セリエ A
team-logoパルマ
Stadio Ennio Tardini
team-logoACミラン
GOAL

【11月9日】パルマvsACミランのテレビ放送・ネット配信予定｜セリエA第11節

【鈴木彩艶出場予定】セリエA2025-26第11節、パルマ・カルチョ対ACミランのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年11月9日(日)に行われる2025-26シーズンのセリエA第11節で、鈴木彩艶が所属するパルマ・カルチョと、ACミランが対戦する。

本記事では、パルマvsACミランの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

パルマvsミラン｜試合日程・キックオフ時間

パルマvsACミランは、日本時間11月9日(日)にパルマのホーム、スタディオ・エンニオ・タルディーニで開催される。

  • 大会：2025-26 セリエA 第11節
  • 日時：2025年11月9日(日) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：パルマ・カルチョ vs ACミラン
  • 会場：スタディオ・エンニオ・タルディーニ

パルマvsミラン｜放送・配信予定

セリエA第11節のパルマvsミランは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

パルマvsミランのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

パルマvsミラン チーム情報

パルマ vs ACミラン スタメン

パルマHome team crest

3-5-2

フォーメーション

3-5-2

Home team crestMIL
31
鈴木彩艶
15
C
エンリコ・デル・プラート
5
ラウタロ・バレンティ
3
アブドゥライェ・エンディアイェ
22
オリバー・ソレンセン
27
サシャ・ブリチギ
16
マンデラ・ケイタ
10
アドリアン・ベルナベ
18
マティアス・フィヨルトフト・ロヴィク
32
パトリック・クトローネ
9
マテオ・ペレグリーノ
16
C
マイク・メニャン
5
コニ・デ・ヴィンター
46
マッテオ・ガッビア
31
ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
56
アレクシス・サーレマーケルス
4
サムエレ・リッチ
19
ユスフ・フォファナ
14
ルカ・モドリッチ
2
ペルビス・エストゥピニャン
10
ラファエル・レオン
18
クリストファー・エンクンク

3-5-2

MILAway team crest

PAR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • カルロス・クエスタ

MIL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • マッシミリアーノ・アッレグリ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PAR
-直近成績

ゴールを許す
2/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

MIL
-直近成績

ゴールを許す
6/4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

PAR

直近の 5 試合

MIL

1

Win

1

Draw

3

勝利

8

得点

12
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

順位表

0