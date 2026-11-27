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『Amazon』のブラックフライデー2026先行セールが、11月27日(金)にスタートした。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026の先行セールで今すぐチェックしたいおすすめ商品20選を紹介する。

Amazonブラックフライデー2026｜即買い推奨アイテム20選

Amazonブラックフライデーでは先行セールから人気の家電やガジェット、食品・日用品など多岐にわたるアイテムが割引価格で登場している。

セール対象品は売り切れとなる場合もあるため、目当ての商品がある方は早めに購入することをおすすめする。

5,000円未満のおすすめアイテム

5,000円～15,000円のおすすめアイテム

15,000円～40,000円のおすすめアイテム

40,000円以上のおすすめアイテム

※価格はすべて税込。

▶Amazonブラックフライデー2026のセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2026は本セールを待たずに買ってもいい？

Amazonブラックフライデー2026は先行セールが11月29日(日)23:59まで開催され、本セールが11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59までとなる。

先行セールの対象商品は、本セールでも原則として同じセール価格で販売される。ただし、在庫がなくなれば販売終了となる場合もあるため、購入予定の商品がすでに値下げされている場合は先行セール中の購入もおすすめだ。一方、先行セールの対象外となっている商品は本セールから割引される可能性もある。Amazonでは12月1日(火)から日替わり目玉商品も順次登場する。

なお、セール期間中に合計10,000円(税込)以上購入する場合は、買い物前にポイントアップキャンペーンにエントリーしておこう。エントリーしておくことにデメリットはなく、条件を満たした場合に自動的に最大18％のポイント還元率が適用されるため、忘れずに申し込んでおくことをおすすめする。

▶Amazonブラックフライデー2026のセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

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