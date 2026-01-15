このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Bリーグオールスター2026のタイムテーブルは？全日程の開始時間・試合スケジュール

Bリーグオールスター2026(りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI)のタイムテーブルは？DAY別の開始時間・試合予定・イベントスケジュールを紹介。

複数の試合と企画が組まれるBリーグオールスター2026では、イベント開始時間を把握しておくことが、視聴の満足度を左右する。特にテレビや配信で追う場合、開始時間の確認は欠かせない。

本記事では、Bリーグオールスター2026のタイムテーブルについて紹介する。

Bリーグオールスター2026のタイムスケジュール

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、2026年1月16日(金)から1月18日(日)にかけてHAPPINESS ARENA(ハピネスアリーナ)で開催される。3日間でトーナメント、ピースゲーム、各種コンテスト、U18オールスター、そしてメインゲームまでが詰まっており、視聴や現地観戦の満足度を左右するのがタイムスケジュールの把握だ。

DAY1は15:30開場で、アジア特別枠選手や若手選抜、B2選抜、九州クラブ選抜が出場するアジアクロストーナメントを実施。DAY2は13:00開場となり、被爆80周年記念事業としてのピースゲームに続いてコンテストデーが行われる。DAY3は10:00開場でU18オールスターゲームが11:30開始、15:00からB.BLACKvsB.WHITEのオールスターゲームが予定されている。

日程開場開始時間イベント内容
1月16日(金)DAY115:3016:55
17:40
18:35
19:45		B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 202616:55準決勝第1試合(KYUSHU UNITEDvsB2 SELECTED)
17:40準決勝第2試合(RISING STARSvsASIA ALL-STARS)
18:35 3位決定戦
19:45決勝戦
1月17日(土)DAY213:0015:35
16:30
17:15
17:55		B.LEAGUE ALL-STAR PEACE GAME 2026
B.LEAGUE ALL-STAR CONTESTS 2026		15:35長崎市選抜U15vs広島県選抜U15
16:30スキルズチャレンジ
17:15 3ポイントコンテスト
17:55ダンクコンテスト
1月18日(日)DAY310:0011:30
15:00		インフロニア B.LEAGUE U18 ALL-STAR GAME 2026
りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME 2026		11:30U18オールスターゲーム
15:00オールスターゲーム(B.BLACKvsB.WHITE)

Bリーグオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定

りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIは、テレビ放送とネット配信の両方で視聴できる。3日間にわたる全イベントを通してリアルタイム視聴に対応しているのはバスケットLIVEのみで、もっとも対応範囲が広い配信サービスとなっている。

DAY1とDAY2は、アジアクロストーナメントを含む各種イベントが実施され、すべてバスケットLIVEでライブ配信される。DAY2のオールスターコンテストについては、バスケットLIVEに加えてBS10でのテレビ放送も予定されており、視聴手段に選択肢がある。

放送・配信の幅が最も広がるのがDAY3だ。1月18日15:00開始予定のオールスターゲームは、NHK BSでの生中継に加え、NHK総合での深夜録画放送、開催地長崎では長崎国際テレビによる地上波生中継が行われる。さらにJ SPORTSでも中継が予定されている。

配信面では、J SPORTSオンデマンドのほか、U-NEXTDAZN(DMM×DAZNホーダイ含む)、Prime Video内のバスケットLIVEなどでメインゲームを視聴できる。

  • 1月16日(金)DAY1
    実施内容:アジアクロストーナメント
    放送・配信:バスケットLIVE(全イベントライブ配信)
  • 1月17日(土)DAY2
    実施内容:ピースゲーム、オールスターコンテスト
    放送・配信:バスケットLIVE(全イベント)、BS10(オールスターコンテスト)
  • 1月18日(日)DAY3
    実施内容:U18オールスター、オールスターゲーム
    放送・配信: U-NEXT、 バスケットLIVE(全イベント)、 NHK BS(生中継)、 NHK総合(深夜録画放送)、 長崎国際テレビ(地上波生中継)、 J SPORTS、 J SPORTSオンデマンド、 DAZN(DMM×DAZNホーダイ含む)Prime Video(バスケットLIVE)
    ※U18オールスターはバスケットLIVEのみ

Bリーグオールスター2026のおすすめ視聴方法

【U-NEXT】31日間無料トライアルあり

bleague-unext

U-NEXTでは、りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームをライブ配信予定だ。

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)だが、31日間無料トライアルが利用可能。無料期間中はオールスターゲームの視聴に加え、映画やドラマ、アニメなどの豊富なコンテンツも楽しめる。初めて利用する場合は、トライアル期間を活用することで実質無料でオールスターを視聴できる。

【Amazon Prime Videoチャンネル】7日間無料トライアルあり

basket live amazon

Amazon Prime Videoチャンネルの『バスケットLIVE』では7日間の無料トライアルを利用できる。りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIでは、DAY3のイベントをライブ配信予定となっている。

Bリーグオールスター2026 DAY3はバスケットLIVE for Prime Videoでライブ配信7日間無料体験はこちら

「DMM×DAZNホーダイ」ならオールスターゲームもお得に視聴可能

Bリーグオールスター2026のメインゲームをネット配信で視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』も選択肢のひとつとなる。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を個別に契約した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。セット契約によりコストを抑えつつ、 B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKIの最終日(DAY3)に行われるオールスターゲームを含むDAZN配信コンテンツを楽しめる。

すでにDAZNを利用している場合でもプランの切り替えが可能となっているため、詳細は公式サイトで確認しておきたい。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円お得＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

