このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
amazon christmas-fairAmazon
12/16(火)～クリスマスタイムセール祭り開催！割引対象品をチェック
Aoi Fujimiya

Amazonクリスマスまとめ買いフェアとは？2点以上購入の割引き仕組み・条件まとめ

Amazonクリスマスまとめ買いフェア開催中！2点以上購入で5%オフとなる仕組み・条件・セール情報まとめ

12/16(火)～12/25(木)まで開催

Amazon

プレゼント・冬物商品がお買い得！Amazonクリスマスタイムセール祭り

2025年12月16日(火)～12月25日(木)まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazonクリスマスタイムセール祭り

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

年末の買い物需要が高まる中、Amazonではクリスマス商戦にあわせて「まとめ買いフェア」が開催されている。

12/16(火)～クリスマスタイムセール祭り開催！プレゼント・冬物商品がお買い得割引対象商品一覧はこちら

本記事では、Amazonクリスマスセールの「まとめ買いフェア」について紹介する。

Amazonクリスマスまとめ買いフェアとは？

Amazonクリスマスまとめ買いフェアは、対象商品を2点以上まとめて購入することで、合計金額から5%オフが適用される期間限定キャンペーンだ。クリスマスギフトや年末のまとめ買い需要に合わせた施策として展開されている。

割引率は一律5%で、例えば合計10万円分の商品を2点以上購入した場合、5,000円分がその場で値引きされる仕組み。キャンペーンは12月25日(木)23:59まで実施されている。

対象ジャンルは、ロジクールやエレコム、サンワサプライ、オーディオテクニカといったガジェット関連が中心。ワイヤレスイヤホンやPC周辺機器など、単価の高いアイテムが多く含まれている点が特徴だ。

割引を適用するための注意点

まとめ買いフェアを確実に適用するためには、いくつか押さえておくべきポイントがある。

  • 対象商品には商品ページ上に「2点買うと5%OFF」と表示されている
  • 販売元はAmazon.co.jpに限られ、マーケットプレイス商品は対象外
  • セット商品は内容量に関わらず1点扱いとなる
  • Amazonフレッシュなどのネットスーパー商品は対象外

特に注意したいのが販売元。対象外の商品が1点でもカートに混ざると、全体の割引が無効になるため、注文確定前に割引表示を必ず確認したい。

他キャンペーンとの併用で割引率アップ

このまとめ買いフェアは、同時期に開催されるクリスマスタイムセール祭りと併用可能。セール価格の商品に対しても、条件を満たせば5%オフが上乗せされる。

さらに、食品や日用品を対象とした「まとめトク」を組み合わせることで追加5%オフが適用され、合計10%オフになるケースもある。また、定期おトク便を利用すれば、初回注文時に限り最大15%オフが加算され、実質20%オフ相当まで割引率を引き上げることも可能だ。

高額商品を複数購入する予定がある場合、Amazonクリスマスまとめ買いフェアは年末の出費を抑える有効な選択肢となる。

12/16(火)～クリスマスタイムセール祭り開催！プレゼント・冬物商品がお買い得割引対象商品一覧はこちら

Amazonクリスマスまとめ買いフェアの対象商品は？

Amazonクリスマスまとめ買いフェアでは、日常使いからギフト用途まで幅広いジャンルの商品が割引対象となる。2点以上の購入で5%オフが適用されるため、単価が高めの商品や消耗品のまとめ買いと相性が良い。

対象として目立つのが、PC周辺機器やガジェット系アイテム。キーボード、USBハブ、充電器、ケーブル類など、複数購入しやすい商品が揃う。ロジクールやサンワサプライといった定番メーカーも含まれている。

