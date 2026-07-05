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Casemiro haaland(C)Getty images
W杯ラウンド16のブラジルvsノルウェーはDAZNでライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中
Tsutomu Maeda

ブラジルvsノルウェーは日本時間の何時から？ワールドカップ・ラウンド16のキックオフ時刻まとめ

ワールドカップ
ブラジル
ノルウェー
ブラジル 対 ノルウェー

北中米ワールドカップ(W杯)2026、決勝トーナメント・ラウンド16のブラジル代表vsノルウェー代表は日本時間の何時から？試合日・キックオフ時刻などを紹介。

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド16で、ブラジル代表とノルウェー代表が対戦する。

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本記事では、ブラジルvsノルウェーのキックオフ時刻を日本時間で紹介する。

ブラジルvsノルウェーは日本時間の何時から？

ラウンド16のブラジルvsノルウェーは、日本時間2026年7月6日(月)午前5:00にキックオフを予定している。

会場はアメリカのニューヨークニュージャージースタジアム。現地時間の開始日時は7月5日(日)16:00。日本との時差は「-13時間(サマータイム)」となっている。

大会対戦カード日本時間現地時間会場
FIFAワールドカップ2026
ラウンド16		ブラジル vs ノルウェー2026年7月6日(月)
午前5:00		2026年7月5日(日)
午後4:00
(時差は13時間)		ニューヨークニュージャージースタジアム
(アメリカ・ニューヨーク)

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ブラジルvsノルウェーの中継局はどこ？放送開始時間は？

ブラジルvsノルウェーは、地上波が『NHK 総合』、衛星放送が『NHK BSプレミアム4K』、ネットが『DAZN』と『NHK ONE』で生中継される。

なお、『NHK ONE』と『NHK BSプレミアム4K』は『NHK総合』の同時中継となるため、実況・解説は同様となる。

放送・配信先中継・配信内容出演者
DAZN7月6日(月)5:00～ ※
ライブ＆見逃し配信		解説：風間八宏、山田直輝
実況：福田浩大
NHK総合7月6日(月)4:45～
生中継		解説：福西崇史、佐藤寿人
実況：鳥海貴樹
アナウンサー：内山俊哉、浅田春奈
NHK BSプレミアム4K生中継NHK総合と同様
NHK ONEライブ＆見逃し配信NHK総合と同様

※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。
※すべて日本時間。

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