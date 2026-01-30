中村京一郎のUFC次戦はいつ？何時から？日程・放送予定・視聴方法

日本人ファイター中村京一郎のUFC次戦に注目が集まっている。

本記事では、中村京一郎のUFC次戦について紹介する。

中村京一郎のUFC次戦はいつ？

中村京一郎のUFC次戦は、2026年2月1日(日・日本時間)に開催される「UFC 325：ヴォルカノフスキー vs. ロペス2」で行われる。舞台はオーストラリア・シドニー。世界最高峰の団体UFCと正式契約を懸けた、極めて重要な一戦だ。

この試合は、UFCとの本契約を争うトーナメント「Road to UFC シーズン4」のフェザー級決勝戦として実施される。中村にとってはキャリアの節目となる一戦であり、勝利すればUFCとの正式契約を獲得。現役では唯一の日本人UFCフェザー級ファイターとなる可能性がある。

対戦相手はセバスチャン・サレイ。試合は大会のプレリミナリー(前座)カードで行われる予定となっており、日本時間では大会序盤での登場が見込まれる。

元海上自衛官という異色の経歴を持ち、「格闘代理戦争-THE MAX-」優勝という実績を引っ提げてUFCの舞台に挑む中村京一郎。その次戦は、日本格闘技界にとっても見逃せない一戦となる。

項目 内容 大会名 UFC 325：ヴォルカノフスキー vs. ロペス2 日程 2026年2月1日（日・日本時間） 現地日程 2026年1月31日（土） 対戦相手 セバスチャン・サレイ 階級 フェザー級 試合形式 Road to UFC シーズン4 決勝 会場 クドス・バンク・アリーナ（オーストラリア・シドニー） カード位置 プレリミナリーカード

中村京一郎のUFC次戦は何時から？

中村京一郎のUFC次戦(Road to UFC シーズン4 フェザー級決勝)は、日本時間で2026年2月1日(日)に行われる。試合は大会のアーリープレリム(プレリムより前の前座)枠に組み込まれており、比較的早い時間帯での実施が見込まれている。

大会全体のスケジュールでは、アーリープレリムが午前7時00分にスタート。中村は第2試合に予定されているため、試合開始時刻は午前7時30分から8時前後になる可能性が高い。

UFCの進行は前後の試合展開やフィニッシュの有無によって時間が前後する場合もあるが、日本のファンにとっては朝の時間帯から視聴できる貴重な一戦となる。確実にリアルタイムで観戦したい場合は、アーリープレリム開始時刻から配信をチェックしておきたい。

中村京一郎のUFC次戦のテレビ放送/ネット配信予定

中村京一郎のUFC次戦(Road to UFC シーズン4 フェザー級決勝)は、日本時間で2026年2月1日(日)に開催される「UFC 325：ヴォルカノフスキー vs. ロペス 2」内で実施される。日本国内では地上波やBSでのテレビ放送は予定されておらず、視聴方法はネット配信に限られる。

ライブ配信を行うのはUFC中継の定番となっている2つのサービスだ。U-NEXTでは、UFCのナンバーシリーズやファイトナイト、ROAD TO UFCを網羅的に配信しており、通常の月額プランに加入していれば追加料金なしで視聴できる。日本語解説が用意される点も大きな特徴となっている。

一方、UFC Fight PassはUFC公式の配信サービスで、全試合を視聴するにはプレミアムプランへの加入が必要となる。海外向け配信を含め、UFCの試合を余すことなく楽しみたいファン向けの選択肢だ。

サービス 配信形態 備考 U-NEXT ネット

ライブ配信 通常月額プランで視聴可能、日本語解説あり UFC Fight Pass ネット

ライブ配信 公式配信サービス、プレミアムプラン加入が必要

中村京一郎のUFC次戦のおすすめ視聴方法

前述の通り、中村京一郎の次戦は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

