【UFC323】平良達郎vsモレノはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定まとめ

UFCフライ級戦線で存在感を高め続ける平良達郎が、ついに元王者ブランドン・モレノと激突する。階級トップ戦士との初対戦は、今後のタイトル戦線を占ううえで避けて通れない一戦だ。

本記事では、平良達郎vsモレノのテレビ放送予定、ネット配信予定について紹介する。

平良達郎vsモレノの日程は？

UFCフライ級5位の平良達郎が、同級2位で元王者のブランドン・モレノと対戦するUFC 323:T-Mobileアリーナ(米国ネバダ州ラスベガス)が日本時間2025年12月7日(日)に開催される。勝者が次期タイトル挑戦権へ大きく前進する重要なフライ級ランキング戦となり、日本国内でも注目度が高まっている。

平良vsモレノが行われるUFC 323は、日本時間8:00からアーリープレリムカードが始まり、メインカードは12:00頃からスタート予定。U-NEXTでは7:30に配信が始まり、8:00のアーリープレリム開演に合わせて視聴が可能となる。

大会名: UFC 323:ドバリシビリvsヤン2

開催日(日本時間): 2025年12月7日(日)

開催日(現地時間): 2025年12月6日(土)

開催地: T-Mobileアリーナ(米国ネバダ州ラスベガス)

アーリープレリム: 日本時間8:00〜

メインカード開始予定: 日本時間12:00〜

U-NEXT配信開始: 日本時間7:30〜

U-NEXT開演予定: 日本時間8:00〜

平良達郎vsモレノ戦のテレビ放送・ネット配信予定

UFC323で行われる平良達郎vsブランドン・モレノ戦は、日本国内ではU-NEXTがライブ配信と見逃し配信を実施する。U-NEXTの見放題プランに加入していれば追加料金なしで大会全体を視聴できる仕組みだ。

UFCファイトパスでも視聴は可能だが、ナンバーシリーズ(PPV)は月額2,699円(税込)のプレミアムプランが必要となる。また、地上波や民放、BS放送、Amazonプライムビデオ、WOWOW、DAZNなど、その他のサービスでの中継は予定されていない。

※配信時間や対戦カードは変更される可能性があります。最新の情報はU-NEXT公式ページおよびUFC公式サイトで確認しておきたい。

UFC323のおすすめ視聴方法

前述の通り、UFC 323は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。