SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKAは、SMエンターテインメント所属アーティストが一堂に会する大型合同ライブとして大きな注目を集めている。

本記事では、SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKAの中継・ライブ配信予定について紹介する。

SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKAの日程は？

『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』は、2026年1月31日と2月1日の2日間にわたって開催される。会場はみずほPayPayドーム福岡で、SMTOWN LIVE恒例となる約4時間規模の長時間公演が予定されている。

初日は夕方開演、2日目はやや早い時間帯からスタートするスケジュールとなっており、現地観覧はもちろん、中継やライブ配信を視聴する場合でもタイムテーブルの把握は重要となる。

開催日 開場時間 開演時間 終演予想 会場 2026年1月31日(土) 15:00 17:00 21:00頃 みずほPayPayドーム福岡 2026年2月1日(日) 14:00 16:00 20:00頃 みずほPayPayドーム福岡

SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKAの出演アーティストは？

『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』は、SMエンターテインメント創立30周年を記念するワールドツアーの一環として開催される。レジェンド級アーティストから次世代を担う新鋭まで、SMを象徴する豪華ラインアップが集結する点が最大の見どころだ。

東方神起やSUPER JUNIORといったベテラン勢に加え、aespa、RIIZE、NCT WISHなど現在のK-POPシーンを牽引するグループも名を連ねる。なお、出演アーティストやメンバーは変更となる可能性があり、NCT 127については出演自体は決定しているものの、参加メンバーは未定となっている。

区分 出演予定アーティスト レジェンド・ベテラン KANGTA、東方神起、SUPER JUNIOR、ZHOUMI(SUPER JUNIOR-M) ソロ/ユニット HYOYEON(少女時代)、KEY & MINHO(SHINee) EXO/Red Velvet EXO(SUHO,CHANYEOL,KAI)、Red Velvet(IRENE,SEULGI,JOY) NCT関連 NCT 127(出演メンバー未定)、NCT DREAM、WayV、NCT WISH 第4世代以降 aespa、RIIZE、Hearts2Hearts、naevis その他 XngHan & Xoul、SMTR25

SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKAの放送・配信予定は？

『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』は、現地観覧が難しいファン向けに放送・ライブ配信が用意されている。対象となるのは2日目となる2026年2月1日の公演で、CS放送とオンライン配信の2通りの視聴手段が用意された。

CS放送ではKNTVが独占生中継を担当し、オンラインではBeyond LIVEおよびWeverse Concertsでのライブ配信が実施される。いずれも生中継限定となっており、見逃し配信は用意されていない点には注意が必要だ。