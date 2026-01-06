このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Japan v Germany - 2025 Davis Cup Qualifiers Second Round: Day 2Getty Images Sport
ATP香港オープン2026はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

ATP香港オープン2026はいつ？日程・日本人出場選手・放送/配信予定まとめ

ATP香港オープン2026はいつ？試合日程・日本人選手の出場有無・放送/配信予定を紹介。

ATP香港オープン2026を独占ライブ配信

U-NEXT

2026/1/5(月)～11(日)開催！ATP香港オープン2026

U-NEXTで独占ライブ配信！まずは31日間無料トライアルに登録！

配信はすべて見放題のため、無料トライアル期間中も追加料金無しで視聴可能。

ATP香港オープン2026を独占ライブ配信

U-NEXTで独占ライブ配信

31日間無料体験

男子テニスツアーの年初を彩る大会のひとつが、アジア開催のハードコート大会「ATP香港オープン」だ。2026年大会もシーズン序盤の重要な位置づけとなり、世界ランキング上位選手の調整の場として注目を集める。

ATP香港オープン2026はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルに登録

本記事では、ATP香港オープン2026の日程・日本人出場選手・放送予定について紹介する。

ATP香港オープン2026の日程は？

ATP香港オープン2026は、2026年1月4日(日)～1月11日(日)にかけて開催予定。全豪オープン開幕前に行われるATP250大会で、シーズン序盤の実戦調整として重要な位置づけとなる。

大会は予選と本戦に分かれて実施され、予選は1月4日(日)から5日(月)にかけて実施。本戦(メインドロー)は1月5日(月)午後にスタートし、シングルス決勝は1月11日(日)に予定されている。ダブルスも同期間で進行する。

以下は、現地発表の暫定スケジュールを日本時間(香港より+1時間)に換算した日程一覧となる。

日程(日本時間)ラウンド(予定)開始時間(日本時間/目安)
1月6日(火)1回戦8:00
1月7日(水)2回戦8:00
1月8日(木)2回戦8:00
1月9日(金)準々決勝8:00
1月10日(土)準決勝8:00
1月11日(日)決勝8:00

※天候や大会進行により開始時刻が変更される可能性があります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

ATP香港オープン2026はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルに登録

ATP香港オープン2026の日本人出場選手は？

ATP香港オープン2026に出場する日本人選手は坂本怜だ。若手有望株として注目を集める19歳が、シーズン開幕戦でATPツアー本戦に挑む。

坂本は「Next Gen Accelerator(ATP新生代加速器計画)」を通じて本戦出場権を獲得。将来を嘱望される若手選手に与えられる制度を活用し、ツアーレベルでの実戦機会を手にした。

1回戦では第5シードのロレンツォ・ソネゴとの対戦が決定。ツアー実績を持つシード選手相手に、どこまで食い下がれるかが注目される。

坂本は2024年全豪オープン・ジュニア王者。193cmの長身を生かした高速サーブを武器とし、攻撃的なスタイルでポイントを重ねるタイプだ。ATPツアーの舞台で存在感を示せるか、2026年シーズンの試金石となる。

ATP香港オープン2026はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルに登録

ATP香港オープン2026の放送・配信予定は？

ATP香港オープン2026(中銀香港網球公開賽)の日本国内における放送・配信は、U-NEXTによる独占ライブ配信が予定されている。地上波やBS、CSでのテレビ中継はなく、他の動画配信サービスでも取り扱いは行われない。

U-NEXTでは月額プランの見放題作品として配信され、追加料金なしで視聴が可能。配信は2026年1月5日(月)から始まり、主にセンターコート(メインコート)の試合が対象となる見込みだ。

日程(日本時間)内容配信配信開始予定
1月5日(月)1回戦U-NEXT14:25〜
1月6日(火)1回戦U-NEXT7:55〜
1月7日(水)2回戦U-NEXT7:55〜
1月8日(木)2回戦U-NEXT7:55〜
1月9日(金)準々決勝U-NEXT7:55〜
1月10日(土)準決勝U-NEXT7:55〜
1月11日(日)決勝U-NEXT7:55〜

ATP香港オープン2026はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルに登録

ATP香港オープン2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、ATP香港オープン20266は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】無料トライアル加入ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※配信される試合はU-NEXTをご確認ください。

ATP香港オープン2026はU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルに登録

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0