また、生活用品・日用品もフェアの中心ジャンル。キッチン用品、収納グッズ、割れにくい食器など、年末年始に向けて需要が高まるアイテムが対象になりやすい。

ペット用品もまとめ買いフェアの狙い目。猫砂や消臭用品など、定期的に購入する消耗品は、2点以上の条件を満たしやすく、割引効果を実感しやすい。

さらに、クリスマス時期ならではのギフト向け商品も含まれる。おもちゃや知育玩具、ワインやギフトセットなど、複数人分を一度に用意する場面で活用しやすい。

Amazonクリスマスまとめ買いフェアは、特定商品を狙い撃ちするというよりも、「同ジャンルの商品をまとめて購入する」ことで真価を発揮するキャンペーン。対象表示を確認しながら、年末の買い物を効率よく進めたい。

Amazonクリスマスまとめ買いフェア対象商品一覧

1 amazon matome 20251214【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き 2 amazon matome 20251214【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER3s アドバンスド ワイヤレス マウス 静音 MX2300GRd Logi Bolt Bluetooth Unifying非対応 8000dpi 高速スクロールホイール USB-C 充電式 無線 MX2300 グラファイト 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き 3 amazon matome 20251214【Amazon.co.jp限定】ロジクール MX KEYS mini KX700GRd ミニマリスト ワイヤレス イルミネイテッド キーボード グラファイト 充電式 Bluetooth Logi Bolt Unifying非対応 USB-C-A 日本語配列 無線 KX700 国内正規品
4 amazon matome 20251214【Amazon.co.jp限定】 ロジクール Webカメラ C920n フルHD 1080P ストリーミング オートフォーカス ステレオ マイク ブラック ウェブカメラ ウェブカム PC Mac ノートパソコン Zoom Skype 国内正規品 [Amazon.co.jp 限定壁紙ダウンロード付き] 5 amazon matome 20251214【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ヘッドセット H340r ノイズキャンセリング マイク付き ステレオ USB 接続 マイク 軽量 ヘッドホン ヘッドフォン ブラック windows mac Chrome テレワーク リモートワーク Web会議 国内正規品 [Amazon.co.jp 限定壁紙ダウンロード付き] 6 amazon matome 20251214キリン おいしい免疫ケア ＋ダブルビタミン 100ml 30本 プラズマ乳酸菌 免疫ケア 乳酸菌 機能性表示食品 ペットボトル ドリンクヨーグルト ビタミンC ビタミンB6
7 amazon matome 20251214キリン おいしい免疫ケア ヨーグルトテイスト 100ml 30本 プラズマ乳酸菌 免疫ケア 乳酸菌 機能性表示食品 ペットボトル ドリンクヨーグルト 健康管理 健康対策 8 amazon matome 20251214キリン おいしい免疫ケア ラベルレス ヨーグルトテイスト 100ml 30本 プラズマ乳酸菌 免疫ケア 乳酸菌 機能性表示食品 ペットボトル ドリンクヨーグルト 健康管理 健康対策 9 amazon matome 20251214プラズマ乳酸菌 キリン iMUSE(イミューズ) ヨーグルトテイスト 500ml 24本 免疫ケア 乳酸菌 機能性表示食品 ペットボトル ヨーグルトテイスト 乳酸菌入り飲料
10 amazon matome 20251214レゴ(LEGO) マインクラフト クリーパー おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 男の子 女の子 子供 10歳 11歳 12歳 小学生 マイクラ Minecraft グッズ ゲーム 対戦 ロボット 21276 11 amazon matome 20251214レゴ(LEGO) デュプロ トラックとショベルカー おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 知育 男の子 女の子 子供 1歳半 2歳 4歳 幼児 乗り物 車 ミニカー 街づくり 10931 12 amazon matome 20251214レゴ(LEGO) スーパーマリオ レゴ(R)マリオ と ぼうけん! おもちゃ 玩具 誕生日 プレゼント ブロック 知育 男の子 女の子 子供 6歳 7歳 8歳 9歳 マリオ グッズ ゲーム 71439
