2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月7日(金)に開催。シュトゥットガルトと、上田綺世の所属するフェイエノールトが対戦する。

本記事では、シュトゥットガルトvsフェイエノールトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

シュトゥットガルトvsフェイエノールトの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第4節のシュトゥットガルトvsフェイエノールトは、シュトゥットガルトのホーム「MHPアリーナ」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第4節

日程：2025年11月7日(金) 5:00キックオフ／日本時間

カード：シュトゥットガルト vs フェイエノールト

会場：MHPアリーナ

シュトゥットガルトvsフェイエノールトの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、シュトゥットガルトvsフェイエノールトの試合は『WOWOW』がライブ中継、配信をする。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

※一部ディレイ配信あり

シュトゥットガルトvsフェイエノールト チーム情報

成績

両チームの対戦成績

VFB 直近の 2 試合 FEY 1 Win 1 Draw 0 勝利 シュトゥットガルト 2 - 1 フェイエノールト

フェイエノールト 2 - 2 シュトゥットガルト 4 得点 3 2.5ゴール以上のゲーム 2/2 両チームが得点 2/2

