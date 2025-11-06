このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ヨーロッパリーグ
team-logoシュトゥットガルト
MHPArena
team-logoフェイエノールト
シュトゥットガルトvsフェイエノールトはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
【11月7日】シュトゥットガルトvsフェイエノールトのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26リーグフェーズ第4節

【上田綺世出場予定】11月7日開催のヨーロッパリーグ(EL)グループフェーズ第4節、シュトゥットガルト対フェイエノールトの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月7日(金)に開催。シュトゥットガルトと、上田綺世の所属するフェイエノールトが対戦する。

本記事では、シュトゥットガルトvsフェイエノールトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

シュトゥットガルトvsフェイエノールトの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第4節のシュトゥットガルトvsフェイエノールトは、シュトゥットガルトのホーム「MHPアリーナ」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第4節
  • 日程：2025年11月7日(金) 5:00キックオフ／日本時間
  • カード：シュトゥットガルト vs フェイエノールト
  • 会場：MHPアリーナ

シュトゥットガルトvsフェイエノールトの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、シュトゥットガルトvsフェイエノールトの試合は『WOWOW』がライブ中継、配信をする。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

シュトゥットガルトvsフェイエノールト チーム情報

シュトゥットガルト vs フェイエノールト スタメン

シュトゥットガルトHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestFEY
33
アレクサンダー・ニューベル
29
フィン・イェルチ
24
ユリアン・シャボー
7
マクシミリアン・ミッテルシュテット
4
ヨシュア・ヴァグノマン
30
チェマ・アンドレス
8
ティアゴ・トマース
22
ロレンツ・アシノン
11
ビラル・エル・カンヌース
6
アンジェロ・シュティラー
26
デニス・ウンダフ
22
ティモン・ヴェレンロイター
4
渡辺剛
5
ハイス・スマル
21
アネル・アフメドジッチ
26
ジファイロ・リート
40
ルシアーノ・ヴァレンテ
8
クインテン・ティンバー
10
サイル・ラリン
11
ゴンサロ・ボルヘス
23
アニス ・ハジ ムーサ
9
上田綺世

4-3-3

FEYAway team crest

VFB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • セバスティアン・ヘーネス

FEY
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ロビン・ファン・ペルシー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

VFB
-直近成績

ゴールを許す
8/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

FEY
-直近成績

ゴールを許す
18/7
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

VFB

直近の 2 試合

FEY

1

Win

1

Draw

0

勝利

4

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
2/2
両チームが得点
2/2

順位表

