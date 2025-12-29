大晦日RIZINの対戦カード・試合順・日程は？全試合まとめ

年末の格闘技イベントとして定着した大晦日のRIZINは、毎年その豪華なカードと試合順に大きな注目が集まる。タイトルマッチや因縁の対決、次代を担う新鋭の一戦まで、1大会で複数の見どころが詰め込まれる。

本記事では、大晦日RIZINの対戦カード・試合順・日程について紹介する。

大晦日RIZINの日程は？

大晦日に開催されるRIZINの年末恒例大会「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」は、2025年12月31日(水)に行われる。会場は例年通りさいたまスーパーアリーナ。タイトルマッチを含む注目カードが集結し、1年の締めくくりにふさわしいビッグイベントとなる。

当日は午前11時に開場し、午後1時(13:00)から試合開始予定。大会の終了は午後9時から10時頃(21:00〜22:00)が見込まれており、長丁場の興行となる。

項目 内容 大会名 Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り 開催日 2025年12月31日(水) 会場 さいたまスーパーアリーナ 開場時間 午前11:00 試合開始 午後1:00(13:00) 終了予定 午後9:00〜10:00頃(21:00〜22:00)

大晦日RIZINの対戦カード・試合順は？

2025年12月31日(水)に開催される「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」では、タイトルマッチを中心に全16試合がラインナップされた。メインイベントは、ラジャブアリ・シェイドゥラエフと朝倉未来によるフェザー級タイトルマッチ。大晦日RIZINを象徴する一戦として、大会の最後を飾る。

今大会はフェザー級、ライト級、フライ級、バンタム級、女子スーパーアトム級と、複数階級でタイトルマッチが組まれており、王座戦が集中する豪華構成となった。中盤以降は実績者同士のカードが並び、終盤にかけて一気にクライマックスを迎える試合順となっている。

試合順 階級・内容 対戦カード ルール・規定体重 第15試合 フェザー級タイトルマッチ ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs 朝倉未来 5分3R(66.0kg) 第14試合 ライト級タイトルマッチ ホベルト・サトシ・ソウザ vs イルホム・ノジモフ 5分3R(71.0kg) 第13試合 フライ級タイトルマッチ 扇久保博正 vs 元谷友貴 5分3R(57.0kg) 第12試合 バンタム級タイトルマッチ 井上直樹 vs ダニー・サバテロ 5分3R(61.0kg) 第11試合 女子スーパーアトム級タイトルマッチ 伊澤星花 vs RENA 5分3R(49.0kg) 第10試合 フェザー級 クレベル・コイケ vs ヴガール・ケラモフ 5分3R(66.0kg) 第9試合 フェザー級 斎藤裕 vs YA-MAN 5分3R(66.0kg) 第8試合 バンタム級 福田龍彌 vs 安藤達也 5分3R(61.0kg) 第7試合 フェザー級 秋元強真 vs 新居すぐる 5分3R(66.0kg) 第6試合 フェザー級 カルシャガ・ダウトベック vs 久保優太 5分3R(66.0kg) 第5試合 フライ級 神龍誠 vs ヒロヤ 5分3R(57.0kg) 第4試合 バンタム級 後藤丈治 vs ホセ・トーレス 5分3R(61.0kg) 第3試合 フライ級 篠塚辰樹 vs 冨澤大智 5分3R(57.0kg) 第2試合 73.0kg契約 雑賀ヤン坊達也 vs ブラックパンサーベイノア 5分3R(73.0kg) 第1試合 バンタム級 芦澤竜誠 vs ジョリー 5分3R(61.0kg) 第0試合 RIZIN甲子園2025決勝 須田雄律 vs ヤマザト・エンゾ・マサミ 5分2R(57.0kg)

大晦日RIZINの放送/配信予定は？

大晦日に行われる「RIZIN 師走の超強者祭り」は、ネット配信が『U-NEXT』『ABEMA』『RIZIN 100 CLUB』『RIZIN LIVE』でPPV形式にてライブ配信される。テレビ放送は衛星放送の『スカパー！』が生中継を担当し、地上波での放送予定はない。

今大会では、朝倉未来とラジャブアリ・シェイドゥラエフが対戦するRIZINフェザー級タイトルマッチがメインイベントとして実施される。

ネット配信のPPVチケット価格は各サービス共通で、前売が税込7,500円、当日が税込7,900円、アーカイブが税込6,000円。一方、スカパー！は前売・当日ともに税込7,900円となっている。

なお、『ABEMA』では通常のPPVチケットに加え、「朝倉未来応援」チケットと「シェイドゥラエフ応援」チケットも販売。両チケットは前売が税込8,000円、当日が税込8,400円に設定されている。

放送・配信局一覧

放送・配信局 中継予定 U-NEXT(PPV購入に使える600ポイント付与あり) ライブ配信/アーカイブ配信 ABEMA(条件達成で4,000円キャッシュバック)

(朝倉未来応援チケット/シェイドゥラエフ応援チケット販売) ライブ配信/アーカイブ配信 RIZIN 100 CLUB ライブ配信/アーカイブ配信 RIZIN LIVE ライブ配信/アーカイブ配信 スカパー！ 生中継/録画放送

RIZIN師走の超強者祭りのおすすめ視聴方法

「RIZIN 師走の超強者祭り」は『U-NEXT』か『ABEMA』で開催中のキャンペーンを利用すればよりお得に視聴できる。

U-NEXTは31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入にも使える600円分のポイントが特典としてもらえる。ABEMAも月額1,080円(税込)のプレミアム登録など、条件を達成することで4,000円がもらえるキャッシュバックキャンペーンを行っている。

【U-NEXT】無料体験登録で600ポイント付与！

『U-NEXT』では、映画やドラマが見放題となる月額プランの31日間無料トライアルに登録することで、PPVチケットの購入に使える600ptが付与されるため、購入する方は無料トライアルの登録をおすすめしたい。

【ABEMA】4,000円キャッシュバック実施中！

ABEMAでは、「RIZIN 師走の超強者祭り」開催に際して、ABEMAプレミアムに登録し、RIZIN 師走の超強者祭りのPPVチケットを購入すると4,000円をキャッシュバックするキャンペーンを実施している。

まずはABEMAプレミアムに登録してみよう。

キャッシュバックの適用条件は以下の通り。

①対象期間内にABEMAプレミアムに登録(広告つきABEMAプレミアムは対象外)

②ABEMAプレミアムに登録後、解約せずに次回の更新日時まで継続

③以下のいずれかに該当すること

対象期間内にABEMAの「【生放送】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

対象期間内にABEMAの「【見逃し配信】RIZIN 師走の超強者祭り」のPPVチケットを購入した方

④キャンペーン開始時点で満18歳以上の方

⑤キャンペーン時期終了までにメールアドレスを設定した方

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新情報はABEMA、U-NEXT公式サイトをご覧ください。