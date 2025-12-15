Amazonクリスマスまとめ買いフェアとは？2点以上購入の割引き仕組み・条件まとめ

年末の買い物需要が高まる中、Amazonではクリスマス商戦にあわせて「まとめ買いフェア」が開催されている。

本記事では、Amazonクリスマスセールの「まとめ買いフェア」について紹介する。

Amazonクリスマスまとめ買いフェアとは？

Amazonクリスマスまとめ買いフェアは、対象商品を2点以上まとめて購入することで、合計金額から5%オフが適用される期間限定キャンペーンだ。クリスマスギフトや年末のまとめ買い需要に合わせた施策として展開されている。

割引率は一律5%で、例えば合計10万円分の商品を2点以上購入した場合、5,000円分がその場で値引きされる仕組み。キャンペーンは12月25日(木)23:59まで実施されている。

対象ジャンルは、ロジクールやエレコム、サンワサプライ、オーディオテクニカといったガジェット関連が中心。ワイヤレスイヤホンやPC周辺機器など、単価の高いアイテムが多く含まれている点が特徴だ。

割引を適用するための注意点

まとめ買いフェアを確実に適用するためには、いくつか押さえておくべきポイントがある。

対象商品には商品ページ上に「2点買うと5%OFF」と表示されている

販売元はAmazon.co.jpに限られ、マーケットプレイス商品は対象外

セット商品は内容量に関わらず1点扱いとなる

Amazonフレッシュなどのネットスーパー商品は対象外

特に注意したいのが販売元。対象外の商品が1点でもカートに混ざると、全体の割引が無効になるため、注文確定前に割引表示を必ず確認したい。

他キャンペーンとの併用で割引率アップ

このまとめ買いフェアは、同時期に開催されるクリスマスタイムセール祭りと併用可能。セール価格の商品に対しても、条件を満たせば5%オフが上乗せされる。

さらに、食品や日用品を対象とした「まとめトク」を組み合わせることで追加5%オフが適用され、合計10%オフになるケースもある。また、定期おトク便を利用すれば、初回注文時に限り最大15%オフが加算され、実質20%オフ相当まで割引率を引き上げることも可能だ。

高額商品を複数購入する予定がある場合、Amazonクリスマスまとめ買いフェアは年末の出費を抑える有効な選択肢となる。

Amazonクリスマスまとめ買いフェアの対象商品は？

Amazonクリスマスまとめ買いフェアでは、日常使いからギフト用途まで幅広いジャンルの商品が割引対象となる。2点以上の購入で5%オフが適用されるため、単価が高めの商品や消耗品のまとめ買いと相性が良い。

対象として目立つのが、PC周辺機器やガジェット系アイテム。キーボード、USBハブ、充電器、ケーブル類など、複数購入しやすい商品が揃う。ロジクールやサンワサプライといった定番メーカーも含まれている。

また、生活用品・日用品もフェアの中心ジャンル。キッチン用品、収納グッズ、割れにくい食器など、年末年始に向けて需要が高まるアイテムが対象になりやすい。

ペット用品もまとめ買いフェアの狙い目。猫砂や消臭用品など、定期的に購入する消耗品は、2点以上の条件を満たしやすく、割引効果を実感しやすい。

さらに、クリスマス時期ならではのギフト向け商品も含まれる。おもちゃや知育玩具、ワインやギフトセットなど、複数人分を一度に用意する場面で活用しやすい。

Amazonクリスマスまとめ買いフェアは、特定商品を狙い撃ちするというよりも、「同ジャンルの商品をまとめて購入する」ことで真価を発揮するキャンペーン。対象表示を確認しながら、年末の買い物を効率よく進めたい。

Amazonクリスマスまとめ買いフェア対象商品一覧

Amazonクリスマスセールの開催スケジュール

Amazonクリスマスセールは、年末に向けて実施される恒例の大型セール。クリスマスギフトの需要と年末年始のまとめ買いを同時にカバーする、年内ラストのセールとして位置づけられている。

ブラックフライデー終了後に開催される点も特徴で、買い逃した商品の再登場や、ギフト向けアイテムが充実しやすい「最終調整フェーズ」として活用される。

2025年は12月16日(火)9:00にスタートし、12月25日(木)23:59までの開催が予定されている。Amazonアカウントを持っていれば、会員種別を問わず参加できる。

セール名称：Amazonクリスマスタイムセール祭り

開始日時：2025年12月16日(火)9:00

終了日時：2025年12月25日(木)23:59

開催期間：約10日間

参加条件：Amazonアカウントがあれば誰でも参加可能

クリスマス直前まで続くスケジュールとなっているため、ギフト購入と年末準備を同時に進めたい人にとって、見逃せないセール期間となる。

Amazonクリスマスセールで使えるキャンペーンはある？

Amazonクリスマスセールでは、ブラックフライデーやプライムデーのような全商品一律のポイントアップ施策は用意されていない。一方で、前述のとおり「まとめ買いフェア」と既存の還元サービスや期間限定キャンペーンを組み合わせることで、実質的なお得度を引き上げることは可能だ。

まず押さえておきたいのが、Amazon Mastercardのポイント還元。クリスマスタイムセール祭りの対象商品であっても、通常時と同様にポイント還元が適用される。Amazon Mastercardを利用した場合、通常の買い物でも+1.5％のポイントが付与され、入会費・年会費は永年無料。新規入会時には期間限定ポイントも付与されるため、年末の買い物と相性が良い支払い方法と言える。

あわせて注目したいのが、Amazonギフトカードの購入キャンペーン。2025年は11月14日(金)18:00から12月23日(火)23:59までの期間、ギフトカード購入額に応じてポイントが付与される企画が実施される。

対象となるのは、Eメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプのギフトカード。事前に対象者向けページでエントリーを済ませたうえで、期間内に購入・支払い・発送まで完了した金額が集計対象となる。エントリー前の購入分は対象外となるため、順序には注意が必要だ。

購入金額5,000円〜9,999円：300ポイント付与

購入金額10,000円〜19,999円：500ポイント付与

購入金額20,000円以上：700ポイント付与

クリスマスセールでは単体で大きなポイント施策はないものの、支払い方法やギフトカードキャンペーンを組み合わせることで、還元率を底上げできる。事前準備が、年末の買い物効率を大きく左右する。

