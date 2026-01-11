このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Aoi Fujimiya

楽天お買い物マラソン1月のおすすめ目玉商品は？半額商品・家電・食品・ファッションの注目セール品まとめ

楽天お買い物マラソン1月のおすすめ目玉商品は？2025年の半額家電・食品・日用品・ファッションの注目セール品を紹介。

1/9(金)～16(金)に開催

楽天お買い物マラソン

楽天お買い物マラソンでお得にお買い物！

開催期間は2026年1月9日(金)20:00〜1月16日(金)01:59

ポイント還元アップ・最大50％OFFクーポンなどキャンペーンを開催

ポイント最大47倍

1月9日(金)20:00〜1月16日(金)01:59開催

セール会場はこちら

楽天お買い物マラソンは、ポイント還元を狙いながら人気商品をお得に購入できる絶好のタイミングだ。なかでも1月開催分は、年始セールや在庫処分と重なることで、通常より価格が下がる商品やポイント倍率が高く設定される目玉アイテムが数多く並ぶ。

本記事では、1月楽天お買い物マラソンのおすすめ目玉商品について紹介する。

2026年1月の楽天お買い物マラソンの日程は？

2026年1月に行われる楽天お買い物マラソンは、2026年1月9日(金)20:00にスタートし、1月16日(金)01:59まで実施される予定となっている。

開催期間
2026年1月9日(金)20:00〜1月16日(金)01:59

2026年1月の楽天お買い物マラソンの目玉商品は？

recommended-featured-items-for-the-january-rakuten-shopping-marathonRakuten

楽天お買い物マラソンは、ポイント還元を軸にしながら、実質価格を大きく下げられるキャンペーンだ。直接的な大幅値下げよりも、ポイントアップやクーポンを組み合わせることで「結果的に安くなる商品」が多く並ぶのが特徴となる。

なかでも安くなりやすいのは、ショップ独自のポイント倍率が高く設定される日用品や食品、まとめ買いと相性の良い消耗品だ。洗剤やティッシュ、飲料といった定番商品は、買い回りの対象にしやすく、実質価格を抑えやすいジャンルと言える。

また、家電やガジェットなどの高単価商品も、購入タイミング次第では狙い目となる。スタート直後の2時間限定クーポンや「5と0のつく日」と重ねることで、通常より高いポイント還元を受けられるケースが多い。値下げ幅自体は控えめでも、ポイント分を加味すれば実質的にお得になる場面は少なくない。

楽天お買い物マラソンでは、価格だけで判断せず、ポイント還元を含めた実質負担額で比較することが重要だ。事前に買う商品を整理し、買い回り数や購入日を意識することで、安く買える商品を効率よく拾っていける。

楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品一覧

1 rakuten okaimono 20260111半額 【クーポンで 50%OFF 】チョコレート スイーツ「 毎日食べたい 贅沢ハイカカオはじめ 4種類から選べる アーモンドチョコ 大容量 400g (ハイカカオ / ミルク / ダーク /ホワイト)」 送料無料 [ 無選別 チョコ ハイカカオ ハイビター アーモンド ] お買い物マラソン 2 rakuten okaimono 20260111新春★クーポンで8740円〜送料無料！＼2025年一番売れたカニ／御年賀 ギフト 選べる カニ 福袋最大3kg！メガ盛元祖カット済生ずわい蟹 生棒ポーション 爪肩肉3kg タラバガニ 送料無料 むき身 ズワイガニ カニしゃぶ お年賀 プレゼント 3 rakuten okaimono 20260111【1/9 20時～クーポンで半額】あごだし だしパック 国産 だし 五縁 あご入りだし 出汁パック 送料無料 ダシ つゆ かつお節 だしの素 出汁 昆布 減塩 あご出汁 買い回り ≪正午までご注文で当日出荷≫
4 rakuten okaimono 20260111店長大暴走★最安値挑戦！骨取りサバ切身 1kg 送料無料2,490円～ 無塩or有塩が選べる♪骨とり 骨なし 鯖 さば 冷凍食品 5 rakuten okaimono 20260111＼今だけ！4袋セットが1000円ポッキリ＆P10倍／ 「新革命！脅威の常温・長期保存10か月！ふっくらやわらか！ふっくらしらす 選べる3セット（4袋、6袋、8袋）」 送料無料 [ シラス しらす 高たんぱく 低糖質 ご飯のお供 ご飯のとも] セール SALE 6 rakuten okaimono 20260111吉野家 公式 【冷凍】牛豚食べ比べセット24袋セット（各12袋） 【送料込み】仕送り 買い置き 時短 グルメ 冷凍食品 取り寄せ ストック 時短 簡単 ギフト 贈り物 お気に入り
7 rakuten okaimono 20260111初回限定 お試し1,000円ポッキリ ★マリーハニーTA 20+ 130g スタンドパック マヌカハニーと同様の健康活性力 オーストラリア オーガニック認定 蜂蜜 ※分析証明書付 非加熱 生はちみつ honey ハチミツ 【メール便 送料無料】 8 rakuten okaimono 20260111【期間限定クーポンで50％OFF！】 フルーツナッツ 種類が選べる 素焼き 無塩 5種類 ミックスナッツ アーモンド カシューナッツ クルミ マカダミアナッツ バナナ レーズン クランベリー リンゴ プレゼント ギフト 9 rakuten okaimono 20260111【まさかの！ クーポンで 50%OFF 】ナッツチョコレート 「3種類のナッツから選べる プレミアムショコラナッツ〜口どけの余韻がくすぶる贅沢仕立て〜250g」 送料無料 [ アーモンドチョコ チョコレート ] お買い物マラソン
10 rakuten okaimono 20260111＼白砂糖 牛乳 卵 マーガリン不使用／おからクッキー 500g 硬い 砂糖不使用 低糖質 卵不使用 牛乳不使用 国産おから ダイエット 倉敷 低カロリー 送料無料 やわらかい 豆乳 無添加 11 rakuten okaimono 20260111［2袋購入で送料無料！］3種類5パターンから選べる！セルロース不使用・無添加 ミックスシュレッドチーズ［冷蔵/冷凍可］【1〜2営業日以内に出荷】［3種ミックスシュレッド800gは予約販売：1月21日～26日出荷予定］ 12 rakuten okaimono 20260111【C配送】4種食べ比べカレーセット 4食入り 送料無料 お取り寄せグルメ インド 欧風 スパイス カレー 惣菜 ストック 冷凍食品 簡単調理 一人暮らし ビーフ ポーク チキン シーフード 湯煎 冷凍ストック 便利 本格的
13 rakuten okaimono 20260111Z【クーポン利用で37％OFF！単品合計価格3,996円→2,480円！】 糖質ゼロ 糖質オフ 送料無料 国産 こんにゃくラーメン 12パック ヘルシー ダイエット 糖質 カロリーオフ ヌードル こんにゃく麺 非常食 ブラックフライデー お買い得品 御歳暮 お歳暮 冬グルメ お年賀 14 rakuten okaimono 20260111【公式店】 パナソニック 2025年度モデル ヘアードライヤー ナノケア EH-NA0K 無料ギフトラッピング 高浸透ナノイー ヘアケア 大風量 速乾 コンパクト 軽量 人気 温度 高級 潤い ツヤ まとまり ダメージケア UVケア 送料無料 15 rakuten okaimono 20260111【公式店】パナソニック ななめドラム洗濯乾燥機 SDシリーズ 洗濯10kg/乾燥5kg 選べる2色 左開き NA-SD10HBL 液体洗剤自動投入 低温風パワフル乾燥 温水スゴ落ち洗浄 ダウンジャケットコース パワフル 槽洗浄 省スペース コンパクト 洗濯機 日本製
16 rakuten okaimono 20260111漁師のまかない漬け丼の素 海鮮丼 漬け丼 丼の具 どんぶりの具 海鮮丼セット 漁師飯 漁師 めし 海鮮漬け づけ丼 海鮮丼の具 冷凍 マグロ ブリ タイ 鯛 イカ 海鮮グルメ 漬け丼セット お取り寄せ 海の幸 海鮮丼ギフト 冷凍海鮮丼 17 rakuten okaimono 20260111【ポイント10倍|1/9 20:00〜1/16 1:59】【公式】 New VC 100 エッセンス ローション EX V 150mL ドクターシーラボ | ビタミンC 化粧水 高保湿 紫外線 美容液 毛穴 敏感 ナイアシンアミド プレゼント 人気ランキング ギフト メンズ スキンケア 18 rakuten okaimono 20260111【公式店】【新色追加】 パナソニック ストレートアイロン ナノケア 選べる3色 EH-HN50 無料ギフトラッピング ヘア アイロン ツヤ ストレート くせ毛 ねぐせ うねり うるおい ダメージ髪 ナノイー ヘアセット ヘアアイロン 送料無料
19 rakuten okaimono 20260111【55%OFF★SALE】公式 やまとなでしこ シャンプー トリートメント 400ml 髪質改善 ケラチン 毛髪補修 美容室 サロン 専売 縮毛矯正 アイロン ドライヤー 熱ダメージ カラーダメージ ダメージ セット うねり パサつき 広がり くせ毛 人気 シャンプーボトル 日本製 20 rakuten okaimono 20260111＼最大50％OFF＋ギフト＋送料無料／【 VT リードルショット 】【選べる 2点】【VT公式】美容液 導入液 ブースター シカ CICA PDRN シカ ニードル 美容成分 エイジングケア 保湿 角質 毛穴 浸透 ツヤ 美肌 韓国 コスメ 化粧品 スキンケア 集中ケア 潤い 21 rakuten okaimono 20260111【公式店】 パナソニック スキンアクト スチーマー マルチ ホワイト EH-SB50 無料ギフトラッピング ナノサイズ濃密ダブルスチーム 化粧水ミスト 冷ミスト 生ツヤ素肌 高保湿 送料無料ト

