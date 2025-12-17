【買うなら今！】PCの値上げが続く理由とは？価格高騰の原因とAmazonクリスマスセールで安く買う方法

近年はPC価格の上昇が続き、購入タイミングを見極めにくい状況が続いている。そうした中で開催されているAmazonクリスマスセールでは、ノートPCやデスクトップPCに加え、周辺機器もセール対象となっている。

本記事では、Amazonクリスマスタイムセールで安くなるパソコン、パソコン周辺機器について紹介する。

PC(パソコン)が値上げの理由は？なぜ高くなったのかわかりやすく解説

近年、「PC(パソコン)が高くなった」と感じるユーザーは少なくない。その背景には、円安や物価上昇だけでなく、AI技術の急速な普及による市場構造の変化がある。

特に影響が大きいのが、メモリ(DRAM)やストレージ(SSD)といった主要部品の価格高騰だ。これらはPCの原価に直結するパーツであり、供給状況の変化がそのまま販売価格に反映されている。

最大の要因は、生成AIブームに伴うデータセンター需要の爆発だ。AIモデルの学習・運用には大量のメモリが必要となり、DRAMは一般消費者向けよりもAIインフラ向けに優先的に供給されている。

さらに、メモリメーカー各社は利益率の高いAI向けHBM(高帯域幅メモリ)の生産を優先。これにより、PC向けDRAMやSSDの供給が絞られ、価格上昇が加速している。

部品コストの増加はPCメーカーの原価を押し上げ、完成品の値上げにつながる。加えて、AI対応を前提とした高性能PCの需要増加が、PC全体の平均価格を高止まりさせている。

要因 内容 PC価格への影響 AIデータセンター需要 生成AI向けにDRAM・SSDが大量消費され、一般向け供給が不足 メモリ価格が急騰しPC原価が上昇 HBM生産の優先 メーカーが高利益のAI向けHBMを優先生産 PC向け部品の在庫不足と値上げ SSD・VRAMの値上がり NAND不足やGPU搭載メモリのコスト増 周辺部品含めた価格上昇 AI PCの普及 メモリ16GB以上など高い要件が標準化 PCの平均販売価格が上昇 実質的な値上げ 旧世代CPU採用や容量削減で価格を維持 同価格帯でも性能差が拡大

PC価格の上昇は一時的な現象ではなく、AI時代に突入した市場全体の変化によるものだ。購入を検討する場合は、性能要件を見極めたうえで、セール時期や構成内容を慎重にチェックすることが重要となる。

AmazonクリスマスセールPC(パソコン)は安くなる？おすすめの値下げ商品を紹介

Amazon

PC価格の上昇が続く中で、「Amazonクリスマスセールで本当にパソコンは安くなるのか」と気になる人も多い。結論から言えば、用途を絞れば値下げの恩恵を受けられるモデルは確実に存在する。

今回のAmazonクリスマスセールでは、最新ハイエンド機よりも、実用性重視のノートPCや法人向けデスクトップ、中古・整備済み品が中心に値下げ対象となっているのが特徴だ。

特に目立つのは、以下のタイプのPCだ。

富士通・HP・DELLなどの法人向けデスクトップ(OptiPlex、ESPRIMO、ProDesk系)

ASUSやLenovoのエントリー〜ミドルクラスノートPC(Office付きモデル含む)

Windows11対応の整備済みPC・中古再生品

Core i5世代を中心とした在宅ワーク・学習向け構成

デスクトップPCでは、DELL OptiPlexやHP ProDesk、富士通 ESPRIMOといったビジネス向け定番モデルが1〜2万円台後半から登場している。最新世代ではないものの、事務作業やネット閲覧、動画視聴用途であれば十分な性能を備える。

ノートPCでは、ASUSやLenovoの13〜15インチクラスがセール対象に入り、Office付きモデルでも5万円前後まで価格が下がるケースが見られる。学生用やサブ機として検討しやすい価格帯だ。

一方で、ゲーミングPCや最新CPU搭載モデルは値下げ幅が限定的。AI対応を前提とした高性能モデルは、クリスマスセールでも価格が大きく下がりにくい傾向にある。

AmazonクリスマスセールのPCは、「最新性能を狙う場」ではなく、「必要十分な性能を安く手に入れる場」と捉えるのが現実的だ。用途が明確であれば、価格高騰が続く今だからこそ、セール対象モデルは有力な選択肢となる。

なお、在庫は台数限定で、人気モデルほど早期に売り切れる。狙っている条件に合うPCが出た場合は、早めに判断したい。

Amazonクリスマスセールで安くなるノートPC（パソコン）一覧

Amazon

Amazonクリスマスセールで安くなるデスクトップPC（パソコン）一覧

Amazon

Amazonクリスマスセールで安くなるPC（パソコン）周辺機器一覧

Amazon

Amazonクリスマスタイムセール祭りはいつからいつまで？

Amazonクリスマスタイムセール祭りは、年末商戦の中心となるタイミングで開催される大型セールだ。クリスマス直前まで続く日程となっており、プレゼント需要と年末年始に向けたまとめ買いの両方に対応できる。

2025年は、12月16日(火)9:00から12月25日(木)23:59まで開催。ブラックフライデー終了後からクリスマス当日までをカバーする構成で、年内最後の本格セールとして位置づけられている。

開始日時 終了日時 2025年12月16日(火)9:00 2025年12月25日(木)23:59

開催期間中はタイムセール対象商品が日ごとに入れ替わるため、狙っている商品がある場合は早めのチェックが欠かせない。特にクリスマス直前は在庫切れも起こりやすく、計画的な購入が重要となる。

Amazonクリスマスセールで活用できるキャンペーンは？

Amazonクリスマスセールでは、ブラックフライデーやプライムデーのような全商品一律のポイントアップ企画は実施されない。ただし、常設の還元サービスや期間限定の個別施策を組み合わせることで、実質的なお得度を高めることは可能だ。

ポイント還元の仕組み

クリスマスタイムセール祭りの開催中、セール全体を対象とした特別なポイントアップは用意されていない。一方で、通常時から利用できるAmazon Mastercardのポイント還元は、割引価格の商品購入時にも適用される。

Amazon Mastercardを利用すると、通常の買い物でも+1.5％のポイントが付与される。入会費・年会費は永年無料で、新規入会時には期間限定ポイントが付与されるため、年末の出費が増えやすい時期に相性の良い決済手段と言える。

ギフトカード購入に関するキャンペーン

2025年は、クリスマスシーズンを含む期間にAmazonギフトカード購入キャンペーンが実施される。対象期間は11月14日(金)18:00から12月23日(火)23:59までだ。

対象となるのはEメールタイプ、PDFタイプ、配送タイプのギフトカード。事前に対象者向けのキャンペーンページでエントリーを行い、期間内に購入・支払い・発送まで完了した金額に応じてポイントが付与される。エントリー前の購入分は対象外となるため注意したい。

ギフトカード特典の付与条件

購入金額 付与ポイント 5,000円〜9,999円 300ポイント 10,000円〜19,999円 500ポイント 20,000円以上 700ポイント

クリスマスセール単体では大規模な還元施策はないものの、支払い方法の選択やギフトカード特典を組み合わせることで還元率を底上げできる。事前準備が、年末の買い物を左右するポイントとなる。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。