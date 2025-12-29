大晦日RIZINの対戦カード・試合順・日程は？全試合まとめ

年末の格闘技イベントとして定着した大晦日のRIZINは、毎年その豪華なカードと試合順に大きな注目が集まる。タイトルマッチや因縁の対決、次代を担う新鋭の一戦まで、1大会で複数の見どころが詰め込まれる。
本記事では、大晦日RIZINの対戦カード・試合順・日程について紹介する。
大晦日RIZINの日程は？
大晦日に開催されるRIZINの年末恒例大会「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」は、2025年12月31日(水)に行われる。会場は例年通りさいたまスーパーアリーナ。タイトルマッチを含む注目カードが集結し、1年の締めくくりにふさわしいビッグイベントとなる。
当日は午前11時に開場し、午後1時(13:00)から試合開始予定。大会の終了は午後9時から10時頃(21:00〜22:00)が見込まれており、長丁場の興行となる。
|項目
|内容
|大会名
|Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り
|開催日
|2025年12月31日(水)
|会場
|さいたまスーパーアリーナ
|開場時間
|午前11:00
|試合開始
|午後1:00(13:00)
|終了予定
|午後9:00〜10:00頃(21:00〜22:00)
大晦日RIZINの対戦カード・試合順は？
2025年12月31日(水)に開催される「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」では、タイトルマッチを中心に全16試合がラインナップされた。メインイベントは、ラジャブアリ・シェイドゥラエフと朝倉未来によるフェザー級タイトルマッチ。大晦日RIZINを象徴する一戦として、大会の最後を飾る。
今大会はフェザー級、ライト級、フライ級、バンタム級、女子スーパーアトム級と、複数階級でタイトルマッチが組まれており、王座戦が集中する豪華構成となった。中盤以降は実績者同士のカードが並び、終盤にかけて一気にクライマックスを迎える試合順となっている。
|試合順
|階級・内容
|対戦カード
|ルール・規定体重
|第15試合
|フェザー級タイトルマッチ
|ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs 朝倉未来
|5分3R(66.0kg)
|第14試合
|ライト級タイトルマッチ
|ホベルト・サトシ・ソウザ vs イルホム・ノジモフ
|5分3R(71.0kg)
|第13試合
|フライ級タイトルマッチ
|扇久保博正 vs 元谷友貴
|5分3R(57.0kg)
|第12試合
|バンタム級タイトルマッチ
|井上直樹 vs ダニー・サバテロ
|5分3R(61.0kg)
|第11試合
|女子スーパーアトム級タイトルマッチ
|伊澤星花 vs RENA
|5分3R(49.0kg)
|第10試合
|フェザー級
|クレベル・コイケ vs ヴガール・ケラモフ
|5分3R(66.0kg)
|第9試合
|フェザー級
|斎藤裕 vs YA-MAN
|5分3R(66.0kg)
|第8試合
|バンタム級
|福田龍彌 vs 安藤達也
|5分3R(61.0kg)
|第7試合
|フェザー級
|秋元強真 vs 新居すぐる
|5分3R(66.0kg)
|第6試合
|フェザー級
|カルシャガ・ダウトベック vs 久保優太
|5分3R(66.0kg)
|第5試合
|フライ級
|神龍誠 vs ヒロヤ
|5分3R(57.0kg)
|第4試合
|バンタム級
|後藤丈治 vs ホセ・トーレス
|5分3R(61.0kg)
|第3試合
|フライ級
|篠塚辰樹 vs 冨澤大智
|5分3R(57.0kg)
|第2試合
|73.0kg契約
|雑賀ヤン坊達也 vs ブラックパンサーベイノア
|5分3R(73.0kg)
|第1試合
|バンタム級
|芦澤竜誠 vs ジョリー
|5分3R(61.0kg)
|第0試合
|RIZIN甲子園2025決勝
|須田雄律 vs ヤマザト・エンゾ・マサミ
|5分2R(57.0kg)
大晦日RIZINの放送/配信予定は？
大晦日に行われる「RIZIN 師走の超強者祭り」は、ネット配信が『U-NEXT』『ABEMA』『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』でPPV形式にてライブ配信される。テレビ放送は衛星放送の『スカパー！』が生中継を担当し、地上波での放送予定はない。
今大会では、朝倉未来とラジャブアリ・シェイドゥラエフが対戦するRIZINフェザー級タイトルマッチがメインイベントとして実施される。
ネット配信のPPVチケット価格は各サービス共通で、前売が税込7,500円、当日が税込7,900円、アーカイブが税込6,000円。一方、スカパー！は前売・当日ともに税込7,900円となっている。
なお、『ABEMA』では通常のPPVチケットに加え、「朝倉未来応援」チケットと「シェイドゥラエフ応援」チケットも販売。両チケットは前売が税込8,000円、当日が税込8,400円に設定されている。
放送・配信局一覧
|放送・配信局
|中継予定
|U-NEXT(PPV購入に使える600ポイント付与あり)
|ライブ配信/アーカイブ配信
|ABEMA(条件達成で4,000円キャッシュバック)
(朝倉未来応援チケット/シェイドゥラエフ応援チケット販売)
|ライブ配信/アーカイブ配信
|RIZIN 100 CLUB
|ライブ配信/アーカイブ配信
|RIZIN LIVE
|ライブ配信/アーカイブ配信
|スカパー！
|生中継/録画放送
RIZIN師走の超強者祭りのおすすめ視聴方法
「RIZIN 師走の超強者祭り」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。
U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで4,000円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。
【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！
『U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。
【ABEMA】4,000円キャッシュバック実施中！
ABEMAでは、「RIZIN 師走の超強者祭り」開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN 師走の超強者祭りのPPVチケットを購入すると4,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。
まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。
キャッシュバックの適用条件は以下の通り。
①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきABEMAプレミアムは対象外)
②ABEMAプレミアムに登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続
③以下のいずれかに該当すること
- 対象期間内にABEMAの「【生放送】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方
- 対象期間内にABEMAの「【見逃し配信】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方
④キャンペーン開始時点で満18歳以上の方
⑤キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定した方
※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください。