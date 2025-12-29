井岡一翔のプロ戦績一覧｜全36戦の成績と負けた相手は誰？初黒星から最新結果まとめ

世界4階級制覇を成し遂げ、日本ボクシング界を長年けん引してきた井岡一翔。そのキャリアは華やかな勝利の積み重ねだけでなく、タイトルマッチや大一番で喫した敗戦もある。

本記事では、井岡一翔のプロ戦績一覧について紹介する。

井岡一翔のプロ戦績一覧は？負けた相手は誰？

日本人男子初の世界4階級制覇を成し遂げた井岡一翔は、これまでプロ通算36戦で31勝(16KO)4敗1分の戦績を残している。世界戦や統一戦など大一番を重ねてきた一方で、キャリアの節目では敗戦も経験してきた。

井岡一翔がプロで敗れた相手は4人。初黒星はA.ルエンロンに判定負け。続いてドニー・ニエテスとのWBO世界Sフライ級王座決定戦で判定負けを喫した。近年はF.マルティネスに2度判定負けし、王座統一と返り咲きの壁に阻まれている。

井岡一翔が負けた相手

A.ルエンロン(2014/5/7)

ドニー・ニエテス(2018/12/31)

F.マルティネス(2024/7/7)

F.マルティネス(2025/5/11)

プロ戦績一覧

回 日付 勝敗 内容 対戦相手 備考 1 2009/4/12 勝 3R TKO トンタイレック プロデビュー戦 2 2009/7/26 勝 2R TKO 松本博志 3 2009/12/29 勝 10R 判定 國重隆 4 2010/4/18 勝 10R 判定 ヘリ・アモル 5 2010/7/25 勝 9R TKO アルバート・アルコイ 6 2010/10/10 勝 10R TKO 瀬川正義 日本Lフライ級王座獲得 7 2011/2/11 勝 5R TKO O.シスサマーチャイ WBC世界ミニマム級王座獲得 8 2011/8/10 勝 12R 判定 フアン・エルナンデス WBC防衛1 9 2011/12/31 勝 1R TKO Y.トーチャルンチャイ WBC防衛2 10 2012/6/20 勝 12R 判定 八重樫東 WBA・WBC王座統一 11 2012/12/31 勝 6R TKO J.A.ロドリゲス WBA世界Lフライ級王座獲得 12 2013/5/8 勝 9R KO W.ゴーキャットジム WBA防衛1 13 2013/9/11 勝 7R KO K.シッモーセン WBA防衛2 14 2013/12/31 勝 12R 判定 F.アルバラード WBA防衛3 15 2014/5/7 負 12R 判定 A.ルエンロン プロ初黒星 16 2014/9/16 勝 10R 判定 パブロ・カリージョ 17 2014/12/31 勝 5R KO ジャン・ピエロ・ペレス 18 2015/4/22 勝 12R 判定 J.C.レベコ WBA世界フライ級王座獲得 19 2015/9/27 勝 12R 判定 R.D.ソーサ WBA防衛1 20 2015/12/31 勝 11R TKO J.C.レベコ WBA防衛2 21 2016/7/20 勝 11R KO キービン・ララ WBA防衛3 22 2016/12/31 勝 7R TKO S.キャットニワット WBA防衛4 23 2017/4/23 勝 12R 判定 N.シップラサート WBA防衛5 24 2018/9/8 勝 10R 判定 M.アローヨ 復帰戦 25 2018/12/31 負 12R 判定 ドニー・ニエテス 王座決定戦 26 2019/6/19 勝 10R TKO アストン・パリクテ WBO世界Sフライ級王座獲得 27 2019/12/31 勝 12R 判定 J.シントロン WBO防衛1 28 2020/12/31 勝 8R TKO 田中恒成 WBO防衛2 29 2021/9/1 勝 12R 判定 F.ロドリゲスJr. WBO防衛3 30 2021/12/31 勝 12R 判定 福永亮次 WBO防衛4 31 2022/7/13 勝 12R 判定 ドニー・ニエテス リベンジ成功 32 2022/12/31 分 12R 判定 ジョシュア・フランコ 王座統一戦 33 2023/6/24 勝 12R 判定 ジョシュア・フランコ WBA王座獲得 34 2023/12/31 勝 7R KO ホスベル・ペレス WBA防衛1 35 2024/7/7 負 12R 判定 F.マルティネス 王座陥落 36 2025/5/11 負 12R 判定 F.マルティネス 返り咲き失敗

井岡一翔が出場の「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」の視聴方法

井岡一翔は、オルドスゴイティとの一戦に臨む「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」に参戦する。本イベントは、動画配信サービスLeminoプレミアムで独占ライブ配信される予定だ。

試合終了後にはアーカイブ配信も予定されており、リアルタイムで視聴できない場合でも後から確認できる。なお、テレビ放送や他プラットフォームでの配信予定は発表されていない。

イベント名:SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30

中継日時:2025/12/31(水)15:30〜21:00

放送・配信: Leminoプレミアム 独占(ライブ配信/アーカイブ配信)

独占(ライブ配信/アーカイブ配信) 配信内容:アンダーカードを含む全8試合

備考:31日間の無料トライアルあり

※開始時間・内容は変更となる場合があります。最新情報はLemino公式サイトでご確認ください。

【31日間無料トライアル】Leminoプレミアムのおすすめ視聴方法

『Leminoプレミアム』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」などの対象作品が見放題となる。

Leminoプレミアム初月無料トライアル加入手順

【手順(1)】Leminoプレミアム登録ページへアクセス

「入会はこちら（初回入会の方は初月無料）」ボタンをタップ

【手順(2)】dアカウントでログイン

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順(3)】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

※無料トライアル期間終了後は月額990円(税込)で自動更新。

※配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。