チャンピオンズ リーグ
team-logoモナコ
Stade Louis II, Monaco
team-logoトッテナム
モナコvsトッテナムはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
GOAL

【10月23日】モナコvsトッテナムのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第3節

【南野拓実出場予定】10月23日開催のチャンピオンズリーグ(CL)グループフェーズ第3節、モナコ対トッテナム・ホットスパーの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第3節が日本時間10月23日(木)に開催。南野拓実の所属するモナコと、高井幸大の所属するトッテナム・ホットスパーが対戦する。

本記事では、モナコvsトッテナムのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

モナコvsトッテナムの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節のモナコvsトッテナム・ホットスパーは、モナコのホーム「スタッド・ルイ・ドゥ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第3節
  • 日程：2025年10月23日(木)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：モナコ vs トッテナム・ホットスパー
  • 会場：スタッド・ルイ・ドゥ

モナコvsトッテナムの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、モナコvsトッテナム・ホットスパーの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Leminoプレミアム』でディレイ配信がある。その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

モナコvsトッテナム チーム情報

モナコ vs トッテナム スタメン

モナコHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestTOT
16
フィリップ・ケーン
22
モハメド・サリス
12
カイオ・エンリケ
5
C
ティロ・ケーラー
4
ヨルダン・テゼ
20
カッソム・ワッタラ
27
クレパン・ディアタ
28
ママドゥ・クリバリ
31
アンス・ファティ
11
マグネス・アクリウシェ
9
フォラリン・バログン
1
グリエルモ・ヴィカーリオ
4
ケビン・ダンソ
23
ペドロ・ポロ
14
アーチー・グレイ
37
C
ミッキー・ファン・デ・フェン
6
ジョアン・パリーニャ
28
ウィルソン・オドベール
30
ロドリゴ・ベンタンクール
15
ルーカス・ベリヴァル
20
モハメド・クドゥス
9
リシャルリソン

4-2-3-1

TOTAway team crest

ASM
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • セバスチャン・ポコニョーリ

TOT
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • トーマス・フランク

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ASM
-直近成績

ゴールを許す
11/10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

TOT
-直近成績

ゴールを許す
9/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

ASM

直近の 5 試合

TOT

3

勝利

1

Draw

1

Win

11

得点

9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

順位表

0