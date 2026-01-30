Goal.com
SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA kv© SMEJ Plus
Aoi Fujimiya

SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKAの中継・ライブ配信予定は？放送日程・視聴方法まとめ

SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKAの放送・配信情報まとめ｜KNTV中継とオンライン配信の視聴方法

SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKAは、SMエンターテインメント所属アーティストが一堂に会する大型合同ライブとして大きな注目を集めている。

本記事では、SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKAの中継・ライブ配信予定について紹介する。

SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKAの日程は？

『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』は、2026年1月31日と2月1日の2日間にわたって開催される。会場はみずほPayPayドーム福岡で、SMTOWN LIVE恒例となる約4時間規模の長時間公演が予定されている。

初日は夕方開演、2日目はやや早い時間帯からスタートするスケジュールとなっており、現地観覧はもちろん、中継やライブ配信を視聴する場合でもタイムテーブルの把握は重要となる。

開催日開場時間開演時間終演予想会場
2026年1月31日(土)15:0017:0021:00頃みずほPayPayドーム福岡
2026年2月1日(日)14:0016:0020:00頃みずほPayPayドーム福岡

SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKAの出演アーティストは？

『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』は、SMエンターテインメント創立30周年を記念するワールドツアーの一環として開催される。レジェンド級アーティストから次世代を担う新鋭まで、SMを象徴する豪華ラインアップが集結する点が最大の見どころだ。

東方神起やSUPER JUNIORといったベテラン勢に加え、aespa、RIIZE、NCT WISHなど現在のK-POPシーンを牽引するグループも名を連ねる。なお、出演アーティストやメンバーは変更となる可能性があり、NCT 127については出演自体は決定しているものの、参加メンバーは未定となっている。

区分出演予定アーティスト
レジェンド・ベテランKANGTA、東方神起、SUPER JUNIOR、ZHOUMI(SUPER JUNIOR-M)
ソロ/ユニットHYOYEON(少女時代)、KEY & MINHO(SHINee)
EXO/Red VelvetEXO(SUHO,CHANYEOL,KAI)、Red Velvet(IRENE,SEULGI,JOY)
NCT関連NCT 127(出演メンバー未定)、NCT DREAM、WayV、NCT WISH
第4世代以降aespa、RIIZE、Hearts2Hearts、naevis
その他XngHan & Xoul、SMTR25

SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKAの放送・配信予定は？

『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』は、現地観覧が難しいファン向けに放送・ライブ配信が用意されている。対象となるのは2日目となる2026年2月1日の公演で、CS放送とオンライン配信の2通りの視聴手段が用意された。

CS放送ではKNTVが独占生中継を担当し、オンラインではBeyond LIVEおよびWeverse Concertsでのライブ配信が実施される。いずれも生中継限定となっており、見逃し配信は用意されていない点には注意が必要だ。

視聴方法対象公演放送・配信日時料金特徴・注意点
CS放送(KNTV)2026年2月1日(日)2026年2月1日(日)15:35〜基本プラン内独占生中継、日本語字幕なし、録画可、スカパー！基本プラン加入者は追加料金不要
オンライン配信(Beyond LIVE / Weverse Concerts)2026年2月1日(日)2026年2月1日(日)16:00〜6,500円生配信のみ、見逃し配信なし、Beyond LIVEは多言語字幕対応、Weverse購入者は特典バッジあり

