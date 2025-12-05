J2昇格プレーオフは何時から? 対戦カード・日程・中継予定まとめ

J2昇格を懸けた最後の関門となるのが、シーズン終了後に行われる「J2昇格プレーオフ」だ。年間順位によって決まる限られたクラブだけが参加できる短期決戦で、Jリーグの中でも屈指の緊張感とドラマが生まれる舞台として毎年高い注目を集めている。

本記事では、J2昇格プレーオフの試合日程、対戦カード、中継予定について紹介する。

J2昇格プレーオフは何時から? 試合日程・対戦カードを紹介

J3からJ2への昇格を懸けた最後の関門となる「J2昇格プレーオフ」は、年間順位3位〜6位の4クラブによって争われる短期決戦だ。2025年大会も12月上旬から中旬にかけて開催され、準決勝は12月7日(日)、決勝は12月14日(日)に組まれている。J1昇格プレーオフ決勝の翌日に行われる日程となっており、週末は昇格争いが連続して続く構成になっている。

準決勝は例年通り「3位vs6位」「4位vs5位」という組み合わせで実施され、2025年はFC大阪(3位)vsツエーゲン金沢(6位)が14:00開始、テゲバジャーロ宮崎(4位)vs鹿児島ユナイテッドFC(5位)が15:00キックオフの予定。それぞれ上位クラブのホームスタジアムを舞台に一発勝負が行われる。

試合方式は90分で勝敗が決まり、延長戦とPK戦は行われない。引き分けの場合は年間順位が上位のクラブが勝ち上がるため、下位クラブは90分以内での決着が求められる。プレッシャーのかかるシステムゆえに、毎年波乱が起きやすい点もJ2昇格プレーオフならではだ。

J2昇格プレーオフ2025 日程・キックオフ時間一覧

ラウンド 日程 キックオフ 対戦カード 補足 準決勝 12月7日(日) 14:00 FC大阪(3位) vs ツエーゲン金沢(6位) 年間順位3位vs6位 準決勝 12月7日(日) 15:00 テゲバジャーロ宮崎(4位) vs 鹿児島ユナイテッドFC(5位) 年間順位4位vs5位 決勝 12月14日(日) 未定 準決勝勝者(上位) vs 準決勝勝者(下位) 延長戦なし、引き分けは上位クラブ勝ち抜け

J2昇格プレーオフの中継予定は?

2025年のJ2昇格プレーオフは、準決勝から決勝までの3試合が複数のプラットフォームを通じて配信される構成となっている。中心となるのはDAZNとLeminoで、どちらも準決勝2試合と決勝をライブ配信し、試合後の視聴にも対応する。

また、地域密着型の放送も予定されており、12月7日(日)の準決勝では宮崎vs鹿児島がNHK宮崎で放送される。ホームタウンのサポーターにとっては、テレビからでもクラブの大一番を見届けられる貴重な機会となる。一方、大阪vs金沢は現状ネット配信でのみ視聴可能だ。

決勝は12月14日(日)に実施され、引き続きDAZNとLeminoがライブ中継を行う予定となっている。地上波による全国放送は予定されておらず、昇格を懸けた最終決戦はオンライン視聴が中心となる。

J2昇格プレーオフ2025 中継・配信一覧

準決勝｜12月7日(日)14:00｜FC大阪(3位) vs ツエーゲン金沢(6位)｜ネット配信: DAZN / Lemino｜地上波: ×

準決勝｜12月7日(日)15:00｜テゲバジャーロ宮崎(4位) vs 鹿児島ユナイテッドFC(5位)｜ネット配信: DAZN / Lemino｜地上波: NHK宮崎

決勝｜12月14日(日)キックオフ未定｜準決勝勝者(年間上位) vs 準決勝勝者(年間下位)｜ネット配信: DAZN / Lemino｜地上波: ×

J2昇格プレーオフのおすすめ視聴方法

J2昇格プレーオフはDAZNとLemino、また一部試合は各地方ローカル局で放送・配信される。

