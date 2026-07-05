2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド16で、ブラジル代表とノルウェー代表が対戦する。

本記事では、ブラジルvsノルウェーのキックオフ時刻を日本時間で紹介する。

ブラジルvsノルウェーは日本時間の何時から？

ラウンド16のブラジルvsノルウェーは、日本時間2026年7月6日(月)午前5:00にキックオフを予定している。

会場はアメリカのニューヨークニュージャージースタジアム。現地時間の開始日時は7月5日(日)16:00。日本との時差は「-13時間(サマータイム)」となっている。

大会 対戦カード 日本時間 現地時間 会場 FIFAワールドカップ2026

ラウンド16 ブラジル vs ノルウェー 2026年7月6日(月)

午前5:00 2026年7月5日(日)

午後4:00

(時差は13時間) ニューヨークニュージャージースタジアム

(アメリカ・ニューヨーク)

ブラジルvsノルウェーの中継局はどこ？放送開始時間は？

ブラジルvsノルウェーは、地上波が『NHK 総合』、衛星放送が『NHK BSプレミアム4K』、ネットが『DAZN』と『NHK ONE』で生中継される。

なお、『NHK ONE』と『NHK BSプレミアム4K』は『NHK総合』の同時中継となるため、実況・解説は同様となる。

放送・配信先 中継・配信内容 出演者 DAZN 7月6日(月)5:00～ ※

ライブ＆見逃し配信 解説：風間八宏、山田直輝

実況：福田浩大 NHK総合 7月6日(月)4:45～

生中継 解説：福西崇史、佐藤寿人

実況：鳥海貴樹

アナウンサー：内山俊哉、浅田春奈 NHK BSプレミアム4K 生中継 NHK総合と同様 NHK ONE ライブ＆見逃し配信 NHK総合と同様

※DAZNの配信開始は早まる可能性あり。

※すべて日本時間。

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