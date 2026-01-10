このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
大相撲初場所2026はABEMAでライブ配信！
Aoi Fujimiya

大相撲初場所2026はいつからいつまで？日程・スケジュール一覧まとめ

大相撲初場所2026はいつからいつまで？初日・中日・千秋楽までの日程・スケジュール一覧

新年の幕開けを告げる大相撲の第一興行が「大相撲初場所」だ。横綱・大関陣の仕上がり、昇進を狙う力士の台頭、そして一年を占う星勘定まで、15日間に凝縮されたドラマが国技館を熱くする。

本記事では、大相撲初場所2026の日程、スケジュール一覧を紹介する。

大相撲初場所2026はいつからいつまで？日程・スケジュール一覧

新年最初の本場所「大相撲初場所(一月場所)」は、2026年1月11日(日)から1月25日(日)までの15日間、両国国技館で開催される。初日から千秋楽まで毎日取組が組まれ、中日(8日目)は優勝争いと上位陣の星勘定を左右する折り返しのポイントになる。

また、本場所を迎える前には番付発表などの節目もある。現地観戦の予定を立てる場合はもちろん、テレビ・配信で追う場合も、まずは全体の日程を押さえておきたい。

区分日程内容
開催期間2026年1月11日(日)〜1月25日(日)両国国技館で15日間開催
初日2026年1月11日(日)初場所開幕
中日(8日目)2026年1月18日(日)折り返しの重要局面
千秋楽2026年1月25日(日)優勝争い決着
番付発表2025年12月22日(月)番付公開

大相撲初場所2026の放送・配信予定は？

大相撲初場所(一月場所)は、ネット配信とテレビ放送の両方で追える。ネットならABEMAが初日から千秋楽まで、序ノ口から結びの一番まで全取組を無料生中継予定。テレビはNHK(総合・BS・BSP4K)を中心に、幕内取組の中継や関連番組が編成される見込みだ。ライブで追い切れない場合は、ABEMAプレミアム(有料)の追っかけ再生なども選択肢になる。

区分サービス放送/配信内容期間/主な編成(予定)
インターネット配信ABEMA初場所全日程を序ノ口から結びの一番まで無料生中継2026年1月11日(日)〜1月25日(日)
インターネット配信ABEMA土日を中心に元横綱・花田虎上のバーチャル解説土日実施
テレビ放送NHK(総合・BS・BSP4K)例年通り幕内取組中心の中継が編成される見込み本場所期間中
テレビ放送NHK BSP4K初日の中継2026年1月11日(日)13:00〜15:05
テレビ放送NHK総合1四日目の幕内取組中継2026年1月14日(水)15:55〜18:00

【ABEMA】大相撲初場所2026のおすすめ視聴方法

abema premium basickabema

大相撲初場所2026は『ABEMA』が配信する。無料会員でも視聴可能だが、映画、ドラマ、ABEMAオリジナル番組が見放題となるプレミアムプランがおすすめだ。

プレミアムプランは広告付きプランの580円(税込)か、通常の広告なしプランの1,080円(税込)から選択が可能。広告なしプランなら追っかけ再生やダウンロード機能も利用できる。

0