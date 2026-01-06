ATP香港オープン2026はいつ？日程・日本人出場選手・放送/配信予定まとめ

男子テニスツアーの年初を彩る大会のひとつが、アジア開催のハードコート大会「ATP香港オープン」だ。2026年大会もシーズン序盤の重要な位置づけとなり、世界ランキング上位選手の調整の場として注目を集める。
本記事では、ATP香港オープン2026の日程・日本人出場選手・放送予定について紹介する。
ATP香港オープン2026の日程は？
ATP香港オープン2026は、2026年1月4日(日)～1月11日(日)にかけて開催予定。全豪オープン開幕前に行われるATP250大会で、シーズン序盤の実戦調整として重要な位置づけとなる。
大会は予選と本戦に分かれて実施され、予選は1月4日(日)から5日(月)にかけて実施。本戦(メインドロー)は1月5日(月)午後にスタートし、シングルス決勝は1月11日(日)に予定されている。ダブルスも同期間で進行する。
以下は、現地発表の暫定スケジュールを日本時間(香港より+1時間)に換算した日程一覧となる。
|日程(日本時間)
|ラウンド(予定)
|開始時間(日本時間/目安)
|1月6日(火)
|1回戦
|8:00
|1月7日(水)
|2回戦
|8:00
|1月8日(木)
|2回戦
|8:00
|1月9日(金)
|準々決勝
|8:00
|1月10日(土)
|準決勝
|8:00
|1月11日(日)
|決勝
|8:00
※天候や大会進行により開始時刻が変更される可能性があります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。
ATP香港オープン2026の日本人出場選手は？
ATP香港オープン2026に出場する日本人選手は坂本怜だ。若手有望株として注目を集める19歳が、シーズン開幕戦でATPツアー本戦に挑む。
坂本は「Next Gen Accelerator(ATP新生代加速器計画)」を通じて本戦出場権を獲得。将来を嘱望される若手選手に与えられる制度を活用し、ツアーレベルでの実戦機会を手にした。
1回戦では第5シードのロレンツォ・ソネゴとの対戦が決定。ツアー実績を持つシード選手相手に、どこまで食い下がれるかが注目される。
坂本は2024年全豪オープン・ジュニア王者。193cmの長身を生かした高速サーブを武器とし、攻撃的なスタイルでポイントを重ねるタイプだ。ATPツアーの舞台で存在感を示せるか、2026年シーズンの試金石となる。
ATP香港オープン2026の放送・配信予定は？
ATP香港オープン2026(中銀香港網球公開賽)の日本国内における放送・配信は、U-NEXTによる独占ライブ配信が予定されている。地上波やBS、CSでのテレビ中継はなく、他の動画配信サービスでも取り扱いは行われない。
U-NEXTでは月額プランの見放題作品として配信され、追加料金なしで視聴が可能。配信は2026年1月5日(月)から始まり、主にセンターコート(メインコート)の試合が対象となる見込みだ。
|日程(日本時間)
|内容
|配信
|配信開始予定
|1月5日(月)
|1回戦
|U-NEXT
|14:25〜
|1月6日(火)
|1回戦
|U-NEXT
|7:55〜
|1月7日(水)
|2回戦
|U-NEXT
|7:55〜
|1月8日(木)
|2回戦
|U-NEXT
|7:55〜
|1月9日(金)
|準々決勝
|U-NEXT
|7:55〜
|1月10日(土)
|準決勝
|U-NEXT
|7:55〜
|1月11日(日)
|決勝
|U-NEXT
|7:55〜
ATP香港オープン2026のおすすめ視聴方法
前述の通り、ATP香港オープン20266は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】無料トライアル加入ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※配信される試合はU-NEXTをご確認ください。
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。