中村京一郎の2月UFC試合のテレビ放送はある？ネット配信予定・視聴方法まとめ

2026年2月、日本人ファイター中村京一郎がUFCの舞台で重要な一戦に臨む。

本記事では、中村京一郎の2月UFC試合テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

中村京一郎の2月のUFC試合日程は？

中村京一郎のUFC出場試合は、日本時間で2026年2月1日(日)に開催される「UFC 325：ヴォルカノフスキー vs. ロペス2」で行われる。開催地はオーストラリア・シドニー。UFCとの正式契約を懸けた大一番として、大きな注目を集めている。

この一戦は、「Road to UFC シーズン4」フェザー級トーナメントの決勝戦という位置付けで実施される。中村にとってはキャリアの流れを左右する重要な試合であり、勝利すればUFC本契約を獲得。日本人フェザー級ファイターとして唯一の存在になる可能性もある。

試合は大会のプレリミナリー(前座)カードで組まれており、日本時間では大会序盤での出場が見込まれる。対戦相手はセバスチャン・サレイ。緊張感の高い決勝戦となることは間違いない。

大会名：UFC 325：ヴォルカノフスキー vs. ロペス2

日程：2026年2月1日(日・日本時間)

現地日程：2026年1月31日(土)

対戦相手：セバスチャン・サレイ

階級：フェザー級

試合形式：Road to UFC シーズン4 決勝

会場：クドス・バンク・アリーナ(オーストラリア・シドニー)

カード位置：プレリミナリーカード

中村京一郎の2月のUFCの放送予定・配信サービスは？

中村京一郎のUFC次戦(Road to UFC シーズン4 フェザー級決勝)は、日本時間で2026年2月1日(日)に開催される「UFC 325：ヴォルカノフスキー vs. ロペス 2」の一戦として行われる。日本国内では地上波やBSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴方法はネット配信に限られる。

日本でライブ視聴できる配信サービスは、U-NEXTとUFC Fight Passの2つだ。U-NEXTでは、UFCのナンバーシリーズやファイトナイト、ROAD TO UFCを網羅的に配信しており、通常の月額プランに加入していれば追加料金なしで視聴できる。日本語解説が用意される点も特徴となっている。

一方、UFC Fight PassはUFC公式の配信サービスで、全試合を視聴するにはプレミアムプランへの加入が必要となる。過去大会のアーカイブを含め、UFCを幅広く楽しみたいファン向けの選択肢だ。

サービス： U-NEXT

配信形態：ネットライブ配信

備考：通常月額プランで視聴可能、日本語解説あり

サービス：UFC Fight Pass

配信形態：ネットライブ配信

備考：UFC公式配信サービス、プレミアムプラン加入が必要

中村京一郎の2月UFCのおすすめ視聴方法

前述の通り、中村京一郎の次戦は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

