『Amazon』のブラックフライデー2026先行セールが、11月27日(金)にスタートした。
本記事では、Amazonブラックフライデー2026の先行セールで今すぐチェックしたいおすすめ商品20選を紹介する。
Amazonブラックフライデー2026｜即買い推奨アイテム20選
Amazonブラックフライデーでは先行セールから人気の家電やガジェット、食品・日用品など多岐にわたるアイテムが割引価格で登場している。
セール対象品は売り切れとなる場合もあるため、目当ての商品がある方は早めに購入することをおすすめする。
5,000円未満のおすすめアイテム
商品
セール価格
おすすめポイント
1,536円
1個あたり128円。非常食や夜食のストックに。
1,568円
1本あたり約65円。毎日の飲料代を節約したい人に。
2,460円
洗濯洗剤をまとめ買いしておきたい人に。
3,980円
テレビで動画配信サービスを楽しみたい人に。
4,980円
デスク上でマウスを大きく動かさず操作できる。
5,000円～15,000円のおすすめアイテム
商品
セール価格
おすすめポイント
6,980円
4K対応テレビで高画質の映像を楽しみたい人に。
6,990円
スマートフォンやノートPCの充電器をまとめたい人に。
8,980円
音楽再生や対応家電の音声操作に。
11,740円
冬場の外出や観戦時の防寒対策に。
15,000円～40,000円のおすすめアイテム
商品
セール価格
おすすめポイント
19,800円
洗濯物の部屋干し対策に。
22,000円
耳をふさがず音楽を聴ける骨伝導イヤホン。ランニングにも。
24,800円
ノイズキャンセリング付きヘッドホン。
27,980円
カラー表示対応の電子書籍リーダー。マンガや雑誌の閲覧にも。
33,800円
ノイズキャンセリング対応。iPhoneと組み合わせて使いたい人に。
35,400円
運動や睡眠の記録を始めたい人に。
40,000円以上のおすすめアイテム
商品
セール価格
おすすめポイント
42,800円
吸引掃除と水拭きを自動化したい人に。
45,400円
本格的に寒くなる前に暖房器具をそろえたい人に。
65,000円
PS5本体＋ゲーム購入に使えるストアチケット
59,900円
コードレス掃除機。
145,900円
流行のスマートフォンが大幅値引き。
※価格はすべて税込。
▶Amazonブラックフライデー2026のセール会場はこちら
Amazonブラックフライデー2026は本セールを待たずに買ってもいい？
Amazonブラックフライデー2026は先行セールが11月29日(日)23:59まで開催され、本セールが11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59までとなる。
先行セールの対象商品は、本セールでも原則として同じセール価格で販売される。ただし、在庫がなくなれば販売終了となる場合もあるため、購入予定の商品がすでに値下げされている場合は先行セール中の購入もおすすめだ。一方、先行セールの対象外となっている商品は本セールから割引される可能性もある。Amazonでは12月1日(火)から日替わり目玉商品も順次登場する。
なお、セール期間中に合計10,000円(税込)以上購入する場合は、買い物前にポイントアップキャンペーンにエントリーしておこう。エントリーしておくことにデメリットはなく、条件を満たした場合に自動的に最大18％のポイント還元率が適用されるため、忘れずに申し込んでおくことをおすすめする。
▶Amazonブラックフライデー2026のセール会場はこちら
Amazonブラックフライデー2026｜関連情報
セール情報
- Amazonブラックフライデー2026はいつ？おすすめ目玉商品・日程・最新情報
- Amazonブラックフライデー2026完全攻略法は？お得に安く買うためにやるべきこと
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サブスクのキャンペーン情報
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- Amazon Music Unlimitedが3か月無料！0円で音楽が聴き放題｜2027年1月11日までの期間限定
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。