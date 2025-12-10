【12月10日更新】おもちゃ新作予約抽選一覧まとめ2025│プラレール・トミカ・アニメ玩具の発売日と予約開始情報まとめ

おもちゃの新作商品は人気を博しており、プラレール、トミカ、アニメ玩具の注目モデルは争奪戦必至だ。発売日が近づくほど在庫が不安定になり、抽選販売を採用するストアも増えている。
本記事では、新作おもちゃの予約開始日、抽選受付、販売スケジュールについて紹介している。
プラレール、トミカ、アニメ玩具はAmazonでも購入可能
主要なおもちゃはトイザらスや量販店だけでなく、Amazonでも幅広く取り扱われている。新作の予約商品や限定モデルが並び、在庫復活の頻度も高い。発売日当日の到着に対応するケースも多く、急ぎで欲しい場合の選択肢として優秀だ。
特にプラレールやトミカは販売スピードが早く、在庫が動きやすいカテゴリー。Amazonの入荷通知を使えば、売り切れ後の再入荷も把握しやすい。アニメ玩具やコレクション系フィギュアも同様で、ショップごとの価格差を確認しやすいため、最安値を狙う際にも役立つ。
抽選販売が行われない商品でも、Amazonの予約枠が早期に解放されることが多い。店頭に行けない場合でも確実に確保しやすく、購入手段として押さえておきたいラインだ。
プラレール、トミカ、アニメ玩具の抽選状況
年末に向けて、新作おもちゃの抽選が一気に動き始めた。プラレールやトミカの限定モデル、アニメ玩具の最新シリーズまで、人気タイトルを中心に予約枠が早期に埋まりつつある。
特に話題作は抽選受付と同時にアクセスが集中し、即日で完売するケースも珍しくない。発売日に確実に入手したいなら、各ストアの抽選スケジュールを把握し、早めのエントリーが重要だ。
ここでは、主要ショップで進行中の抽選と、近日開始予定のエントリー情報をまとめた。最新の受付状況を確認しながら、狙いのアイテムを逃さずチェックしたい。
|ストア
|商品名
|値段(税込)
|予約受付
|トイザらス
|プラレール くまのがっこう ラッピングトレイン
|2399円
|2025年12月27日
|トイザらス
|プラレール 103系 大阪環状線 車両
|2799円
|2025年12月27日
トミカ
|ストア
|商品名
|値段(税込)
|予約受付
|トイザらス
|トミカプレミアムRacing タイレル P34 1976 日本GP
出荷予定日:2026年1月17日
|¥1,699
|予約受付中
|トイザらス
|トミカプレミアムRacing タイレル P34 1976 スウェーデンGP
出荷予定日:2026年1月17日
|¥1,699
|予約受付中
|トイザらス
|トミカ スズキ ジムニー トミカ55周年記念仕様
出荷予定日:2025年12月27日
|¥989
|予約受付中
|トイザらス
|福舞トミカ(種類ランダム)
出荷予定日:2025年12月27日
|¥769
|予約受付中
|トイザらス
|ドリームトミカ 星のカービィコレクション(種類ランダム)
出荷予定日:2026年1月17日
|¥879
|予約受付中
|トイザらス
|トミカプレミアム 48 トヨタ スプリンター トレノ(AE92)
出荷予定日:2026年1月17日
|¥849
|予約受付中
|トイザらス
|tomicaトランスポーター ホンダ NSX Type S
出荷予定日:2026年1月17日
|¥2,639
|予約受付中
|トイザらス
|トミカプレミアムunlimited 爆走兄弟レッツ&ゴー!! ミニ四駆 シャイニングスコーピオン
出荷予定日:2026年1月17日
|¥1,429
|予約受付中
|トイザらス
|トミカ&タウン にぎやか牧場セット
出荷予定日:2025年12月27日
|¥3,799
|予約受付中
|トイザらス
|カーズ トミカ C-35 シュウ・トドロキ(GRCタイプ)
出荷予定日:2026年1月17日
|¥929
|予約受付中
|トイザらス
|カーズ トミカ C-31 クルーズ・ラミレス(GRCタイプ)
出荷予定日:2026年1月17日
|¥929
|予約受付中
|トイザらス
|ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキーとデイビッド
出荷予定日:2025年12月27日
|¥879
|予約受付中
|トイザらス
|ドリームトミカ SP くまのがっこう ジャッキー
出荷予定日:2025年12月27日
|¥879
|予約受付中
フィギュア
|ストア
|商品名
|値段(税込)
|出荷予定日
|トイザらス
|S.H.Figuarts ピッコロ-誇り高きナメック星人- 再販版
|8249円
|2026年5月30日
|トイザらス
|S.H.Figuarts ザ・マンダロリアン STAR WARS The Mandalorian 再販版
|8909円
|2026年4月30日
|トイザらス
|S.H.Figuarts メイス・ウィンドゥ Classic Ver. STAR WARS Revenge of the Sith
|11549円
|2026年3月31日
|トイザらス
|S.H.Figuarts ヴォルデモート卿 ハリー・ポッターと炎のゴブレット
|14849円
|2025年12月30日
|トイザらス
|S.H.Figuarts 影山飛雄
|7919円
|2026年1月31日
|トイザらス
|S.H.Figuarts ハリー・ポッター ハリー・ポッターと炎のゴブレット
|9899円
|2025年12月30日
|トイザらス
|聖闘士聖衣神話EX アンドロメダ瞬 神聖衣
|29699円
|2025年12月30日
|トイザらス
|超合金 メタルギアREX
|36299円
|2026年2月28日
|トイザらス
|Figuarts Zero Touche Metallique ジェミニサガ 聖闘士星矢
|25299円
|2025年12月30日
|トイザらス
|マーベルレジェンド・シリーズ アイアンマン マークIII
|3999円
|2026年2月6日
|トイザらス
|マーベルレジェンド・シリーズ スパイダーマン オウル
|4499円
|2026年1月24日
|トイザらス
|マーベルレジェンド・シリーズ マーベルコミックス スパイダーマン カーディアック
|3999円
|2026年2月6日
おもちゃ抽選の際に気をつけること
プラレールやトミカ、フィギュアなどの人気おもちゃは、抽選販売でしか手に入らないケースも多い。申し込み前に、以下のポイントは必ず確認しておきたい。
- 応募条件の確認: 会員登録の有無、ポイントカードやアプリ登録、過去当選歴による制限など、応募条件を必ずチェックする。
- 抽選受付期間: 開始日と締切時間を見落とさないこと。最終日はアクセス集中でつながりにくくなる場合もある。
- 当選発表方法: メール通知、アプリ内メッセージ、店頭掲示など、どこで結果が分かるかを事前に把握しておく。
- 購入期限と受取方法: 当選後の購入期限や受取店舗、配送のみ対応かどうかを確認し、期限切れで無効にならないよう注意する。
- 支払い方法: クレジットカード限定、全額前金など、決済条件が指定されている場合がある。利用可能なカードや残高も事前に準備しておきたい。
- キャンセル規定: 当選後のキャンセル不可や、無断キャンセルで今後の抽選対象外になるケースもあるため、応募は実際に購入できる日程かどうかを確認してから行う。
- 複数応募の可否: 同一名義や同一住所での複数応募が禁止されている場合がある。家族名義を含めた重複応募には注意したい。
抽選は「とりあえず全部申し込む」のではなく、条件とスケジュールを確認したうえで、確実に購入できる枠だけに絞ることが重要だ。