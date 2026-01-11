楽天お買い物マラソン1月のおすすめ目玉商品は？半額商品・家電・食品・ファッションの注目セール品まとめ

楽天お買い物マラソンは、ポイント還元を狙いながら人気商品をお得に購入できる絶好のタイミングだ。なかでも1月開催分は、年始セールや在庫処分と重なることで、通常より価格が下がる商品やポイント倍率が高く設定される目玉アイテムが数多く並ぶ。

本記事では、1月楽天お買い物マラソンのおすすめ目玉商品について紹介する。

2026年1月の楽天お買い物マラソンの日程は？

2026年1月に行われる楽天お買い物マラソンは、2026年1月9日(金)20:00にスタートし、1月16日(金)01:59まで実施される予定となっている。

開催期間 2026年1月9日(金)20:00〜1月16日(金)01:59

2026年1月の楽天お買い物マラソンの目玉商品は？

Rakuten

楽天お買い物マラソンは、ポイント還元を軸にしながら、実質価格を大きく下げられるキャンペーンだ。直接的な大幅値下げよりも、ポイントアップやクーポンを組み合わせることで「結果的に安くなる商品」が多く並ぶのが特徴となる。

なかでも安くなりやすいのは、ショップ独自のポイント倍率が高く設定される日用品や食品、まとめ買いと相性の良い消耗品だ。洗剤やティッシュ、飲料といった定番商品は、買い回りの対象にしやすく、実質価格を抑えやすいジャンルと言える。

また、家電やガジェットなどの高単価商品も、購入タイミング次第では狙い目となる。スタート直後の2時間限定クーポンや「5と0のつく日」と重ねることで、通常より高いポイント還元を受けられるケースが多い。値下げ幅自体は控えめでも、ポイント分を加味すれば実質的にお得になる場面は少なくない。

楽天お買い物マラソンでは、価格だけで判断せず、ポイント還元を含めた実質負担額で比較することが重要だ。事前に買う商品を整理し、買い回り数や購入日を意識することで、安く買える商品を効率よく拾っていける。

楽天スーパーセールのおすすめ目玉商品一覧

楽天お買い物マラソンで実施される主なキャンペーンは？

楽天お買い物マラソンでは、複数の施策を組み合わせることでポイント還元率を引き上げられる。軸となるのはショップ買いまわりで、期間中に税込1,000円以上の買い物を行ったショップ数に応じてポイント倍率が加算される仕組みだ。2ショップ利用で2倍、3ショップで3倍と段階的に増え、10ショップ以上で最大10倍(通常1倍+特典9倍)に到達する。

これに加えて、フリマアプリのラクマを利用すれば還元率をさらに上乗せできる。ラクマで税込1,000円以上の買い物をすると+1倍が付与され、買いまわりと合わせて最大11倍が狙える。また、楽天の各種サービス利用状況に応じて倍率が加算されるSPU(スーパーポイントアッププログラム)も同時適用されるため、条件次第ではポイント最大47倍(一部条件達成を含む)まで拡大する可能性がある。

割引や抽選系の特典も用意されている。マラソン開始直後のスタート2時間限定クーポンでは、対象ショップの商品が最大50%OFFとなる場合があるほか、期間中は「お買い物マラソンスロット」に毎日参加できる。最大5,000ポイントや、期間中の買い物ポイントが2倍になる特典が当たるチャンスだ。さらに39キャンペーンでは、3,980円(税込)以上の購入でポイント2倍が付与され、条件が合えば還元効率を一段高められる。