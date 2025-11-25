このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoパリ・サンジェルマン
Parc des Princes
team-logoトッテナム
チャンピオンズリーグ25-26はWOWOWオンデマンド独占配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma

【11月27日】パリ・サンジェルマンvsトッテナムのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第5節

【CL放送予定】11月27日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節、パリ・サンジェルマン対トッテナム・ホットスパーの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

CL・EL2025-26配信！

WOWOWオンデマンド

WOWOWでCL・ELを独占生中継！

この熱狂に乗り遅れるな。 

オンデマンドなら今すぐ視聴可能

WOWOWオンデマンド

月額2,530円(税込)

今すぐチェック

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月27日(木)に開催。パリ・サンジェルマンとトッテナム・ホットスパーが対戦する。

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

本記事では、パリ・サンジェルマンvsトッテナムのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

PSGvsトッテナムの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のパリ・サンジェルマンvsトッテナム・ホットスパーは、PSGのホーム「パルク・デ・プランス」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
  • 日程：2025年11月27日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：パリ・サンジェルマン vs トッテナム・ホットスパー
  • 会場：パルク・デ・プランス

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

PSGvsトッテナムの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、パリ・サンジェルマンvsトッテナムの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶チャンピオンズリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

【CL全試合配信】WOWOWオンデマンド月額プランなら単月契約OK！いつでも解約可能！今すぐ視聴開始

PSGvsトッテナム チーム情報

パリ・サンジェルマン vs トッテナム 予想スタメン

パリ・サンジェルマンHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestTOT
30
リュカ・シュヴァリエ
51
ウィリアム・パチョ
5
マルキーニョス
33
ウォーレン・ザイール＝エメリ
25
ヌーノ・メンデス
17
ヴィティーニャ
87
ジョアン・ネヴェス
8
ファビアン・ルイス
9
ゴンサロ・ラモス
29
ブラッドリー・バルコラ
7
フヴィチャ・クヴァラツヘリア
1
グリエルモ・ヴィカーリオ
23
ペドロ・ポロ
17
クリスティアン・ロメロ
37
ミッキー・ファン・デ・フェン
24
ジェド・スペンス
20
モハメド・クドゥス
30
ロドリゴ・ベンタンクール
29
パペ・サール
6
ジョアン・パリーニャ
7
シャビ・シモンズ
9
リシャルリソン

4-2-3-1

TOTAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルイス・エンリケ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • トーマス・フランク

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

PSG
-直近成績

ゴールを許す
9/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

TOT
-直近成績

ゴールを許す
7/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

PSG

Last match

TOT

1

Win

0

引分け

0

勝利

2

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位表

0