ブレイキングダウン18はいつ？対戦カード・放送予定・視聴方法

超短期決着のワンマッチで話題を集め続ける格闘イベント・BreakingDown。その第18回大会が2025年の12月に開催される。
本記事では、ブレイキングダウン18の日程、放送予定、視聴方法について紹介する。
ブレイキングダウン18はいつ？開催日と大会概要
次回大会として発表されている「AMBiQUE presents BreakingDown18」は、2025年12月14日(日)に開催予定だ。会場はシリーズでもおなじみとなった、さいたまスーパーアリーナのコミュニティアリーナ。前回大会からの流れを受け、注目度がさらに高まる中での年末開催となり、多くのファンが続報を待ち望んでいる。
開場は12:00、開演は13:30の予定。アクセスの良さと収容規模を兼ね備える会場だけに、当日は早い時間から混雑が予想される。大会名に冠された「AMBiQUE presents」の通り、スポンサー協賛による大型大会として位置付けられており、主要カードの発表にも期待が集まっている。
BreakingDown18の開催情報まとめ
|項目
|詳細
|大会名
|AMBiQUE presents BreakingDown18
|日程
|2025年12月14日(日)
|会場
|さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ(埼玉県さいたま市)
|開場時間
|12:00(予定)
|開演時間
|13:30(予定)
ブレイキングダウン18の対戦カード
ブレイキングダウン18では全24試合がラインナップされており、第1試合〜第6試合までは無料配信枠として公開される予定だ。第7試合以降は有料PPV枠となり、タイトルマッチや因縁カード、さらに大会の締めくくりには日中対抗戦が控える構成となっている。前半から後半までテンポよく試合が続く大会設計で、シリーズ屈指の豪華カードが揃った。
ブレイキングダウン18 全24試合対戦カード一覧
|試合順
|対戦カード
|ルール/階級/契約体重
|第1試合
|せーや vs ラオウ
|キックルール / バンタム級 (57kg契約)
|第2試合
|長谷川拓也 vs 舞杞維沙耶
|ベアナックルMMAルール / 無差別級
|第3試合
|関谷勇次郎 vs 野嶋琉生
|キックルール / バンタム級 (60kg)
|第4試合
|きょうすけ vs 池田晃樹
|キックルール / バンタム級 (61kg)
|第5試合
|江口響 vs 竜
|キックルール / ライト級 (70kg以下)
|第6試合
|Jerio San Pierre vs サップ西成
|キックルール / ミドル級 (82kg以下)
|第7試合
|誠 vs 傾奇者
|キックルール / ウェルター級 (74kg以下)
|第8試合
|ボク vs レオ
|キックルール / バンタム級 (58kg以下)
|第9試合
|村田将一 vs ドラゴン
|キックルール / バンタム級 (58kg以下)
|第10試合
|尾田優也 vs 虎之介
|キックルール / フェザー級 (65kg以下)
|第11試合
|龍志 vs 西島恭平
|キックルール / フライ級 (56.5kg以下)
|第12試合
|レフリー金野 vs 爆音那智
|キックルール / 無差別級
|第13試合
|りゅう君 vs 赤パンニキ
|キックルール / 無差別級
|第14試合
|シェンロン vs 内藤裕
|キックルール / バンタム級 (60kg以下)
|第15試合
|ダイスケ vs メカ君
|ベアナックルMMAルール / ライト級 (71kg以下)
|第16試合
|HIROTO vs 秀虎
|キックルール / ライト級 (71kg以下)
|第17試合
|寿希也 vs 川島悠汰
|キックルール / ミドル級 (78kg以下)
|第18試合
|リキ vs 大野篤貴
|バンタム級タイトルマッチ / キックルール (61kg以下)
|第19試合
|賢民 vs 細川一颯
|MMAルール / ライト級 (71kg以下)
|第20試合
|ジャー・シャンミン(中国) vs シモミシュラン(BD)
|キックルール / ライトヘビー級 (85kg以下)
|第21試合
|ウー・ジアラー(中国) vs 山本隆寛(BD)
|キックルール / ライト級 (70kg以下)
|第22試合
|ワン・ズンイェン(中国) vs 野田蒼(BDフライ級王者)
|キックルール / フライ級 (58kg以下)
|第23試合
|ウェイ・ウェイヤン(中国) vs 井原良太郎(BD初代バンタム級王者)
|キックルール / フェザー級 (66kg以下)
|第24試合
|ハン・ウェンバオ(中国) vs YURA(BDフェザー級王者)
|キックルール / ライト級 (71kg以下)
ブレイキングダウン18の放送・配信予定は？