13 amazon matome 20251214キレートレモン クエン酸 2700 155ml × 30缶 機能性表示食品 疲労感軽減 ビタミンC【Amazon.co.jp限定】 14 amazon matome 20251214キレートレモン 通販限定 155ml × 30缶 クエン酸 ビタミンC レモン果汁 炭酸飲料 ポッカサッポロ 15 amazon matome 20251214キレートレモン 155ml ×24本(6本×4パック)　ポッカサッポロ レモン レモン果汁 炭酸 クエン酸 ビタミンC
16 amazon matome 20251214Happy Days(ハッピーデイズ) ペットプロ 猫砂 オードロック 約8秒で小さく固まる 約40日間消臭効果が持続 無香料 12kg【Amazon.co.jp限定】 17 amazon matome 20251214アンパンマン うちの子天才 ギター 18 amazon matome 20251214アガツマ(AGATSUMA) すみっコぐらし Wi-Fiでつながる! みんなとつながる! すみっコパッド 対象年齢5歳以上 8インチ ブルー
19 amazon matome 20251214アンパンマン うちの子天才 ドラム 20 amazon matome 20251214タンブラープラキラ(Plakira) クラッシュ 205ml クリア カラフェタンブラー 300ml クリア 104Lab. 21 amazon matome 20251214プラキラ 割れない グラス タンブラー 250ml 電子レンジ 食洗機 対応 日本製 レストラン カフェ アウトドア ホームパーティ かわいい おしゃれ アンバー ビール ハイボール お冷 コーヒー 紅茶 プラスチック 耐熱温度 100度 ホット クラッシュタンブラー 中サイズ 重なる 軽い 強い トライタン glass キャンプ PG104_250 IJ Plakira 石川樹脂工業
22 amazon matome 20251214プラキラ 割れない ワイングラス 耐熱 仕様 220ml 食洗機対応 日本製 アウトドア 子ども ホームパーティ かわいい おしゃれ クリア 赤ワイン 白ワイン プラスチック 耐熱温度 100度 ローステムワイングラス 子供用 低くてこぼれにくい ステム デザートグラス wine glass BPAフリー キャンプ プレゼント LS101_220CL IJ Plakira 石川樹脂工業 23 amazon matome 20251214ij 大きめ 箸 菜箸 にも使える 耐熱 180度 食洗機 漂白剤 対応 石川県 自社工場で 製造 日本製 調理 使いやすい 長い 五角箸 つちめ模様 さえばし おしゃれ かっこいい ブラック 黒 家族 選べるカラー 取り箸 ペアはし 麺箸 すべらない 水に強い 強度 耐熱 カビない 剥げない 長く使える 大きめ五角箸 chopsticks アウトドア 25cm アイジェイ 石川樹脂工業 24 amazon matome 20251214ij 大きめ 箸 菜箸 にも使える 耐熱 180度 5色セット 食洗機 漂白剤 対応 石川県 自社工場で 製造 調理 使いやすい 長い 五角箸 つちめ模様 さえばし おしゃれ かっこいい 5色セット 家族 選べるカラー 取り箸 ペアはし 麺箸 すべらない 強度 耐熱 カビない 剥げない 長く使える 大きめ五角箸 chopsticks ギフト 祝い 箱入り 25cm アイジェイ 石川樹脂工業
25 amazon matome 20251214ONOM 国産 杉 使用 ティッシュ ケース ホルダー 通常サイズ 日本製 詰め替え簡単 おしゃれ かわいい モダン ティッシュ ボックス 箱 ソフト 杉皮入り ウッド ブラック 黒 木の模様 優しい手触り ティッシュが立つ ロング コンパクト リビング 車 寝室 客室 ペーパータオルホルダー 24.6 x 13.5 x 6.6 cm オノム 石川樹脂工業 26 amazon matome 20251214ONOM 取りやすい ティッシュケース ハーフサイズ 日本製 詰め替え簡単 おしゃれ かわいい モダン ティッシュ ボックス 箱 ソフト シースルー レッド 赤 半透明 割れない シンプル ティッシュが立つ ハーフ コンパクト リビング 車 寝室 客室 トイレ 洗面所 12.4 x 12.4 x 7.6 cm オノム 石川樹脂工業 27 amazon matome 20251214ONOM ブックスタンド 本を魅せる 画集 写真集 雑誌 A4サイズ ipadも対応 日本製 おしゃれ かっこいい かわいい 本立て ブックエンド 卓上 本立 表紙 杉皮入り ウッド ブラック 黒 文庫本 単行本 CD タブレット スタンド 複数 滑りにくい 飾る インテリア ディスプレイスタンド 本棚 軽い 書斎 寝室 book stand 14×12×16cm オノム 石川樹脂工業

