J1 リーグ
team-logo清水エスパルス
IAI Stadium Nihondaira
team-logoセレッソ大阪
GOAL

【11月9日】清水エスパルスvsセレッソ大阪の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第36節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第36節、清水エスパルス対セレッソ大阪のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月9日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第36節で、清水エスパルスとセレッソ大阪が対戦する。

本記事では、清水エスパルスvsセレッソ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

清水エスパルスvsセレッソ大阪｜試合日程・キックオフ時間

清水エスパルスvsセレッソ大阪は、11月9日(日)に清水のホーム、IAIスタジアム日本平で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第36節
  • 日時：2025年11月9日(日) 15:00キックオフ
  • 対戦：清水エスパルス vs セレッソ大阪
  • 会場：IAIスタジアム日本平

清水エスパルスvsセレッソ大阪｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第36節の清水エスパルスvsセレッソ大阪は、地上波では『静岡第一テレビ』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

清水エスパルスvsセレッソ大阪のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

清水エスパルスvsセレッソ大阪 チーム情報

清水エスパルス vs セレッソ大阪 スタメン

清水エスパルスHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestOSA
16
梅田透吾
70
高木践
66
住吉ジェラニレショーン
4
蓮川壮大
19
松崎快
23
北川航也
7
カピシャーバ
14
山原怜音
47
嶋本悠大
98
マテウス・ブエノ
38
髙橋利樹
1
福井光輝
44
畠中槙之輔
16
奥田勇斗
22
髙橋仁胡
3
進藤亮佑
48
柴山昌也
5
喜田陽
11
チアゴ・ アンドラーデ
13
中島元彦
55
ヴィトール・ブエノ
9
ラファエル・ハットン

4-2-3-1

OSAAway team crest

SSP
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 秋葉忠宏

OSA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • アーサー・パパス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

SSP
-直近成績

ゴールを許す
6/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

OSA
-直近成績

ゴールを許す
7/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

SSP

直近の 5 試合

OSA

1

Win

1

Draw

3

勝利

7

得点

11
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

順位表

