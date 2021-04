2021年7月の東京2020オリンピック(東京五輪)開幕に先駆けて。サッカー競技の組み合わせ抽選会が、FIFA(国際サッカー連盟)で行われる。

本記事では、サッカー競技の組み合わせ抽選会の日程、テレビ放送予定、男女のポット分け詳細について紹介する。

東京2020オリンピック(東京五輪)の組み合わせ抽選会は、日本時間の2021年4月21日(水)18:00より、スイス・チューリッヒにあるFIFA(国際サッカー連盟)本部で行われる。

東京五輪の出場枠は男子が16枠、女子が12枠となり、日本は開催国として男子がU-24代表、女子はなでしこジャパンが出場する。

東京五輪本大会は、7月21日(水)に女子1次ラウンドの計6試合開催とともに開幕。翌22日(木)に男子ラウンドもスタートする。

日本時間4月21日(水)18:00より行われる東京五輪サッカー競技の組み合わせ抽選会は、FIFA公式Youtubeチャンネルでライブ配信される。

地上波やBS、CSでの放送は現時点で予定されていない。

