00頃

棚橋弘至引退試合の中継予定は？

棚橋弘至の引退試合が行われる『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』は、CS放送、インターネット配信、地上波テレビと複数の視聴手段が用意されている。リアルタイムで最後の一戦を見届けたい場合は生中継・生配信、後から振り返りたい場合は地上波の録画放送という形で視聴スタイルを選ぶことができる。

大会を最初から最後までリアルタイムで視聴するには、CS放送またはインターネット配信が基本となる。CSでは「CSテレ朝チャンネル2」が生中継を担当し、インターネットでは新日本プロレス公式配信サービス「NJPW WORLD」が世界同時生配信を実施する。

一方、地上波ではテレビ朝日系列が大会当日夜に特別番組として放送予定。全国ネットでの放送は22年ぶり、プライム帯での新日本プロレス中継は24年ぶりとなる異例の編成で、棚橋弘至の引退試合を軸に大会のハイライトが届けられる。

放送・配信スケジュール一覧

視聴方法 放送・配信先 日時 内容 CS放送 CSテレ朝チャンネル2 2026年1月4日(日)16:00～ 生中継 ネット配信 NJPW WORLD 2026年1月4日(日)16:00～ 生配信 地上波 テレビ朝日系列 2026年1月4日(日)22:15～23:55 録画放送(特別番組)

WRESTLE KINGDOM 20をお得に視聴する方法

『WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム』をリアルタイムで楽しみたい場合、インターネット配信では「NJPW WORLD for Prime Video」を利用する方法がある。新日本プロレスの公式映像サービスがAmazonプライム・ビデオのチャンネルとして提供されており、スマートフォンやテレビなど、普段使っているデバイスでそのまま視聴できるのが特徴だ。

NJPW WORLD for Prime Videoでは、生中継を見逃してしまった場合でも、後から試合を視聴できるアーカイブ配信に対応。大会当日の熱気を、時間や場所を選ばずに楽しめる。

登録にはAmazonプライム会員であることが条件となるが、初回登録時には7日間の無料体験が用意されている。無料期間中に解約すれば追加料金は発生しないため、まずは試してみたいという人にも利用しやすい。

なお、無料体験終了後は月額888円(税込)で自動更新となる。継続しない場合は、Amazonの「アカウントサービス」内にあるPrime Videoチャンネル管理画面から、いつでも解約手続きが可能だ。

