プレミアリーグ
team-logoニューカッスル
St James' Park
team-logoチェルシー
Yuta Tokuma

【12月20日】ニューカッスル対チェルシーのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第17節

【プレミアリーグ放送予定】2025-26プレミアリーグ第17節、ニューカッスル・ユナイテッドvsチェルシーのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2025-26シーズンのプレミアリーグ第17節が日本時間12月20日(土)に開催。ニューカッスルとチェルシーが対戦する。

本記事では、ニューカッスルvsチェルシーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ニューカッスル対チェルシーの試合日程・キックオフ時間

ニューカッスル・ユナイテッドvsチェルシーは、日本時間2025年12月20日(土)にニューカッスルのホーム、セント・ジェームズ・パークで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第17節
  • 日時：2025年12月20日(土) 21:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ニューカッスル・ユナイテッド vs チェルシー
  • 会場：セント・ジェームズ・パーク

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

ニューカッスル対チェルシーのテレビ放送・ネット配信予定

ニューカッスル対チェルシーのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

ニューカッスル対チェルシーの予想スタメンは？

ニューカッスル vs チェルシー 予想スタメン

ニューカッスルHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestCHE
32
アーロン・ラムズデール
3
ルイス・ホール
21
ヴァレンティノ・リヴラメント
12
マリック・チャウ
5
ファビアン・シェアー
67
ルイス・マイリー
39
ブルーノ・ギマランイス
8
サンドロ・トナーリ
27
ニック・ヴォルテマーデ
20
アントニー・エランガ
10
アンソニー・ゴードン
1
ロベルト・サンチェス
3
マルク・ククレジャ
27
マロ・グスト
29
ウェズレイ・フォファナ
23
トレヴォ・チャロバー
24
リース・ジェームズ
7
ペドロ・ネト
49
アレハンドロ・ガルナチョ
8
エンソ・フェルナンデス
10
コール・パーマー
20
ジョアン・ペドロ

4-2-3-1

CHEAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • エディ・ハウ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • エンツォ・マレスカ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

NEW
-直近成績

ゴールを許す
8/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

CHE
-直近成績

ゴールを許す
7/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

NEW

直近の 5 試合

CHE

2

勝利

0

引分け

3

勝利

8

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0