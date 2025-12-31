箱根駅伝2026はいつ？何時から？日程・放送予定まとめ

正月の日本列島を二日間にわたって熱くする箱根駅伝が、2026年も開催される。
本記事では、箱根駅伝2026の日程・放送予定について紹介する。
箱根駅伝2026とは？ルートを紹介
箱根駅伝2026は、正式名称を「東京箱根間往復大学駅伝競走」とし、2026年1月2日・3日の2日間にわたって行われる第102回大会だ。関東学生陸上競技連盟が主催する大学駅伝の最高峰として位置づけられており、新春の日本列島を代表するスポーツイベントとして長い歴史を刻んできた。
2026年大会には、前年大会の上位10校によるシード校、予選会を突破した10校、そしてオープン参加の関東学生連合チームを加えた計21チームが出場予定。各大学が総力を結集し、2日間にわたって箱根路で激しい戦いを繰り広げる。
舞台となるコースは、東京・大手町の読売新聞社前をスタートし、神奈川・箱根町の芦ノ湖を折り返して再び大手町へ戻る往復217.1km。都市部から山岳地帯までを一気につなぐ、日本屈指の過酷かつドラマ性に富んだ駅伝ルートだ。
往路は1月2日に行われ、大手町から芦ノ湖までの107.5kmを5区間で競う。翌1月3日の復路は、芦ノ湖から大手町までの109.6km。山上り、山下り、平地での高速勝負と、区間ごとに求められる適性が大きく異なる点も、箱根駅伝ならではの特徴となっている。
箱根駅伝2026 ルート・区間一覧
|日程
|区間
|距離
|区間概要
|往路(1月2日)
|第1区
|21.3km
|大手町～鶴見。近年はエース級が投入される高速区間
|往路(1月2日)
|第2区
|23.1km
|鶴見～戸塚。「花の2区」と呼ばれる最重要区間
|往路(1月2日)
|第3区
|21.4km
|戸塚～平塚。流れを左右する中盤区間
|往路(1月2日)
|第4区
|20.9km
|平塚～小田原。山への前哨戦
|往路(1月2日)
|第5区
|20.8km
|小田原～芦ノ湖。名物の山上り
|復路(1月3日)
|第6区
|20.8km
|芦ノ湖～小田原。高速の山下り区間
|復路(1月3日)
|第7区
|21.3km
|小田原～平塚。平地区間での持久戦
|復路(1月3日)
|第8区
|21.4km
|平塚～戸塚。順位変動が起きやすい区間
|復路(1月3日)
|第9区
|23.1km
|戸塚～鶴見。往路2区と同距離の長丁場
|復路(1月3日)
|第10区
|23.0km
|鶴見～日本橋～大手町。フィニッシュ区間
箱根駅伝2026はいつ？何時から？
第102回箱根駅伝は、2026年1月2日(金)・3日(土)の2日間にわたって開催される。新年のスタートを告げる恒例行事として、今年も大学駅伝の頂点を懸けた戦いが箱根路で繰り広げられる。
大会初日の往路は1月2日(金)、2日目の復路は1月3日(土)に実施され、いずれもレース開始時刻は午前8時。正月の朝から号砲が鳴り響き、各校のエースたちが襷をつないでいく。
優勝争いはもちろん、シード権を巡る熾烈な戦いや区間記録への挑戦など、例年通り見どころは尽きない。2026年大会も、スタートからゴールまで一瞬も目が離せない2日間となりそうだ。
箱根駅伝2026 開催概要
|大会名
|開催日
|区分
|開始時間
|第102回 箱根駅伝
|2026年1月2日(金)
|往路
|8:00スタート
|第102回 箱根駅伝
|2026年1月3日(土)
|復路
|8:00スタート
箱根駅伝2026の放送・配信予定は？
第102回箱根駅伝(2026年1月2日・3日開催)は、例年通りテレビ・ネット・ラジオと幅広いメディアで中継・配信が行われる。正月恒例のビッグイベントとして、スタートからゴールまでをリアルタイムで追える環境が整えられている。
テレビ放送の中心となるのは、日本テレビ系列の地上波中継だ。往路・復路ともに朝7時から生中継が行われ、箱根路の攻防を長時間にわたって伝える。夜にはBS日テレでダイジェスト番組が編成され、レースの流れや名場面を振り返ることができる。
インターネットでは、TVerが往路・復路ともにライブ配信を実施予定。テレビが視聴できない環境でも、スマートフォンやPCからリアルタイムで観戦可能だ。
さらにラジオでも複数局が実況・速報を担当。移動中や作業中でも、箱根駅伝の状況を追える体制が整っている。
2026年大会は、朝から昼過ぎまでは地上波やネット配信でリアルタイム観戦し、夜はBSのダイジェストや特番で一日のドラマを振り返るという、二段構えの楽しみ方が可能となる。
|区分
|放送・配信先
|日程
|時間
|内容
|地上波
|日本テレビ系列
|2026年1月2日(金)
|7:00～14:05
|往路 生中継
|地上波
|日本テレビ系列
|2026年1月3日(土)
|7:00～14:18
|復路 生中継
|BS
|BS日テレ
|2026年1月2日(金)
|21:00～22:54
|往路ダイジェスト
|BS
|BS日テレ
|2026年1月3日(土)
|19:00～20:54
|復路ダイジェスト
|地上波関連番組
|日本テレビ
|2026年1月2日(金)
|5:50～6:45
|絆の物語＆スタート直前生情報
|地上波関連番組
|日本テレビ
|2026年1月3日(土)
|5:50～6:45
|往路ダイジェスト＆復路直前生情報
|地上波関連番組
|日本テレビ
|2026年1月3日(土)
|14:18～15:00
|続報！箱根駅伝
|地上波関連番組
|日本テレビ
|2026年1月3日(土)
|21:00～22:54
|完全密着！箱根駅伝
|ネット配信
|TVer
|2026年1月2日・3日
|7:00頃～
|往路・復路 ライブ配信
|ラジオ
|NHKラジオ第1
|2026年1月2日・3日
|7:40～14:15
|実況中継
|ラジオ
|文化放送
|2026年1月2日・3日
|7:30～14:30
|実況中継
|ラジオ
|ラジオ日本
|2026年1月2日
|7:30～14:25
|往路 実況
|ラジオ
|ラジオ日本
|2026年1月3日
|7:30～14:30
|復路 実況
|ラジオ
|ニッポン放送
|2026年1月2日・3日
|随時
|速報(毎時1～2回)