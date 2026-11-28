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Amazonブラックフライデー2026が、11月27日(金)の先行セールからスタートしている。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026で早めに購入しておきたい注目アイテムを紹介する。

Amazonブラックフライデー2026は先行セールから完売商品も

Amazonブラックフライデーでは、本セールを前に人気商品の在庫切れや割引終了が相次いでいる。

注目アイテムでは、11インチのiPad(A16)やKindle 32GBで在庫切れが発生。iPhone Airの1TBモデルも先行セール初日に割引が終了している。

先行セール対象商品は基本的に本セールでも同じ価格で販売されるが、在庫がなくなる場合もある。目当ての商品がセール価格で販売されている場合、早めに購入することをおすすめする。

Amazonブラックフライデー2026｜見つけたら即購入したいアイテムまとめ

先行セールでは、PS5本体のセット商品やApple製品など、人気の高額商品も割引対象となっている。特に数量やカラー、容量によって在庫が異なるアイテムは早めにチェックしておきたい。

ゲーム・映像・音楽関連の注目商品

PS5 デジタル・エディション 日本語専用とPSストアチケット13,000円分のセットが登場。ゲームソフトの購入にも使えるお得なセット商品だ。スポーツ観戦や映画鑑賞に便利な「Fire TV Stick」、通勤・通学に使えるワイヤレスイヤホン各種も狙い目だ。

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

スマホ・PC・ガジェット関連の注目商品

iPhone Airは1TBモデルの割引終了が報じられているが、256GBや512GBモデルも先行セールの対象となっている。MacBook AirやApple Watchのほか、モバイルバッテリーや充電器もチェックしておこう。

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

家電の注目商品

ロボット掃除機や暖房器具など、普段は購入をためらいがちな家電もセールで狙いたいアイテムだ。冬本番を迎える前に電気毛布やヒーターを買いそろえるのにも適している。

※販売価格・在庫状況は各商品ページをご確認ください。

Amazonブラックフライデーで売り切れた商品は再入荷する？

Amazonブラックフライデーは先行セールが11月29日(日)23:59まで、本セールが11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59まで開催される。

先行セールで売り切れた商品も、在庫の補充によって再び購入できる可能性がある。ただし、再入荷の有無やセール価格での販売再開は商品によって異なる。

目当ての商品が売り切れている場合は、商品ページをほしい物リストに追加するなどして、在庫状況をこまめに確認しておこう。カラーや容量が異なるモデルもチェックしておきたい。

Amazonブラックフライデー2026でお得に購入する方法

Amazonブラックフライデーでは、最大18%還元のポイントアップキャンペーンも開催中だ。エントリーのうえ、11月27日(金)0:00から12月7日(月)23:59までに対象商品を合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じてポイント還元率がアップする。

先行セールと本セールの購入金額は合算される。Apple製品など一部対象外の商品もあるため、キャンペーン詳細は購入前に確認しておこう。

▶ポイントアップキャンペーンにエントリー

Amazonプライム会員はポイントアップキャンペーンで還元率が優遇される。初めて登録する方は30日間の無料体験を利用できる。

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Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

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