【最大700pt還元】Amazonクリスマスセールのギフトカードキャンペーンとは？還元内容・条件・参加方法まとめ

年末の大型セールとして定着しつつあるAmazonクリスマスセールが今年も開催される。その中でも注目を集めるのが、毎年内容が更新されるギフトカードキャンペーンだ。

本記事では、Amazonクリスマスセール期間中に実施されるギフトカードキャンペーン情報について紹介する。

Amazonクリスマスタイムセール祭りとは？

Amazonクリスマスタイムセール祭りは、年末に開催される大規模セールイベント。クリスマスプレゼントの準備や年末年始の買い出しを見据えた「今年最後の本気セール」と位置づけられている。

2025年は12月16日(火)9:00から12月25日(木)23:59までの10日間開催。Amazonアカウントがあれば、プライム会員でなくても誰でも参加可能だ。

項目 内容 正式名称 Amazonクリスマスタイムセール祭り 開催期間 2025年12月16日(火)9:00〜12月25日(木)23:59 開催日数 10日間 参加条件 Amazonアカウントがあれば誰でも参加可能 プライム会員特典 数量限定タイムセールに30分早く参加可能・配送料(お急ぎ便・日時指定便)無料

年末の最終調整セールとしての特徴

クリスマスタイムセール祭りは、11月のブラックフライデー終了後に行われる年末商戦の第二波。いわば「最終調整セール」という役割を担う。

大型家電やPCが中心となるブラックフライデーに対し、本セールではクリスマスギフト、冬物衣料、暖房器具、生活用品が主役となる。実用性と季節性を兼ね備えたラインナップが特徴だ。

また、ブラックフライデーで買い逃したガジェットを狙う最後のチャンスとしても有効。スマホ周辺機器やワイヤレスイヤホンなどでは、ブラックフライデー以上の割引率が設定されるケースも見られる。

12月25日まで開催されるため、クリスマス直前のギフト需要から年末年始の備えまで一気に対応できる点も大きな魅力だ。

Amazonクリスマスセールのギフトカードキャンペーン情報

2025年11月14日(金)18:00〜12月23日(火)23:59の期間中は、Eメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプのAmazonギフトカードが対象。事前に対象者向け特設ページでエントリーを完了させたうえで購入することが条件となる。

エントリー後、対象期間内に購入・支払い・発送が完了したギフトカードの合計金額に応じてポイントが付与される仕組みだ。エントリー前の購入分は対象外となるため、順序には注意したい。

ポイント還元内容一覧

ギフトカード購入金額 付与ポイント数 5,000円〜9,999円 300ポイント 10,000円〜19,999円 500ポイント 20,000円以上 700ポイント

このキャンペーンを利用すれば、後日の買い物に使えるポイントを事前に確保できる。Amazonクリスマスセールや年末年始のセールと組み合わせることで、実質的な割引効果を高められる点も見逃せない。

Amazonクリスマスセールでギフトカードを購入する方法は？

Amazonクリスマスセール期間中は、ギフトカードを活用することでポイント還元を受けながら買い物を進められる。なかでも自分用として使いやすいのが、購入後すぐに受け取れるEメールタイプだ。

Amazonギフトカードは150円から200000円まで、1円単位で金額を指定して購入可能。カードタイプや配送タイプも用意されているが、即時利用を考えるならEメールタイプが最も手軽な選択肢となる。

以下では、Amazonクリスマスセール中にEメールタイプのギフトカードを購入する手順を整理する。

AmazonギフトカードEメールタイプの商品ページにアクセス 金額指定欄に希望の金額を入力(150円〜200000円) 配送方法でEメールを選択 受取人欄に自分のメールアドレスを入力 送り主欄に任意の名前を入力 送信日が「すぐ送信」になっていることを確認 「今すぐ買う」を選択し、決済完了後にEメールを受信

決済が完了すると、数分以内にギフトカード番号が記載されたEメールが届き、すぐにAmazonアカウントへ登録できる。

なお、クリスマスセール期間中に実施されるポイント還元キャンペーンの対象となるのは、Eメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプの3種類。残高に直接チャージするチャージタイプは対象外となるため注意したい。

Amazonギフトカードを最も効率よく使う方法は？

Amazonギフトカードキャンペーンでは、購入金額に応じて付与ポイントが段階的に設定されている。5000円〜9999円で300ポイント、10000円〜19999円で500ポイント、20000円以上で700ポイントという3つの区分だ。

一見すると最大700ポイントが付与される20000円以上の購入が最もお得に見えるが、実際に注目すべきはポイント数ではなく還元率になる。金額ごとに換算すると、5000円購入時は還元率6％、10000円購入時は5％、20000円購入時は3.5％となり、最も効率が高いのは5000円ちょうどでの購入だ。

今回のキャンペーンは、高額購入が必ずしも有利になる設計ではない。必要以上に金額を積み上げるよりも、「少額で高い還元率を取る」戦略が効果的と言える。最大ポイントを狙うなら20000円以上が条件となるが、コストパフォーマンスを重視するなら5000円購入が現実的な選択肢となる。

