Amazonでプラレール・トミカ・アニメ玩具を販売中！
【12月10日更新】おもちゃ新作予約抽選一覧まとめ2025│プラレール・トミカ・アニメ玩具の発売日と予約開始情報まとめ

おもちゃ新作予約抽選一覧2025｜プラレール・トミカ・アニメ玩具の予約開始日・抽選スケジュールまとめ。クリスマスプレゼントに喜ばれるものは？

おもちゃの新作商品は人気を博しており、プラレール、トミカ、アニメ玩具の注目モデルは争奪戦必至だ。発売日が近づくほど在庫が不安定になり、抽選販売を採用するストアも増えている。

本記事では、新作おもちゃの予約開始日、抽選受付、販売スケジュールについて紹介している。

主要なおもちゃはトイザらスや量販店だけでなく、Amazonでも幅広く取り扱われている。新作の予約商品や限定モデルが並び、在庫復活の頻度も高い。発売日当日の到着に対応するケースも多く、急ぎで欲しい場合の選択肢として優秀だ。

特にプラレールやトミカは販売スピードが早く、在庫が動きやすいカテゴリー。Amazonの入荷通知を使えば、売り切れ後の再入荷も把握しやすい。アニメ玩具やコレクション系フィギュアも同様で、ショップごとの価格差を確認しやすいため、最安値を狙う際にも役立つ。

抽選販売が行われない商品でも、Amazonの予約枠が早期に解放されることが多い。店頭に行けない場合でも確実に確保しやすく、購入手段として押さえておきたいラインだ。

プラレール、トミカ、アニメ玩具の抽選状況

年末に向けて、新作おもちゃの抽選が一気に動き始めた。プラレールやトミカの限定モデル、アニメ玩具の最新シリーズまで、人気タイトルを中心に予約枠が早期に埋まりつつある。

特に話題作は抽選受付と同時にアクセスが集中し、即日で完売するケースも珍しくない。発売日に確実に入手したいなら、各ストアの抽選スケジュールを把握し、早めのエントリーが重要だ。

ここでは、主要ショップで進行中の抽選と、近日開始予定のエントリー情報をまとめた。最新の受付状況を確認しながら、狙いのアイテムを逃さずチェックしたい。

ストア商品名値段(税込)予約受付
トイザらスプラレール くまのがっこう ラッピングトレイン 2399円2025年12月27日
トイザらスプラレール 103系 大阪環状線 車両 2799円2025年12月27日

トミカ

ストア商品名値段(税込)予約受付
トイザらストミカプレミアムRacing タイレル P34 1976 日本GP
出荷予定日:2026年1月17日		¥1,699予約受付中
トイザらストミカプレミアムRacing タイレル P34 1976 スウェーデンGP
出荷予定日:2026年1月17日		¥1,699予約受付中
トイザらストミカ スズキ ジムニー トミカ55周年記念仕様
出荷予定日:2025年12月27日		¥989予約受付中
トイザらス福舞トミカ(種類ランダム)
出荷予定日:2025年12月27日		¥769予約受付中
トイザらスドリームトミカ 星のカービィコレクション(種類ランダム)
出荷予定日:2026年1月17日		¥879予約受付中
トイザらストミカプレミアム 48 トヨタ スプリンター トレノ(AE92)
出荷予定日:2026年1月17日		¥849予約受付中
トイザらスtomicaトランスポーター ホンダ NSX Type S
出荷予定日:2026年1月17日		¥2,639予約受付中
トイザらストミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆 シャイニングスコーピオン
出荷予定日:2026年1月17日		¥1,429予約受付中
トイザらストミカ&タウン にぎやか牧場セット
出荷予定日:2025年12月27日		¥3,799予約受付中
トイザらスカーズ トミカ C-35 シュウ・トドロキ(GRCタイプ)
出荷予定日:2026年1月17日		¥929予約受付中
トイザらスカーズ トミカ C-31 クルーズ・ラミレス(GRCタイプ)
出荷予定日:2026年1月17日		¥929予約受付中
トイザらスドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキーとデイビッド
出荷予定日:2025年12月27日		¥879予約受付中
トイザらスドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキー
出荷予定日:2025年12月27日		¥879予約受付中

フィギュア

ストア商品名値段(税込)出荷予定日
トイザらスS.H.Figuarts ピッコロ-誇り高きナメック星人- 再販版8249円2026年5月30日
トイザらスS.H.Figuarts ザ・マンダロリアン STAR WARS The Mandalorian 再販版8909円2026年4月30日
トイザらスS.H.Figuarts メイス・ウィンドゥ Classic Ver. STAR WARS Revenge of the Sith11549円2026年3月31日
トイザらスS.H.Figuarts ヴォルデモート卿 ハリー・ポッターと炎のゴブレット14849円2025年12月30日
トイザらスS.H.Figuarts 影山飛雄7919円2026年1月31日
トイザらスS.H.Figuarts ハリー・ポッター ハリー・ポッターと炎のゴブレット9899円2025年12月30日
トイザらス聖闘士聖衣神話EX アンドロメダ瞬 神聖衣29699円2025年12月30日
トイザらス超合金 メタルギアREX36299円2026年2月28日
トイザらスFiguarts Zero Touche Metallique ジェミニサガ 聖闘士星矢25299円2025年12月30日
トイザらスマーベルレジェンド・シリーズ アイアンマン マークIII3999円2026年2月6日
トイザらスマーベルレジェンド・シリーズ スパイダーマン オウル4499円2026年1月24日
トイザらスマーベルレジェンド・シリーズ マーベルコミックス スパイダーマン カーディアック3999円2026年2月6日

おもちゃ抽選の際に気をつけること

プラレールやトミカ、フィギュアなどの人気おもちゃは、抽選販売でしか手に入らないケースも多い。申し込み前に、以下のポイントは必ず確認しておきたい。

  • 応募条件の確認: 会員登録の有無、ポイントカードやアプリ登録、過去当選歴による制限など、応募条件を必ずチェックする。
  • 抽選受付期間: 開始日と締切時間を見落とさないこと。最終日はアクセス集中でつながりにくくなる場合もある。
  • 当選発表方法: メール通知、アプリ内メッセージ、店頭掲示など、どこで結果が分かるかを事前に把握しておく。
  • 購入期限と受取方法: 当選後の購入期限や受取店舗、配送のみ対応かどうかを確認し、期限切れで無効にならないよう注意する。
  • 支払い方法: クレジットカード限定、全額前金など、決済条件が指定されている場合がある。利用可能なカードや残高も事前に準備しておきたい。
  • キャンセル規定: 当選後のキャンセル不可や、無断キャンセルで今後の抽選対象外になるケースもあるため、応募は実際に購入できる日程かどうかを確認してから行う。
  • 複数応募の可否: 同一名義や同一住所での複数応募が禁止されている場合がある。家族名義を含めた重複応募には注意したい。

抽選は「とりあえず全部申し込む」のではなく、条件とスケジュールを確認したうえで、確実に購入できる枠だけに絞ることが重要だ。

