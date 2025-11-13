PlayStation 5用リモートプレイ専用機「PlayStation Portal リモートプレーヤー(PS Portal)」は、クラウドストリーミングを用いることでPS5なしでも様々なタイトルを遊ぶことができる。

本記事では、PS Portalのクラウドストリーミングで遊べるタイトルを紹介する。

PS PortalはPS5なしで遊べる？クラウドストリーミングって何？

PS Portalは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが販売するPlayStation 5用リモートプレイ専用機だ。PS5の周辺機器として2023年11月15日に発売。ゲームをプレイするために当初はPS5本体も購入している必要があったが、2025年11月6日の「バージョン6.0.0」へのアップデートにより、クラウドストリーミング機能(※「PlayStation Plus プレミアム」加入者のみ利用可能)が搭載され、PS5なしでも「モンスターハンターワイルズ」「VALORANT」「原神」「Ghost of Yōtei」など2,300本以上の対応タイトルが遊べるようになった。

PS Portal クラウドストリーミング対応タイトルは？

前述の通り、PS Portalのクラウドストリーミングでは豊富なタイトルを遊ぶことができる。クラウドストリーミング機能の全対応タイトル一覧は、PlayStation公式サイトから確認できるが、ここではジャンル別に一部のタイトルを紹介する。

【RPG】

【アクション】

【シューティング】

【スポーツ】

【アドベンチャー】

【ホラー】

【対戦格闘】

PS Portalのクラウドストリーミングはいくらかかる？

PS PortalをPS5なしで遊ぶためには、「PS Portal本体」と「PlayStation Plus プレミアム」への加入が必要となる。

料金は、「PS Portal本体」が公式サイトで税込34,980円。「PlayStation Plus プレミアム」は様々なサービスが受けられるサブスクリプションサービスであり、料金は「1カ月：税込1,550円、3カ月：税込4,300円、12カ月：税込1万3,900円」となっている。

その他、無料で作成できる「PlayStationのアカウント」と、ストリーミングサービスを実現するための速度を満たしたインターネット環境も必要となる。PS Portalのクラウドストリーミングを用いて、PS5なしで対応タイトルを遊ぶために必要な機器および料金、要求される環境一覧は以下の通り。

PS Portal本体 PlayStationアカウント PlayStation Plus

プレミアム利用権 ブロードバンドインターネットへのアクセス ストリーミングの最小アップロード／ダウンロード速度 34,980円(税込) 無料 1カ月：1,550円(税込)

3カ月：4,300円(税込)

12カ月：1万3,900円(税込) ユーザー環境に依存 クラウドストリーミングセッションを確立する場合：5Mbps以上

720pでストリーミングを行う場合：7Mbps以上

1080pでストリーミングを行う場合：13Mbps以上

※価格・要求環境は変更となる場合があります。

PS Portalの販売情報

PS Portalはソニー公式サイトや全国の家電量販店・ゲームショップ、AmazonなどのECサイトで購入することができる。アップデートで大きく利便性が向上したとはいえ、発売が2023年末ということもあり、特に各種ECサイトでは各種セール時の値引きなども期待できるため、購入を検討する方は積極的にチェックしてみるといいだろう。

テレビゲーム関連情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。