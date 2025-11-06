2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第4節が日本時間11月7日(金)に開催。シュトゥットガルトと、上田綺世の所属するフェイエノールトが対戦する。
本記事では、シュトゥットガルトvsフェイエノールトのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
シュトゥットガルトvsフェイエノールトの試合日程・キックオフ時間
UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第4節のシュトゥットガルトvsフェイエノールトは、シュトゥットガルトのホーム「MHPアリーナ」で開催される。
- 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第4節
- 日程：2025年11月7日(金) 5:00キックオフ／日本時間
- カード：シュトゥットガルト vs フェイエノールト
- 会場：MHPアリーナ
シュトゥットガルトvsフェイエノールトの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、シュトゥットガルトvsフェイエノールトの試合は『WOWOW』がライブ中継、配信をする。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。
『WOWOW』では、通常の「月額プラン」に加え、「CL・EL 2025-26シーズンパス(2025年8月1日販売開始)」を提供している。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|CL・EL 2025-26シーズンパス
(2025/11/7まで販売延長中)
|17,500円／月額換算2,188円
※2025年11月～2026年6月で算出
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・リーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり