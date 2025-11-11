PS Portalのクラウドストリーミングとは？必要経費・やり方を解説！PS5なしでできる？

PlayStation 5用リモートプレイ専用機「PlayStation Portal リモートプレーヤー(PS Portal)」は、2025年11月6日のアップデートによって大幅に利便性が向上した。

本記事では、PS Portalのクラウドストリーミングの利用方法、メリットなどを詳しく解説する。

PS Portalとは？

PS Portalは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが販売するPlayStation 5用リモートプレイ専用機だ。PS5の周辺機器として2023年11月15日に発売した。

PS5 PortalはあくまでPS5のリモートプレイ専用機であり、ゲームをプレイするために当初はPS5本体も購入している必要があった。しかし2025年11月6日、「バージョン6.0.0」へのアップデートにより、クラウドストリーミング機能(※「PlayStation Plus プレミアム」加入者のみ利用可能)が搭載され、PS5なしでも2,300本以上の対応タイトルが遊べるようになった。

つまり、「PSP」や「PS VITA」のような独立型の携帯ゲーム機を望むユーザーの需要は満たせていなかったPS Portalだったが、最新のアップデートによってそれらと近い遊び方ができる機器へと進化した。

PS Portal クラウドストリーミングのやり方・経費

■クラウドストリーミングで遊ぶための料金

PS PortalをPS5なしで遊ぶためには、「PS Portal本体」と「PlayStation Plus プレミアム」への加入が必要となる。

料金は、「PS Portal本体」が公式サイトで税込34,980円。「PlayStation Plus プレミアム」は様々なサービスが受けられるサブスクリプションサービスであり、料金は「1カ月：税込1,550円、3カ月：税込4,300円、12カ月：税込1万3,900円」となっている。

その他、無料で作成できる「PlayStationのアカウント」と、ストリーミングサービスを実現するための速度を満たしたインターネット環境も必要となる。PS Portalのクラウドストリーミングを用いて、PS5なしで対応タイトルを遊ぶために必要な機器および料金、要求される環境一覧は以下の通り。

PS Portal本体 PlayStationアカウント PlayStation Plus

プレミアム利用権 ブロードバンドインターネットへのアクセス ストリーミングの最小アップロード／ダウンロード速度 34,980円(税込) 無料 1カ月：1,550円(税込)

3カ月：4,300円(税込)

12カ月：1万3,900円(税込) ユーザー環境に依存 クラウドストリーミングセッションを確立する場合：5Mbps以上

720pでストリーミングを行う場合：7Mbps以上

1080pでストリーミングを行う場合：13Mbps以上

※価格・要求環境は変更となる場合があります。

■クラウドストリーミングで遊べるゲーム

PS Portalでは、PlayStation Plusのゲームカタログおよびクラシックスカタログ内にある一部のPS5ゲーム、PlayStationストアで購入済みの一部のデジタル版PS5ゲームがプレイ可能。プレイ可能なゲームは、国および地域によって異なるが、「モンスターハンターワイルズ」や「VALORANT」「原神」といった人気タイトル、「Ghost of Yōtei」といった最新タイトルなど豊富な作品がラインナップされている。

クラウドストリーミング機能の対応タイトル一覧は、PlayStation公式サイトから確認することが可能だ。

■クラウドストリーミングのやり方・手順

PS Portalのクラウドストリーミング利用手順は以下の通りだ。

PS Portalのシステムアップデートを実施(※残充電50％以上なら起動で自動進行) PS Portalのホーム画面左上のオプションから「クラウドストリーミング」タブを選択 「PlayStation Plus プレミアムでのストリーミングゲーム」、「PlayStation Plusのストリーミングゲーム」、「ライブラリーのストリーミングゲーム」の対象ゲームから遊びたいタイトルを選択 「ストリーミング」を選択 接続完了後にゲームが起動

※PS Portalクラウドストリーミングサービスの利用には「PlayStationアカウント(無料)」と「PlayStation Plus プレミアム(有料サブスク)」、およびインターネット環境が必要となります。

PS Portalの販売情報

PS Portalはソニー公式サイトや全国の家電量販店・ゲームショップ、AmazonなどのECサイトで購入することができる。アップデートで大きく利便性が向上したとはいえ、発売が2023年末ということもあり、特に各種ECサイトでは各種セール時の値引きなども期待できるため、購入を検討する方は積極的にチェックしてみるといいだろう。

