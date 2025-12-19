このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoトッテナム
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoリヴァプール
Yuta Tokuma

【12月21日】トッテナム対リヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第17節

【高井幸大出場なるか】2025-26プレミアリーグ第17節、トッテナム・ホットスパーvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第17節が日本時間12月21日(日)に開催。高井幸大の所属するトッテナム・ホットスパーと、遠藤航の所属するリヴァプールが対戦する。

本記事では、トッテナムvsリヴァプールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

トッテナム対リヴァプールの試合日程・キックオフ時間

トッテナム・ホットスパーvsリヴァプールは、日本時間2025年12月21日(日)にトッテナムのホーム、トッテナム・ホットスパー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第17節
  • 日時：2025年12月21日(日) 2:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：トッテナム・ホットスパー vs リヴァプール
  • 会場：トッテナム・ホットスパー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

トッテナム対リヴァプールのテレビ放送・ネット配信予定

トッテナム対リヴァプールのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

トッテナム対リヴァプールの予想スタメンは？

トッテナム vs リヴァプール 予想スタメン

トッテナムHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
グリエルモ・ヴィカーリオ
23
ペドロ・ポロ
24
ジェド・スペンス
37
ミッキー・ファン・デ・フェン
17
クリスティアン・ロメロ
14
アーチー・グレイ
7
シャビ・シモンズ
39
ランダル・コロ・ムアニ
20
モハメド・クドゥス
30
ロドリゴ・ベンタンクール
9
リシャルリソン
1
アリソン・ベッカー
26
アンドリュー・ロバートソン
6
ミロシュ・ケルケズ
5
イブラヒマ・コナテ
4
フィルジル・ファン・ダイク
10
アレクシス・マクアリスター
7
フロリアン・ヴィルツ
38
ライアン・フラーフェンベルフ
73
リオ・エングモア
17
カーティス・ジョーンズ
22
ウーゴ・エキティケ

4-2-3-1

LIVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • トーマス・フランク

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

TOT
-直近成績

ゴールを許す
8/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

LIV
-直近成績

ゴールを許す
9/4
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

TOT

直近の 5 試合

LIV

1

Win

0

引分け

4

勝利

7

得点

19
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

