ATP ASBクラシック国際2026はいつ？試合日程・テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法まとめ

ATP ASBクラシック国際2026は、男子プロテニスツアーのシーズン開幕戦として例年高い注目を集めるニューヨーク・オープンに先立つ国際大会だ。2026年もトップ選手が集結し、シーズン初戦の勢いをつけるべく白熱したプレーが繰り広げられる。

本記事では、ATP ASBクラシック国際2026の試合日程・放送予定について紹介する。

ATP ASBクラシック国際2026はいつ？試合日程を紹介

ATP ASBクラシック国際2026は、ニュージーランド・オークランドで行われる男子プロテニスのATP250大会だ。2026年は女子(WTA)と男子(ATP)で開催週を分ける形となり、全体の大会期間は日本時間で1月5日(月)から1月17日(土)までのおよそ2週間にわたって実施される。

男子のATP ASBクラシック国際2026は、日本時間で1月12日(月)から1月17日(土)まで開催。会場はオークランド中心部に位置するマヌカ・ドクター・アリーナとなる。全豪オープン直前の前哨戦として位置づけられており、新シーズンの勢力図を占う重要な一戦だ。

なお、同会場では1週前の日本時間1月5日(月)から1月11日(日)にかけて、女子のWTA250大会が「ウィメンズ・ウィーク」として開催される。男女が連続して行われる点も、この大会の大きな特徴となっている。

大会開催スケジュール(日本時間)

区分 開催期間(日本時間) 内容 女子大会 2026年1月5日(月)〜1月11日(日) WTA250(ウィメンズ・ウィーク) 男子大会 2026年1月12日(月)〜1月17日(土) ATP ASBクラシック国際2026

男子ATP ASBクラシック国際2026の日別試合日程(日本時間)

男子大会は6日間で実施され、上位シード勢は1回戦免除となり2回戦から登場する予定だ。日本時間での進行スケジュールは以下の通り。

日付(日本時間) ラウンド 1月12日(月) 1回戦 1月13日(火) 1回戦・2回戦 1月14日(水) 2回戦 1月15日(木) 準々決勝 1月16日(金) 準決勝 1月17日(土) 決勝

大会概要(ATP ASBクラシック国際2026)

項目 内容 大会名 ATP ASBクラシック国際2026(オークランド) 開催地 ニュージーランド・オークランド 会場 マヌカ・ドクター・アリーナ カテゴリー ATP250 時差 日本時間より4時間進み(サマータイム適用)

第1シード候補にはベン・シェルトン、第2シードにキャスパー・ルード、第3シードにヤクブ・メンシクが名を連ねる見込み。さらに前回王者のガエル・モンフィスやスタン・ワウリンカも出場予定で、新シーズンの勢力図を占う大会として注目が集まる。

全豪オープンを控えた重要な前哨戦となるATP ASBクラシック国際2026。開幕週からトップ選手たちの状態をチェックするうえでも、見逃せない大会だ。

ATP ASBクラシック国際2026の放送予定は？

ATP ASBクラシック国際2026(オークランド)は、日本国内ではU-NEXTによるライブ配信が予定されている。2026年シーズンもATPツアーの放映権はU-NEXTが保有しており、マスターズ1000やATP500に加え、ASBクラシックを含む一部ATP250大会を独占ライブ配信する。

配信対象はメインコートのみとなる見込みで、全試合が視聴できるわけではない点には注意が必要だ。視聴する場合は、事前に配信スケジュールと対象試合を確認しておきたい。

なお、同じオークランドで行われる女子WTA250(1月5日〜11日開催)については、2025年をもってDAZNでの配信が終了しており、2026年の日本国内配信は現時点で未定となっている。現在のところ、海外向け有料サービスWTA TVのみでの視聴が可能だ。

放送・配信予定一覧(ATP ASBクラシック国際2026)

区分 大会 配信サービス 配信形態 備考 男子 ATP ASBクラシック国際2026 U-NEXT ライブ配信 メインコートのみ配信予定 女子 WTA250オークランド WTA TV ライブ配信 日本国内配信は未定

ATP ASBクラシック国際2026のおすすめ視聴方法

前述の通り、ATP ASBクラシック国際2026は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※配信される試合はU-NEXTをご確認ください。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。