ヤフーショッピングブラックフライデー2025の割引商品まとめ

2025年もYahoo!ショッピングでは、ブラックフライデーセールが開催される。

本セールでは、期間中の合計購入金額に応じたポイント還元や対象商品・ストアでの値下げクーポンが豊富に用意されており、昨年よりも買いどきの幅が拡大されている。買い物計画を立てるには、準備が重要なカギとなる。

本記事では、Yahoo!ショッピングのブラックフライデーの概要、割引商品について紹介する。

ヤフーショッピングブラックフライデー2025の開催日程

Yahoo!ショッピングでは、2025年11月25日(火)0:00から11月30日(日)23:59までの6日間にわたり、年に一度のブラックフライデーセールを実施予定。LINEヤフー株式会社が主催するこの大規模キャンペーンは、年末商戦の開幕を告げる恒例イベントとして多くの利用者に注目されている。

2024年の開催時は3日間限定だったが、2025年は期間を倍に拡大。平日・週末をまたいで行われるため、より多くのユーザーが自分のタイミングで買い物を楽しめるよう配慮されている。セール期間中は、時間帯ごとに異なる特典や限定クーポンが用意される見込みだ。

本場アメリカのブラックフライデーは2025年11月28日(金)だが、Yahoo!ショッピングでは国内主要ECの中でも先行してスタート。Amazonや楽天市場に先駆けることで、ユーザーの関心を早期に集める狙いがある。

ストア共通クーポン、PayPayポイントの上乗せ還元、LYPプレミアム会員限定特典など、複数のキャンペーンが同時展開される予定。お得に買い物をしたいなら、11月25日からの6日間が見逃せないタイミングとなる。

開催期間: 2025年11月25日(火)0:00〜11月30日(日)23:59

開催日数: 6日間

主な特典: PayPayポイント還元、ストア共通クーポン、LYPプレミアム限定キャンペーン

なぜ11月25日から？

米国本場のブラックフライデー(例年11月第4金曜)を前に、Yahoo!ショッピングは早期スタートを選択。これにより、競合サイトよりも先行してユーザーの注目を集め、購買行動を促進する狙いがある。

ヤフーショッピングブラックフライデー2025の特典とキャンペーン詳細

Yahoo!ショッピングでは、2025年11月25日(火)0:00〜11月30日(日)23:59の6日間にわたって、年末恒例のブラックフライデーセールを開催する。LINEヤフー株式会社が主催するこの大規模イベントは、2024年の初開催から規模を拡大し、今年はポイント還元と割引施策の両面で過去最大級の内容となる見込みだ。

2025年の目玉施策は「最大25%のPayPayポイント還元」と「値引きセール＋限定クーポン配布」。家電、ファッション、コスメ、食品、日用品など、あらゆるジャンルの商品が値下げ対象となり、期間中はキャンペーンを重ねて使うことで実質価格を大幅に下げることができる。

最大25%のPayPayポイント還元(エントリー必須)

ブラックフライデー期間中は、条件を組み合わせることで最大25%のPayPayポイント(期間限定含む)が付与される。エントリーは事前登録が必要で、2025年11月1日以降の注文が対象となる。

ブラックフライデー特典: 合計購入額5,000円〜19,999円で+5%、2万円以上で+8% (上限4,000円相当)

LINE連携特典: Yahoo! JAPAN IDとLINEアカウントを連携で+5% (上限5,000円相当)

ボーナスストアPlus: 対象ストアで購入すると最大+10% (上限10,000円相当)

ボーナスストアPlus限定特典: 購入時にさらに+2% (上限5,000円相当)

LYPプレミアム会員特典: 会員かつPayPay決済で+2% (上限5,000円相当)

付与されるPayPayポイントの大半は期間限定で、有効期限は最短で30日後の月末まで。付与は注文から約3週間後の木曜日に行われるため、早めの利用が推奨される。

ZOZOTOWN Yahoo!店との同時開催企画

期間中は、ファッション通販「ZOZOTOWN Yahoo!店」でも「本気のZOZO祭」が同時開催。11月29日(土)・30日(日)の2日間限定で、1注文5,000円以上の決済でPayPayポイント10%還元(上限1,000円相当)が適用され、LYPプレミアム会員には最大2,000円オフのクーポンも配布予定となっている。

2025年のYahoo!ショッピングブラックフライデーは、ポイント・クーポン・値引きの三拍子が揃った大規模イベント。PayPay決済やLINE連携を活用し、条件を上手に組み合わせることで、実質半額近いお得な買い物が実現できるチャンスだ。

ヤフーショッピングブラックフライデー2025の割引商品

Yahoo!ショッピングでは、2025年11月25日(火)0:00～11月30日(日)23:59の6日間にわたり、年末最大級のセール「ブラックフライデー2025」が開催される。毎年恒例となったこの大型イベントでは、PayPayポイント還元に加え、人気ブランドや日用品を中心とした直接割引セールが多数登場。2025年は過去最大規模のラインナップが予想される。

先着順で使えるブラックフライデークーポンを活用すれば買い回りの効率が一気に上がる

Yahoo!

ブラックフライデー期間中は通常の割引やポイント施策に加えて先着順クーポンが大きな武器になる。中でも11月25日から11月30日まで利用できる1,500円オフクーポンは決められた対象ストアでの3万円以上の注文に適用され購入額の圧縮に直結する即効性の高い施策だ。

今回のクーポンは事前取得しておけば期間中いつでも使えるうえ先着10万枚限定という争奪戦仕様となっている。ブラックフライデー本番に合わせて在庫が動きやすいボーナス対象商品にも適用されるため人気アイテムほど早めの確保が重要になる。

取得期間は11月24日12:00〜12月1日0:00まで、利用期間は11月25日0:00〜12月1日0:00まで。特に後半は売り切れのリスクが高まるため24日のうちにクーポンを押さえておき狙っている商品が値下げされたタイミングで一気に買い切るのがセオリーだ。

ブラックフライデーの買い回りは価格の安さ×クーポン×ポイント倍率の掛け算で最終的な実質支出が決まる。今回の1,500円オフはその中でも即効性の高い確定値引きと言える。欲しいものが多い人ほどこのクーポンを使い倒すことで出費を大幅に圧縮できるはずだ。

ヤフーショッピング ブラックフライデー関連情報