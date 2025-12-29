このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Aoi Fujimiya

井岡一翔のプロ戦績一覧｜全36戦の成績と負けた相手は誰？初黒星から最新結果まとめ

井岡一翔のプロ戦績一覧まとめ｜全36戦の勝敗内訳と負けた相手は誰？初黒星・世界戦敗北・最新試合まで紹介。

世界4階級制覇を成し遂げ、日本ボクシング界を長年けん引してきた井岡一翔。そのキャリアは華やかな勝利の積み重ねだけでなく、タイトルマッチや大一番で喫した敗戦もある。

本記事では、井岡一翔のプロ戦績一覧について紹介する。

井岡一翔のプロ戦績一覧は？負けた相手は誰？

日本人男子初の世界4階級制覇を成し遂げた井岡一翔は、これまでプロ通算36戦で31勝(16KO)4敗1分の戦績を残している。世界戦や統一戦など大一番を重ねてきた一方で、キャリアの節目では敗戦も経験してきた。

井岡一翔がプロで敗れた相手は4人。初黒星はA.ルエンロンに判定負け。続いてドニー・ニエテスとのWBO世界Sフライ級王座決定戦で判定負けを喫した。近年はF.マルティネスに2度判定負けし、王座統一と返り咲きの壁に阻まれている。

井岡一翔が負けた相手

A.ルエンロン(2014/5/7)

ドニー・ニエテス(2018/12/31)

F.マルティネス(2024/7/7)

F.マルティネス(2025/5/11)

プロ戦績一覧

日付勝敗内容対戦相手備考
12009/4/123R TKOトンタイレックプロデビュー戦
22009/7/262R TKO松本博志 
32009/12/2910R 判定國重隆 
42010/4/1810R 判定ヘリ・アモル 
52010/7/259R TKOアルバート・アルコイ 
62010/10/1010R TKO瀬川正義日本Lフライ級王座獲得
72011/2/115R TKOO.シスサマーチャイWBC世界ミニマム級王座獲得
82011/8/1012R 判定フアン・エルナンデスWBC防衛1
92011/12/311R TKOY.トーチャルンチャイWBC防衛2
102012/6/2012R 判定八重樫東WBA・WBC王座統一
112012/12/316R TKOJ.A.ロドリゲスWBA世界Lフライ級王座獲得
122013/5/89R KOW.ゴーキャットジムWBA防衛1
132013/9/117R KOK.シッモーセンWBA防衛2
142013/12/3112R 判定F.アルバラードWBA防衛3
152014/5/712R 判定A.ルエンロンプロ初黒星
162014/9/1610R 判定パブロ・カリージョ 
172014/12/315R KOジャン・ピエロ・ペレス 
182015/4/2212R 判定J.C.レベコWBA世界フライ級王座獲得
192015/9/2712R 判定R.D.ソーサWBA防衛1
202015/12/3111R TKOJ.C.レベコWBA防衛2
212016/7/2011R KOキービン・ララWBA防衛3
222016/12/317R TKOS.キャットニワットWBA防衛4
232017/4/2312R 判定N.シップラサートWBA防衛5
242018/9/810R 判定M.アローヨ復帰戦
252018/12/3112R 判定ドニー・ニエテス王座決定戦
262019/6/1910R TKOアストン・パリクテWBO世界Sフライ級王座獲得
272019/12/3112R 判定J.シントロンWBO防衛1
282020/12/318R TKO田中恒成WBO防衛2
292021/9/112R 判定F.ロドリゲスJr.WBO防衛3
302021/12/3112R 判定福永亮次WBO防衛4
312022/7/1312R 判定ドニー・ニエテスリベンジ成功
322022/12/3112R 判定ジョシュア・フランコ王座統一戦
332023/6/2412R 判定ジョシュア・フランコWBA王座獲得
342023/12/317R KOホスベル・ペレスWBA防衛1
352024/7/712R 判定F.マルティネス王座陥落
362025/5/1112R 判定F.マルティネス返り咲き失敗