「AMBiQUE presents BreakingDown18」は地上波での放送予定はなく、視聴できるのはインターネット配信のみとなる。大会はPPV(ペイパービュー)形式で提供され、ABEMAとBreakingDown LIVEの2つが主要なプラットフォームだ。どちらも大会当日の全試合をライブ配信で視聴でき、見逃し配信にも対応する。
ライブ配信は2025年12月14日(日)13:30から試合開始予定で、配信自体は13:00頃からスタートする見込みだ。大会後は12月21日(日)23:59まで見逃し視聴が可能となっており、当日視聴が難しいファンでも安心してチェックできる。
ライブ配信スケジュール
|項目
|詳細
|配信開始(試合開始)
|2025年12月14日(日)13:30(予定)
|見逃し配信期間
|配信終了後〜2025年12月21日(日)23:59
PPVチケット情報
|チケット種別
|BreakingDown LIVE(アプリ割・新規)
|BreakingDown LIVE(アプリ割・既存)
|ABEMA通常チケット
|前売料金
|2,480円
|2,640円
|3,300円
|当日料金
|2,980円
|3,040円
|3,800円
|前売購入期間
|〜2025年12月13日(土)23:59
|当日購入期間
|2025年12月14日(日)00:00〜12月21日(日)13:30
※ABEMAアプリからの購入は手数料が発生する場合があるため、ブラウザ購入が推奨されている。BreakingDown LIVEの新規ユーザー向けアプリ割には、VIP会員10日間無料お試しが付与されるが、無料期間終了後は年会費(9,500円)が自動課金となる。
ABEMAのキャッシュバックキャンペーン
ABEMAでは、対象期間内にABEMAプレミアム(またはDisney+セット)へ登録し、PPVを購入したユーザーに600円のキャッシュバックを行うキャンペーンが実施されている。条件を満たした場合、2026年3月以降に登録メールアドレスへ案内が送付され、指定口座へ振り込まれる仕組みだ。
BreakingDown LIVEの視聴機能
BreakingDown LIVEでは、視聴者が試合の判定に参加できる投票機能や、選手を応援するコード入力機能、さらに選手へギフトを送れる視聴者参加型の仕組みが導入されている。試合を“観るだけではなく参加する”体験ができるのが特徴だ。
無料配信(一部試合)
大会当日は、第1試合から第6試合までが朝倉未来のYouTubeチャンネルなどで無料配信される予定となっている。以降の後半戦やメインイベント(中国対抗戦など)を視聴するにはPPVチケットの購入が必要だ。
|試合(無料枠)
|対戦カード
|第1試合
|せーや vs ラオウ
|第2試合
|長谷川拓也 vs 舞杞維沙耶
|第3試合
|関谷勇次郎 vs 野嶋琉生
|第4試合
|きょうすけ vs 池田晃樹
|第5試合
|江口響 vs 竜
|第6試合
|Jerio San Pierre vs サップ西成
BreakingDown18（ブレイキングダウン18）の視聴方法
BreakingDown18（ブレイキングダウン18）は、ネット『ABEMA』と『BreakingDown LIVEアプリ』の2サービスがPPV形式で全試合をライブ配信する。
おすすめ視聴方法：ABEMA［600円キャッシュバックキャンペーン実施中］ABEMA
ABEMAでは、プレミアム会員に登録したうえでPPVチケットを購入すると600円キャッシュバックを受け取れるキャンペーンを実施している。対象期間中にプレミアム加入＋BreakingDown18のPPV購入で還元される仕組みで、今回もっともお得に視聴できる方法となる。
ABEMAのPPVチケット価格
|種類
|前売り
|当日価格
|ABEMA
|3,300円（12月13日23:59まで）
プレミアム登録で600円キャッシュバック
|3,800円
プレミアム登録で600円キャッシュバック
※すべて税込
キャッシュバックの条件
キャッシュバックを適用するには以下の条件を満たす必要がある。
① 対象期間（2025/11/29 19:00〜2025/12/21 13:30）内に以下いずれかのプランに登録済みであること
・ABEMAプレミアム
・ABEMAプレミアム | Disney+ スタンダード
・ABEMAプレミアム | Disney+ プレミアム
※広告つきABEMAプレミアムは対象外
② BreakingDown18のPPVチケットを購入していること
③ キャンペーン開始時点で満18歳以上であること
④ キャンペーン終了までにメールアドレスを設定していること（ABEMA内「アカウント管理画面」より設定可能）
ABEMAプレミアムの登録方法ABEMA
ABEMAプレミアムの登録手順
- ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
- メールアドレスを認証
- 支払い方法を入力して登録完了
- BreakingDown18のPPVチケットを購入