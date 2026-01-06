ATP香港オープン2026はいつ？日程・日本人出場選手・放送/配信予定まとめ

男子テニスツアーの年初を彩る大会のひとつが、アジア開催のハードコート大会「ATP香港オープン」だ。2026年大会もシーズン序盤の重要な位置づけとなり、世界ランキング上位選手の調整の場として注目を集める。

本記事では、ATP香港オープン2026の日程・日本人出場選手・放送予定について紹介する。

ATP香港オープン2026の日程は？

ATP香港オープン2026は、2026年1月4日(日)～1月11日(日)にかけて開催予定。全豪オープン開幕前に行われるATP250大会で、シーズン序盤の実戦調整として重要な位置づけとなる。

大会は予選と本戦に分かれて実施され、予選は1月4日(日)から5日(月)にかけて実施。本戦(メインドロー)は1月5日(月)午後にスタートし、シングルス決勝は1月11日(日)に予定されている。ダブルスも同期間で進行する。

以下は、現地発表の暫定スケジュールを日本時間(香港より+1時間)に換算した日程一覧となる。

日程(日本時間) ラウンド(予定) 開始時間(日本時間/目安) 1月6日(火) 1回戦 8:00 1月7日(水) 2回戦 8:00 1月8日(木) 2回戦 8:00 1月9日(金) 準々決勝 8:00 1月10日(土) 準決勝 8:00 1月11日(日) 決勝 8:00

※天候や大会進行により開始時刻が変更される可能性があります。最新の情報は公式サイトでご確認ください。

ATP香港オープン2026の日本人出場選手は？

ATP香港オープン2026に出場する日本人選手は坂本怜だ。若手有望株として注目を集める19歳が、シーズン開幕戦でATPツアー本戦に挑む。

坂本は「Next Gen Accelerator(ATP新生代加速器計画)」を通じて本戦出場権を獲得。将来を嘱望される若手選手に与えられる制度を活用し、ツアーレベルでの実戦機会を手にした。

1回戦では第5シードのロレンツォ・ソネゴとの対戦が決定。ツアー実績を持つシード選手相手に、どこまで食い下がれるかが注目される。

坂本は2024年全豪オープン・ジュニア王者。193cmの長身を生かした高速サーブを武器とし、攻撃的なスタイルでポイントを重ねるタイプだ。ATPツアーの舞台で存在感を示せるか、2026年シーズンの試金石となる。

ATP香港オープン2026の放送・配信予定は？

ATP香港オープン2026(中銀香港網球公開賽)の日本国内における放送・配信は、U-NEXTによる独占ライブ配信が予定されている。地上波やBS、CSでのテレビ中継はなく、他の動画配信サービスでも取り扱いは行われない。

U-NEXTでは月額プランの見放題作品として配信され、追加料金なしで視聴が可能。配信は2026年1月5日(月)から始まり、主にセンターコート(メインコート)の試合が対象となる見込みだ。

日程(日本時間) 内容 配信 配信開始予定 1月5日(月) 1回戦 U-NEXT 14:25〜 1月6日(火) 1回戦 U-NEXT 7:55〜 1月7日(水) 2回戦 U-NEXT 7:55〜 1月8日(木) 2回戦 U-NEXT 7:55〜 1月9日(金) 準々決勝 U-NEXT 7:55〜 1月10日(土) 準決勝 U-NEXT 7:55〜 1月11日(日) 決勝 U-NEXT 7:55〜

ATP香港オープン2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、ATP香港オープン20266は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※配信される試合はU-NEXTをご確認ください。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。