中谷潤人vsエルナンデスの地上波中継・TVer配信はある？放送予定・視聴方法まとめ

12月27日(土)に開催される「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」で、中谷潤人がセバスチャン・エルナンデスが対戦する。

本記事では、中谷潤人vsエルナンデスの地上波中継・TVer配信について紹介する。

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスの試合日程は？

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスは日本時間12月27日(土)に行われる、会場はサウジアラビア・リヤド。国際的な注目を集めるイベント「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」の一カードとして行われる。

同イベントは世界各国のトップ選手が集結する大型興行として位置付けられている。日本勢も複数出場予定で、その中で中谷は、スーパーバンタム級12回戦としてメキシコのセバスチャン・エルナンデスと対戦する。

階級を上げて臨む中谷にとって、今後の評価を左右する重要な一戦となる。新天地でどのような内容を見せるかが、大きな見どころだ。

項目 内容 試合日 2025年12月27日(土)(日本時間) 開催地 サウジアラビア・リヤド 大会名 THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI 試合形式 スーパーバンタム級12回戦 対戦カード 中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデス

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスの地上波中継・TVer配信はある？

中谷潤人vsエルナンデスは、地上波でのテレビ中継は行われない。また、民放公式の見逃し配信サービスであるTVerでの配信予定も現時点では確認されていない。

近年のビッグマッチと同様、本試合は配信プラットフォームに集約される形となっており、無料で視聴できるテレビ放送やTVer配信は用意されていない。

そのため、リアルタイムで試合を視聴するには、動画配信サービス『Lemino』のPPV配信を利用する必要がある。地上波やTVerでの放送・配信を前提にしている場合は注意したい。

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスの視聴方法

中谷潤人vsセバスチャン・エルナンデスは、サウジアラビア・リヤドで行われる国際興行「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の一戦として開催される。日本国内でリアルタイム視聴が可能な配信先は、動画配信サービス『Lemino』に限られる。

本試合は、地上波やBS、CSでのテレビ放送は実施されない。さらに、Amazon Prime VideoやWOWOW、U-NEXTといった定額制VODサービスでも取り扱いはなく、日本からの視聴ルートは限定的となっている。

一方で、DAZNの有料会員(docomoのdアカウント連携を除く)であれば、LeminoのPPVチケットをDAZN上で購入し、DAZNの会員向け再生ページから視聴することが可能だ。

PPVの販売価格は、事前購入が4,950円(税込)、試合当日に購入する場合は5,500円(税込)。いずれのチケットにもライブ配信と見逃し配信が含まれており、見逃し視聴は2026年1月3日(土)23:59まで対応する。事前価格での購入受付は12月26日(金)20:59までとなる。

なお、DAZN Freemium(無料プラン)およびDAZN for docomoの契約者は、DAZN経由でのPPV購入・視聴は不可。その場合は、Lemino上で直接PPVを購入し、Leminoの配信ページから視聴する必要がある。

PPVはLeminoプレミアム未加入の状態でも購入可能。また、ドコモの一部料金プラン(ドコモMAX、ドコモポイ活MAXなど)を利用している場合、対象PPVが自動的に購入済として反映され、追加料金なしで視聴できる。

視聴方法 料金(税込) 視聴内容 リンク Lemino PPV(事前購入) 4,950円 生配信＋～2026年1月3日(土)23:59まで見逃し配信 Lemino PPV購入ページ Lemino PPV(当日購入) 5,500円 生配信＋見逃し配信 - DAZN経由でのPPV購入 上記と同額 生配信＋見逃し配信 DAZN公式サイト 対象ドコモ料金プラン 0円 生配信＋見逃し配信 -

【dポイントプレゼントキャンペーン】Leminoプレミアム加入で参加可能！

Leminoプレミアム会員を対象に、dポイント1,000ポイントを還元するキャンペーンも2025年11月14日(金)17:00～2026年1月2日(金)23:59に実施中。期間中に「THE RING V: NIGHT OF THE SAMURAI」のPPVを購入し、Leminoプレミアム会員(2026年2月3日0:00までに解約した方は対象外)だった場合、1,000円分のdポイント(期間・用途限定)がプレゼントされる。

Leminoプレミアムには31日間無料トライアル期間が設けられており、2カ月目以降は通常月額990円(税込)が発生するものの、よりお得にキャンペーンに参加しつつ多彩な見放題作品を楽しむことができる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

