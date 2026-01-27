Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoモナコ
Stade Louis II, Monaco
team-logoユヴェントス
Yuta Tokuma

【1月29日】モナコvsユヴェントスのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第8節

【南野拓実所属】1月29日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第8節、モナコ対ユヴェントスの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第8節が日本時間1月29日(木)に開催。南野拓実が所属するモナコと、ユヴェントスが対戦する。

本記事では、モナコvsユヴェントスのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

モナコvsユヴェントスの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第8節のモナコvsユヴェントスは、モナコのホーム「スタッド・ルイ・ドゥ」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第8節
  • 日程：2026年1月29日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：モナコ vs ユヴェントス
  • 会場：スタッド・ルイ・ドゥ

モナコvsユヴェントスの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、モナコvsユヴェントスの試合は『WOWOW』がライブ配信、『Leminoプレミアム』でディレイ配信がある。地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら
Leminoプレミアム
(30日0:00-)		視聴はこちら

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

「Leminoプレミアム」でもチャンピオンズリーグを配信

Leminoでは、リーグフェーズからプレーオフまでMatchday毎に2試合（Matchday3のみ3試合）、ベスト16からベスト4はMatchday毎に1試合、そして決勝の計24試合を日本時間の試合開催当日24:00から視聴が可能となる。

また試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」、そして選手のインタビューや注目試合のプレビューなどをお届けする「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信される。

Leminoでチャンピオンズリーグ注目試合を配信！プレミアム会員限定今すぐ登録

モナコvsユヴェントス チーム情報

モナコ vs ユヴェントス 予想スタメン

モナコHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestJUV
16
フィリップ・ケーン
2
ヴァンデルソン
13
クリスチャン・マウィッサ
5
ティロ・ケーラー
12
カイオ・エンリケ
31
アンス・ファティ
6
デニス・ザカリア
11
マグネス・アクリウシェ
10
アレクサンドル・ゴロヴィン
4
ヨルダン・テゼ
9
フォラリン・バログン
16
ミケーレ・ディ・グレゴリオ
6
ロイド・ケリー
15
ピエール・カルル
3
ブレーメル
27
アンドレア・カンビアーゾ
22
ウェストン・マッケニー
5
マヌエル・ロカテッリ
19
ケフラン・テュラム
7
フランシスコ・コンセイソン
10
ケナン・ユルディズ
30
ジョナサン・デイヴィッド

3-4-2-1

JUVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セバスチャン・ポコニョーリ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ルチアーノ・スパレッティ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ASM
-直近成績

ゴールを許す
6/13
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

JUV
-直近成績

ゴールを許す
13/1
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
0/5

両チームの対戦成績

ASM

直近の 5 試合

JUV

1

Win

1

Draw

3

勝利

2

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

順位表

0