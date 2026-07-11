2026年北中米ワールドカップ(W杯)の準々決勝で、ノルウェー代表とイングランド代表が対戦する。
本記事では、ノルウェーvsイングランドのキックオフ時刻を日本時間で紹介する。
ノルウェーvsイングランドは日本時間の何時から？
準々決勝のノルウェーvsイングランドは、日本時間2026年7月12日(日)午前6:00にキックオフを予定している。
会場はアメリカのマイアミスタジアム。現地時間の開始日時は7月11日(土)17:00。日本との時差は「-13時間(サマータイム)」となっている。
|大会
|対戦カード
|日本時間
|現地時間
|会場
|FIFAワールドカップ2026
準々決勝
|ノルウェー vs イングランド
|2026年7月12日(日)
午前6:00
|2026年7月11(土)
午後5:00
(時差は13時間)
|マイアミスタジアム
(アメリカ・マイアミ)
ノルウェーvsイングランドの中継局はどこ？放送開始時間は？
ノルウェーvsイングランドは、地上波が『NHK 総合』、衛星放送が『NHK BSプレミアム4K』、ネットが『DAZN』と『NHK ONE』で生中継される。
なお、『NHK ONE』と『NHK BSプレミアム4K』は『NHK総合』の同時中継となるため、実況・解説は同様となる。
|放送・配信先
|中継・配信内容
|出演者
|DAZN
|7月12日(日)6:00～ ※
ライブ＆見逃し配信
|解説：水沼貴史、佐藤寿人
実況：下田恒幸
|NHK総合
|7月12日(日)5:45～6:55
生中継
※6:35～NHK Eテレで中継
|解説：福西崇史、林陵平
実況：稲垣秀人
アナウンサー：菊田一樹、吉岡真央
|NHK BSプレミアム4K
|生中継
|NHK総合と同様
|NHK ONE
|ライブ＆見逃し配信
|NHK総合と同様
※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。
※すべて日本時間。
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