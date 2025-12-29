井岡一翔のプロ戦績一覧｜全36戦の成績と負けた相手は誰？初黒星から最新結果まとめ

世界4階級制覇を成し遂げ、日本ボクシング界を長年けん引してきた井岡一翔。そのキャリアは華やかな勝利の積み重ねだけでなく、タイトルマッチや大一番で喫した敗戦もある。
本記事では、井岡一翔のプロ戦績一覧について紹介する。
井岡一翔のプロ戦績一覧は？負けた相手は誰？
日本人男子初の世界4階級制覇を成し遂げた井岡一翔は、これまでプロ通算36戦で31勝(16KO)4敗1分の戦績を残している。世界戦や統一戦など大一番を重ねてきた一方で、キャリアの節目では敗戦も経験してきた。
井岡一翔がプロで敗れた相手は4人。初黒星はA.ルエンロンに判定負け。続いてドニー・ニエテスとのWBO世界Sフライ級王座決定戦で判定負けを喫した。近年はF.マルティネスに2度判定負けし、王座統一と返り咲きの壁に阻まれている。
井岡一翔が負けた相手
A.ルエンロン(2014/5/7)
ドニー・ニエテス(2018/12/31)
F.マルティネス(2024/7/7)
F.マルティネス(2025/5/11)
プロ戦績一覧
|回
|日付
|勝敗
|内容
|対戦相手
|備考
|1
|2009/4/12
|勝
|3R TKO
|トンタイレック
|プロデビュー戦
|2
|2009/7/26
|勝
|2R TKO
|松本博志
|3
|2009/12/29
|勝
|10R 判定
|國重隆
|4
|2010/4/18
|勝
|10R 判定
|ヘリ・アモル
|5
|2010/7/25
|勝
|9R TKO
|アルバート・アルコイ
|6
|2010/10/10
|勝
|10R TKO
|瀬川正義
|日本Lフライ級王座獲得
|7
|2011/2/11
|勝
|5R TKO
|O.シスサマーチャイ
|WBC世界ミニマム級王座獲得
|8
|2011/8/10
|勝
|12R 判定
|フアン・エルナンデス
|WBC防衛1
|9
|2011/12/31
|勝
|1R TKO
|Y.トーチャルンチャイ
|WBC防衛2
|10
|2012/6/20
|勝
|12R 判定
|八重樫東
|WBA・WBC王座統一
|11
|2012/12/31
|勝
|6R TKO
|J.A.ロドリゲス
|WBA世界Lフライ級王座獲得
|12
|2013/5/8
|勝
|9R KO
|W.ゴーキャットジム
|WBA防衛1
|13
|2013/9/11
|勝
|7R KO
|K.シッモーセン
|WBA防衛2
|14
|2013/12/31
|勝
|12R 判定
|F.アルバラード
|WBA防衛3
|15
|2014/5/7
|負
|12R 判定
|A.ルエンロン
|プロ初黒星
|16
|2014/9/16
|勝
|10R 判定
|パブロ・カリージョ
|17
|2014/12/31
|勝
|5R KO
|ジャン・ピエロ・ペレス
|18
|2015/4/22
|勝
|12R 判定
|J.C.レベコ
|WBA世界フライ級王座獲得
|19
|2015/9/27
|勝
|12R 判定
|R.D.ソーサ
|WBA防衛1
|20
|2015/12/31
|勝
|11R TKO
|J.C.レベコ
|WBA防衛2
|21
|2016/7/20
|勝
|11R KO
|キービン・ララ
|WBA防衛3
|22
|2016/12/31
|勝
|7R TKO
|S.キャットニワット
|WBA防衛4
|23
|2017/4/23
|勝
|12R 判定
|N.シップラサート
|WBA防衛5
|24
|2018/9/8
|勝
|10R 判定
|M.アローヨ
|復帰戦
|25
|2018/12/31
|負
|12R 判定
|ドニー・ニエテス
|王座決定戦
|26
|2019/6/19
|勝
|10R TKO
|アストン・パリクテ
|WBO世界Sフライ級王座獲得
|27
|2019/12/31
|勝
|12R 判定
|J.シントロン
|WBO防衛1
|28
|2020/12/31
|勝
|8R TKO
|田中恒成
|WBO防衛2
|29
|2021/9/1
|勝
|12R 判定
|F.ロドリゲスJr.
|WBO防衛3
|30
|2021/12/31
|勝
|12R 判定
|福永亮次
|WBO防衛4
|31
|2022/7/13
|勝
|12R 判定
|ドニー・ニエテス
|リベンジ成功
|32
|2022/12/31
|分
|12R 判定
|ジョシュア・フランコ
|王座統一戦
|33
|2023/6/24
|勝
|12R 判定
|ジョシュア・フランコ
|WBA王座獲得
|34
|2023/12/31
|勝
|7R KO
|ホスベル・ペレス
|WBA防衛1
|35
|2024/7/7
|負
|12R 判定
|F.マルティネス
|王座陥落
|36
|2025/5/11
|負
|12R 判定
|F.マルティネス
|返り咲き失敗
井岡一翔が出場の「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」の視聴方法
井岡一翔は、オルドスゴイティとの一戦に臨む「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」に参戦する。本イベントは、動画配信サービスLeminoプレミアムで独占ライブ配信される予定だ。
試合終了後にはアーカイブ配信も予定されており、リアルタイムで視聴できない場合でも後から確認できる。なお、テレビ放送や他プラットフォームでの配信予定は発表されていない。
- イベント名:SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30
- 中継日時:2025/12/31(水)15:30〜21:00
- 放送・配信:Leminoプレミアム独占(ライブ配信/アーカイブ配信)
- 配信内容:アンダーカードを含む全8試合
- 備考:31日間の無料トライアルあり
※開始時間・内容は変更となる場合があります。最新情報はLemino公式サイトでご確認ください。
【31日間無料トライアル】Leminoプレミアムのおすすめ視聴方法
『Leminoプレミアム』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は「SANKYO presents LIFETIME BOXING FIGHTS 30」などの対象作品が見放題となる。
