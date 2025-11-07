日本時間2025年11月9日(日)に行われる2025-26シーズンのセリエA第11節で、鈴木彩艶が所属するパルマ・カルチョと、ACミランが対戦する。

本記事では、パルマvsACミランの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

パルマvsミラン｜試合日程・キックオフ時間

パルマvsACミランは、日本時間11月9日(日)にパルマのホーム、スタディオ・エンニオ・タルディーニで開催される。

大会：2025-26 セリエA 第11節

日時：2025年11月9日(日) 4:45キックオフ／日本時間

対戦：パルマ・カルチョ vs ACミラン

会場：スタディオ・エンニオ・タルディーニ

パルマvsミラン｜放送・配信予定

セリエA第11節のパルマvsミランは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

パルマvsミランのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのセリエAは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

パルマvsミラン チーム情報