楽天お買い物マラソンで実施される主なキャンペーンは？

楽天お買い物マラソンでは、複数の施策を組み合わせることでポイント還元率を引き上げられる。軸となるのはショップ買いまわりで、期間中に税込1,000円以上の買い物を行ったショップ数に応じてポイント倍率が加算される仕組みだ。2ショップ利用で2倍、3ショップで3倍と段階的に増え、10ショップ以上で最大10倍(通常1倍+特典9倍)に到達する。

これに加えて、フリマアプリのラクマを利用すれば還元率をさらに上乗せできる。ラクマで税込1,000円以上の買い物をすると+1倍が付与され、買いまわりと合わせて最大11倍が狙える。また、楽天の各種サービス利用状況に応じて倍率が加算されるSPU(スーパーポイントアッププログラム)も同時適用されるため、条件次第ではポイント最大47倍(一部条件達成を含む)まで拡大する可能性がある。

割引や抽選系の特典も用意されている。マラソン開始直後のスタート2時間限定クーポンでは、対象ショップの商品が最大50%OFFとなる場合があるほか、期間中は「お買い物マラソンスロット」に毎日参加できる。最大5,000ポイントや、期間中の買い物ポイントが2倍になる特典が当たるチャンスだ。さらに39キャンペーンでは、3,980円(税込)以上の購入でポイント2倍が付与され、条件が合えば還元効率を一段高められる。

キャンペーン概要特典内容主な条件
ショップ買いまわり利用ショップ数に応じて倍率が加算最大10倍(通常1倍+特典9倍)1ショップあたり税込1,000円以上
ラクマ利用ラクマ購入でポイントを上乗せ+1倍(合計最大11倍)ラクマで税込1,000円以上
SPU楽天サービス利用で倍率アップ最大47倍(一部条件達成を含む)対象サービスの条件達成
スタート2時間限定クーポン開始直後のみ使える割引クーポン最大50%OFF対象ショップ/対象商品
お買い物マラソンスロット期間中に毎日挑戦可能な抽選企画最大5,000ポイント/ポイント2倍など開催期間内の参加
39キャンペーン条件達成でポイント還元ポイント2倍3,980円(税込)以上の購入

0