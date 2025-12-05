【12月7日】UFC 323の対戦カード一覧・試合日程・中継予定まとめ

本記事では、UFC 323の対戦カード・試合日程・中継予定について紹介する。
UFC 323の試合日程は？
UFC 323は日本時間12月7日(日)、米国ネバダ州ラスベガスのT-Mobileアリーナで開催される。U-NEXTでは、日本時間7:30に配信予定だ。
今大会では、日本人フライ級ランカーの平良達郎(同級5位)が、元世界王者でランキング2位のブランドン・モレノとフライ級マッチ(5分3R)で対戦する。フライ級の次期タイトル挑戦者に直結する重要カードとなり、階級の勢力図を左右する一戦となる。
また、平良vsモレノ戦に加えてフライ級のダブルタイトルマッチが組まれており、王者アレシャンドレ・パントージャが挑戦者ジョシュア・ヴァンを迎える世界戦も同日に行われる。ランキング上位が揃った構成となり、フライ級の今後を占う大会となる。
|項目
|詳細
|大会名
|UFC 323:ドバリシビリvsヤン2
|開催日(日本時間)
|2025年12月7日(日)
|開催地
|T-Mobileアリーナ(米国ネバダ州ラスベガス)
|注目カード
|平良達郎vsブランドン・モレノ(フライ級5分3R)
|タイトルマッチ
|パントージャvsジョシュア・ヴァン(世界フライ級タイトル戦)
UFC 323の対戦カードは？
UFC 323はバンタム級とフライ級を中心にトップランカーが集まる大会構成となり、タイトルマッチや次期挑戦者決定戦級のカードがラインナップされている。メインイベントではバンタム級王者メラブ・ドバリシビリが元王者ピョートル・ヤンと対戦し、フライ級では王者アレシャンドレ・パントージャがジョシュア・ヴァンを迎える。
メインカードの中でも特に注目されるのが、フライ級2位ブランドン・モレノと5位平良達郎による3Rマッチだ。勝者が当日のタイトル戦に続く次期挑戦権を得る可能性が高く、階級の勢力図を左右する一戦となる。
|階級
|対戦カード
|バンタム級選手権
|メラブ・ドバリシビリ(王者)vsピョートル・ヤン(挑戦者)
|フライ級選手権
|アレシャンドレ・パントージャ(王者)vsジョシュア・ヴァン(挑戦者)
|フライ級
|ブランドン・モレノ(2位)vs平良達郎(5位)
|バンタム級
|ヘンリー・セフード(10位)vsペイトン・タルボット
|ライトヘビー級
|ヤン・ブワホビッチ(5位)vsボグダン・グスコフ(11位)
プレリムカード(Prelim Card)
|階級
|対戦カード
|ライト級
|グラント・ドーソンvsマヌエル・トーレス
|ライト級
|テランス・マッキニーvsクリス・ダンカン
|女子フライ級
|メイシー・バーバーvsカリーニ・シウヴァ
|ライト級
|ナジム・サディコフvsファレス・ジアム
アーリープレリム(Early Prelims)
|階級
|対戦カード
|ミドル級
|マルヴィン・ヴェットーリvsブルンノ・フェヘイラ
|ライト級
|エドソン・バルボーザvsジェイリン・ターナー
|ライトヘビー級
|イヴォ・バラニェフスキvsイボ・アスラン
|ミドル級
|マンスール・アブドゥル・マリクvsアントニオ・トロコリ
|フェザー級
|ムハンマド・ナイモフvsマイロン・サントス
UFC323の中継予定は？
UFC323は、U-NEXTがライブ配信と見逃し配信を実施する。U-NEXTの見放題プランに加入していれば追加料金なしで大会全体を視聴できる仕組みだ。
UFCファイトパスでも視聴は可能だが、ナンバーシリーズ(PPV)は月額2,699円(税込)のプレミアムプランが必要となる。また、地上波や民放、BS放送、Amazonプライムビデオ、WOWOW、DAZNなど、その他のサービスでの中継は予定されていない。
- 配信サービス: U-NEXT
- ライブ配信開始: 日本時間12/7(日)7:30〜
- アーリープレリム開演: 日本時間8:00〜
- 見逃し配信: 準備完了次第〜1/6(月)23:59まで
- UFCファイトパス: プレミアムプラン(月額2,699円)で視聴可能
- テレビ放送: 地上波/民放/BSでの中継なし
- 他配信サービス: Amazonプライムビデオ/WOWOW/DAZNでの中継なし
※配信時間や対戦カードは変更される可能性があります。最新の情報はU-NEXT公式ページおよびUFC公式サイトで確認しておきたい。
UFC323のおすすめ視聴方法
前述の通り、UFC 323は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】UFC 323ライブ視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとはUFC 323を視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。