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【6月21日】名古屋グランパスvs清水エスパルスの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第21節

J1 リーグ名古屋グランパス 対 清水エスパルス名古屋グランパス清水エスパルス

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第21節、名古屋グランパス対清水エスパルスのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2025年6月21日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第21節で、名古屋グランパスと清水エスパルスが対戦する。

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本記事では、名古屋グランパスvs清水エスパルスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

名古屋vs清水｜試合日程・キックオフ時間

名古屋グランパスvs清水エスパルスは、6月21日(土)に名古屋のホーム、豊田スタジアムで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第21節
  • 日時：2025年6月21日(土) 19:00キックオフ
  • 対戦：名古屋グランパス vs 清水エスパルス
  • 会場：豊田スタジアム
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名古屋vs清水｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第21節の名古屋グランパスvs清水エスパルスは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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名古屋vs清水のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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名古屋vs清水 チーム情報

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

NAG
-直近成績

ゴールを許す
10/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

SSP
-直近成績

ゴールを許す
9/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

NAG

直近の 5 試合

SSP

3

勝利

1

Draw

1

Win

6

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

順位表