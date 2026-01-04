ATP ASBクラシック国際2026はいつ？試合日程・テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法まとめ

ATP ASBクラシック国際2026は、男子プロテニスツアーのシーズン開幕戦として例年高い注目を集めるニューヨーク・オープンに先立つ国際大会だ。2026年もトップ選手が集結し、シーズン初戦の勢いをつけるべく白熱したプレーが繰り広げられる。
本記事では、ATP ASBクラシック国際2026の試合日程・放送予定について紹介する。
ATP ASBクラシック国際2026はいつ？試合日程を紹介
ATP ASBクラシック国際2026は、ニュージーランド・オークランドで行われる男子プロテニスのATP250大会だ。2026年は女子(WTA)と男子(ATP)で開催週を分ける形となり、全体の大会期間は日本時間で1月5日(月)から1月17日(土)までのおよそ2週間にわたって実施される。
男子のATP ASBクラシック国際2026は、日本時間で1月12日(月)から1月17日(土)まで開催。会場はオークランド中心部に位置するマヌカ・ドクター・アリーナとなる。全豪オープン直前の前哨戦として位置づけられており、新シーズンの勢力図を占う重要な一戦だ。
なお、同会場では1週前の日本時間1月5日(月)から1月11日(日)にかけて、女子のWTA250大会が「ウィメンズ・ウィーク」として開催される。男女が連続して行われる点も、この大会の大きな特徴となっている。
大会開催スケジュール(日本時間)
|区分
|開催期間(日本時間)
|内容
|女子大会
|2026年1月5日(月)〜1月11日(日)
|WTA250(ウィメンズ・ウィーク)
|男子大会
|2026年1月12日(月)〜1月17日(土)
|ATP ASBクラシック国際2026
男子ATP ASBクラシック国際2026の日別試合日程(日本時間)
男子大会は6日間で実施され、上位シード勢は1回戦免除となり2回戦から登場する予定だ。日本時間での進行スケジュールは以下の通り。
|日付(日本時間)
|ラウンド
|1月12日(月)
|1回戦
|1月13日(火)
|1回戦・2回戦
|1月14日(水)
|2回戦
|1月15日(木)
|準々決勝
|1月16日(金)
|準決勝
|1月17日(土)
|決勝
大会概要(ATP ASBクラシック国際2026)
|項目
|内容
|大会名
|ATP ASBクラシック国際2026(オークランド)
|開催地
|ニュージーランド・オークランド
|会場
|マヌカ・ドクター・アリーナ
|カテゴリー
|ATP250
|時差
|日本時間より4時間進み(サマータイム適用)
第1シード候補にはベン・シェルトン、第2シードにキャスパー・ルード、第3シードにヤクブ・メンシクが名を連ねる見込み。さらに前回王者のガエル・モンフィスやスタン・ワウリンカも出場予定で、新シーズンの勢力図を占う大会として注目が集まる。
全豪オープンを控えた重要な前哨戦となるATP ASBクラシック国際2026。開幕週からトップ選手たちの状態をチェックするうえでも、見逃せない大会だ。
ATP ASBクラシック国際2026の放送予定は？
ATP ASBクラシック国際2026(オークランド)は、日本国内ではU-NEXTによるライブ配信が予定されている。2026年シーズンもATPツアーの放映権はU-NEXTが保有しており、マスターズ1000やATP500に加え、ASBクラシックを含む一部ATP250大会を独占ライブ配信する。
配信対象はメインコートのみとなる見込みで、全試合が視聴できるわけではない点には注意が必要だ。視聴する場合は、事前に配信スケジュールと対象試合を確認しておきたい。
なお、同じオークランドで行われる女子WTA250(1月5日〜11日開催)については、2025年をもってDAZNでの配信が終了しており、2026年の日本国内配信は現時点で未定となっている。現在のところ、海外向け有料サービスWTA TVのみでの視聴が可能だ。
放送・配信予定一覧(ATP ASBクラシック国際2026)
|区分
|大会
|配信サービス
|配信形態
|備考
|男子
|ATP ASBクラシック国際2026
|U-NEXT
|ライブ配信
|メインコートのみ配信予定
|女子
|WTA250オークランド
|WTA TV
|ライブ配信
|日本国内配信は未定
ATP ASBクラシック国際2026のおすすめ視聴方法
前述の通り、ATP ASBクラシック国際2026は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】無料トライアル加入ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※配信される試合はU-NEXTをご確認ください。
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。