12/16(火)～クリスマスタイムセール祭り開催！プレゼント・冬物商品がお買い得割引対象商品一覧はこちら

Amazonクリスマスセールの開催スケジュール

Amazonクリスマスセールは、年末に向けて実施される恒例の大型セール。クリスマスギフトの需要と年末年始のまとめ買いを同時にカバーする、年内ラストのセールとして位置づけられている。

ブラックフライデー終了後に開催される点も特徴で、買い逃した商品の再登場や、ギフト向けアイテムが充実しやすい「最終調整フェーズ」として活用される。

2025年は12月16日(火)9:00にスタートし、12月25日(木)23:59までの開催が予定されている。Amazonアカウントを持っていれば、会員種別を問わず参加できる。

  • セール名称：Amazonクリスマスタイムセール祭り
  • 開始日時：2025年12月16日(火)9:00
  • 終了日時：2025年12月25日(木)23:59
  • 開催期間：約10日間
  • 参加条件：Amazonアカウントがあれば誰でも参加可能

クリスマス直前まで続くスケジュールとなっているため、ギフト購入と年末準備を同時に進めたい人にとって、見逃せないセール期間となる。

12/16(火)～クリスマスタイムセール祭り開催！プレゼント・冬物商品がお買い得割引対象商品一覧はこちら

Amazonクリスマスセールで使えるキャンペーンはある？

Amazonクリスマスセールでは、ブラックフライデーやプライムデーのような全商品一律のポイントアップ施策は用意されていない。一方で、前述のとおり「まとめ買いフェア」と既存の還元サービスや期間限定キャンペーンを組み合わせることで、実質的なお得度を引き上げることは可能だ。

まず押さえておきたいのが、Amazon Mastercardのポイント還元。クリスマスタイムセール祭りの対象商品であっても、通常時と同様にポイント還元が適用される。Amazon Mastercardを利用した場合、通常の買い物でも+1.5％のポイントが付与され、入会費・年会費は永年無料。新規入会時には期間限定ポイントも付与されるため、年末の買い物と相性が良い支払い方法と言える。

あわせて注目したいのが、Amazonギフトカードの購入キャンペーン。2025年は11月14日(金)18:00から12月23日(火)23:59までの期間、ギフトカード購入額に応じてポイントが付与される企画が実施される。

対象となるのは、Eメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプのギフトカード。事前に対象者向けページでエントリーを済ませたうえで、期間内に購入・支払い・発送まで完了した金額が集計対象となる。エントリー前の購入分は対象外となるため、順序には注意が必要だ。

  • 購入金額5,000円〜9,999円：300ポイント付与
  • 購入金額10,000円〜19,999円：500ポイント付与
  • 購入金額20,000円以上：700ポイント付与

クリスマスセールでは単体で大きなポイント施策はないものの、支払い方法やギフトカードキャンペーンを組み合わせることで、還元率を底上げできる。事前準備が、年末の買い物効率を大きく左右する。

12/16(火)～クリスマスタイムセール祭り開催！プレゼント・冬物商品がお買い得割引対象商品一覧はこちら

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0