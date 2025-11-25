2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月27日(木)に開催。パリ・サンジェルマンとトッテナム・ホットスパーが対戦する。
本記事では、パリ・サンジェルマンvsトッテナムのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
PSGvsトッテナムの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のパリ・サンジェルマンvsトッテナム・ホットスパーは、PSGのホーム「パルク・デ・プランス」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
- 日程：2025年11月27日(木)5:00キックオフ／日本時間
- カード：パリ・サンジェルマン vs トッテナム・ホットスパー
- 会場：パルク・デ・プランス
PSGvsトッテナムの放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsトッテナムの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
|WOWOWオンデマンド
|視聴はこちら
チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。
決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。
WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。
【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法WOWOW
① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能
▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録