このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
rizin siwasuRIZIN
【プレミアム登録で4,000円キャッシュバック！】ABEMAでRIZIN男祭りをお得に視聴
Aoi Fujimiya

大晦日RIZINの対戦カード・試合順・日程は？全試合まとめ

大晦日RIZIN「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」の対戦カード・試合順・日程は？

4,000円キャッシュバック実施中！

ABEMA

ABEMAはRIZIN師走の超強者祭りを全試合ライブ配信！

ABEMAプレミアム登録で4,000円キャッシュバック実施中！

ABEMAプレミアム登録で特典あり

4,000円キャッシュバック実施中

プレミアム登録

年末の格闘技イベントとして定着した大晦日のRIZINは、毎年その豪華なカードと試合順に大きな注目が集まる。タイトルマッチや因縁の対決、次代を担う新鋭の一戦まで、1大会で複数の見どころが詰め込まれる。

ABEMAでRIZIN 師走の超強者祭りを視聴！お得な4,000円キャッシュバック実施中キャッシュバックを適用

本記事では、大晦日RIZINの対戦カード・試合順・日程について紹介する。

大晦日RIZINの日程は？

大晦日に開催されるRIZINの年末恒例大会「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」は、2025年12月31日(水)に行われる。会場は例年通りさいたまスーパーアリーナ。タイトルマッチを含む注目カードが集結し、1年の締めくくりにふさわしいビッグイベントとなる。

当日は午前11時に開場し、午後1時(13:00)から試合開始予定。大会の終了は午後9時から10時頃(21:00〜22:00)が見込まれており、長丁場の興行となる。

項目内容
大会名Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り
開催日2025年12月31日(水)
会場さいたまスーパーアリーナ
開場時間午前11:00
試合開始午後1:00(13:00)
終了予定午後9:00〜10:00頃(21:00〜22:00)

ABEMAでRIZIN 師走の超強者祭りを視聴！お得な4,000円キャッシュバック実施中キャッシュバックを適用

大晦日RIZINの対戦カード・試合順は？

2025年12月31日(水)に開催される「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」では、タイトルマッチを中心に全16試合がラインナップされた。メインイベントは、ラジャブアリ・シェイドゥラエフと朝倉未来によるフェザー級タイトルマッチ。大晦日RIZINを象徴する一戦として、大会の最後を飾る。

今大会はフェザー級、ライト級、フライ級、バンタム級、女子スーパーアトム級と、複数階級でタイトルマッチが組まれており、王座戦が集中する豪華構成となった。中盤以降は実績者同士のカードが並び、終盤にかけて一気にクライマックスを迎える試合順となっている。

試合順階級・内容対戦カードルール・規定体重
第15試合フェザー級タイトルマッチラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs 朝倉未来5分3R(66.0kg)
第14試合ライト級タイトルマッチホベルト・サトシ・ソウザ vs イルホム・ノジモフ5分3R(71.0kg)
第13試合フライ級タイトルマッチ扇久保博正 vs 元谷友貴5分3R(57.0kg)
第12試合バンタム級タイトルマッチ井上直樹 vs ダニー・サバテロ5分3R(61.0kg)
第11試合女子スーパーアトム級タイトルマッチ伊澤星花 vs RENA5分3R(49.0kg)
第10試合フェザー級クレベル・コイケ vs ヴガール・ケラモフ5分3R(66.0kg)
第9試合フェザー級斎藤裕 vs YA-MAN5分3R(66.0kg)
第8試合バンタム級福田龍彌 vs 安藤達也5分3R(61.0kg)
第7試合フェザー級秋元強真 vs 新居すぐる5分3R(66.0kg)
第6試合フェザー級カルシャガ・ダウトベック vs 久保優太5分3R(66.0kg)
第5試合フライ級神龍誠 vs ヒロヤ5分3R(57.0kg)
第4試合バンタム級後藤丈治 vs ホセ・トーレス5分3R(61.0kg)
第3試合フライ級篠塚辰樹 vs 冨澤大智5分3R(57.0kg)
第2試合73.0kg契約雑賀ヤン坊達也 vs ブラックパンサーベイノア5分3R(73.0kg)
第1試合バンタム級芦澤竜誠 vs ジョリー5分3R(61.0kg)
第0試合RIZIN甲子園2025決勝須田雄律 vs ヤマザト・エンゾ・マサミ5分2R(57.0kg)

ABEMAでRIZIN 師走の超強者祭りを視聴！お得な4,000円キャッシュバック実施中キャッシュバックを適用

大晦日RIZINの放送/配信予定は？

大晦日に行われる「RIZIN 師走の超強者祭り」は、ネット配信が『U-NEXT』『ABEMA』『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』でPPV形式にてライブ配信される。テレビ放送は衛星放送の『スカパー！』が生中継を担当し、地上波での放送予定はない。

今大会では、朝倉未来とラジャブアリ・シェイドゥラエフが対戦するRIZINフェザー級タイトルマッチがメインイベントとして実施される。

ネット配信のPPVチケット価格は各サービス共通で、前売が税込7,500円、当日が税込7,900円、アーカイブが税込6,000円。一方、スカパー！は前売・当日ともに税込7,900円となっている。

なお、『ABEMA』では通常のPPVチケットに加え、「朝倉未来応援」チケットと「シェイドゥラエフ応援」チケットも販売。両チケットは前売が税込8,000円、当日が税込8,400円に設定されている。

放送・配信局一覧

放送・配信局中継予定
U-NEXT(PPV購入に使える600ポイント付与あり) ライブ配信/アーカイブ配信 
ABEMA(条件達成で4,000円キャッシュバック)
(朝倉未来応援チケット/シェイドゥラエフ応援チケット販売) 		ライブ配信/アーカイブ配信 
RIZIN 100 CLUBライブ配信/アーカイブ配信
RIZIN LIVEライブ配信/アーカイブ配信
スカパー！生中継/録画放送

ABEMAでRIZIN 師走の超強者祭りを視聴！お得な4,000円キャッシュバック実施中キャッシュバックを適用

RIZIN師走の超強者祭りのおすすめ視聴方法

「RIZIN 師走の超強者祭り」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。

U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで4,000円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。

U-NEXTでRIZIN 師走の超強者祭りをライブ配信！お得にPPVチケットを購入今すぐ無料体験に登録

【ABEMA】4,000円キャッシュバック実施中！

abema 4000 cashback

ABEMAでは、「RIZIN 師走の超強者祭り」開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN 師走の超強者祭りのPPVチケットを購入すると4,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。

まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。

キャッシュバックの適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきABEMAプレミアムは対象外)
②ABEMAプレミアムに登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続
③以下のいずれかに該当すること

  • 対象期間内にABEMAの「【生放送】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方
  • 対象期間内にABEMAの「【見逃し配信】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

④キャンペーン開始時点で満18歳以上の方
⑤キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定した方

ABEMAでRIZIN 師走の超強者祭りを視聴！お得な4,000円キャッシュバック実施中キャッシュバックを適用

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0